Cuatro fichajes y seis expulsiones en la nueva 'Liga de la gestión activa'

En apenas diez días, las bolsas ya han hecho parte de lo que se espera de ellas en todo el año, después de que el pasado ejercicio fuese el mercado más difícil de gestionar desde la crisis financiera de 2008 y dejase el grueso de las carteras con pérdidas (sin importar lo conservadoras o agresivas que fueran). Pese a ese respiro que están dando los parqués en el arranque de año, los grandes bancos de inversión anticipan un 2019 volátil, en el que la gestión activa, que implica que un gestor compre y venda en función del momento de mercado en vez de poner el piloto automático, será clave para preservar el capital y resistir mejor los envites que estén por venir. De todos los fondos de bolsa española que se comercializan en el mercado español, únicamente el 48 por ciento se considera activos, según Morningstar. Así se denomina a aquellos en los que al menos un 60 por ciento de su cartera está descorrelacionada de su índice de referencia (active share).

Entre los que cumplen este requisito, elEconomista selecciona aquellos con un patrimonio mínimo de 5 millones de euros y que son accesibles al inversor particular (30.000 euros de inversión mínima como tope), y sigue su comportamiento cada semana en la Liga de la Gestión Activa, que acaba de ser revisada.

Tras esa revisión, existen seis fondos que la abandonan porque su active share (así se conoce al ratio que mide cuánto de activo es un fondo en el argot financiero) ha pasado a situarse por debajo del 60 por ciento. Se trata de Fidelity Iberia, el que llegó a ser el primer fondo mil millonario de bolsa española de la mano de su anterior gestor, Firmino Morgado; Renta 4 Bolsa, Iberian Value, Gestifonsa RV España Minorista, Sigma Inv. House FCP Equity Spain y de UBS España Gestión Activa P.

Mientras que en el lado opuesto otros cuatro se han hecho con un puesto dentro de esta clasificación. Se trata de Crediinvest SICAV Spanish Value, BBVA Bolsa Plus, de Rodrigo Utrera; Horos Value Iberia, uno de los fondos que ofrece la gestora fundada por los antiguos gestores de Metagestión en mayo del año pasado; y de Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia.

Los que regresan a la Liga...

Dos son los fondos que regresan a la Liga dos años despúes. El más rentable de ellos es Crediinvest Sicav Spanish Value, que se revaloriza un 5,8 por ciento con datos hasta el 9 de enero (últimos disponibles para poder comparar todos los productos). Se trata de un fondo luxemburgués integrado en una sicav de la misma procedencia y según explican desde la gestora su objetivo es "invertir en negocios de calidad, industrias que crecen, con ventajas competitivas, generadoras de grandes retornos sobre el capital invertido y que sean comprensibles". En la actualidad sus principales posiciones estaban en compañías como Inditex, Nos y Logista.

Solo el 48% de los fondos de bolsa española son activos, según datos de Morningstar

También está de vuelta BBVA Bolsa Plus, que en la última revisión se quedó fuera de la Liga tras no alcanzar ese 60 por ciento que como mínimo se exige a un fondo para ser considerado activo. Sin embargo, este regreso se produce con un nuevo gestor al frente del mismo: Rodrigo Utrera, exgestor de Aviva que hace un año tomó las riendas de la renta variable española en la gestora del banco.

'Fidelity Iberia' sale de la Liga después de que solo un 54% de su cartera esté descorrelacionada

Con datos a cierre de 2018, este fondo tenía sus principales posiciones en compañías como Siemens Gamesa, Miquel y Costas o Logista además de un alto peso de su cartera en el sector industrial y financiero. Esta composición le permite acumular un alza del 4,22 por ciento en lo poco que llevamos de 2018. "Este fondo invierte principalmente en empresas españolas, sin ninguna discriminación en base a capitalización bursátil o a pertenencia a índices. El proceso de inversión se basa en criterios fundamentales y de valoración propia por parte del equipo de cada una de las compañías que componen la cartera", explica Utrera.

... y los que debutan

A la Liga de la gestión activa en bolsa española de elEconomista que cumple ahora dos años llegan también dos debutantes que, sin embargo, cuentan con una dilatada experiencia en el mundo de la gestión de activos. Uno de ellos es Horos Value Iberia. Gestionado por los ex de Metagestión, Alejandro Martín, Javier Ruiz y Miguel Rodríguez, siguen aplicando la misma filosofía a la cartera que en Metavalor aunque con una diferencia. "La gran diferencia es que ahora somos algo más pequeños, lo que nos permite poder dar un peso un pelín más alto a aquellas compañías que son más ilíquidas", afirmaba recientemente Alejandro Martín en una entrevista con elEconomista. Eso sí, sin que ello suponga incurrir en riesgos de iliquidez cuando el mercado se pone nervioso.

"Tenemos como objetivo que podamos liquidar el 80 por ciento de la cartera con el 30 por ciento del volumen diario que hace el mercado en menos de 5 días", explica. En la actualidad, el fondo cuenta con una posición muy fuerte en el sector financiero (más del 24 por ciento) aunque no vean tanto potencial en bancos como en otros negocios financieros, ya que cuentan con posiciones en BME, Corporación Financiera Alba o Catalana Occidente. Eso sí, al cierre de noviembre (se prevé que esta semana publiquen en una carta a sus inversores la actualización de su cartera) su principal posición no está en España sino en Portugal con la compañía Sonae, aunque ahora creen que hay mayores oportunidades en el mercado español que en el portugués en líneas generales.

También en Portugal, concretamente en Navigator, está la primera posición del último debutante de la Liga. Se trata de Findetiis Tordesillas Sicav Iberia, capitaneado por Ricardo Seixas y Álvaro Llanza y que cuenta con una particularidad: la opción de ponerse al 100 por cien en liquidez en momentos de estrés de mercado. "El fondo tiene una filosofía muy patrimonialista, ya que su objetivo es preservar capital y al ser un producto luxemburgués se nos permite tener esa flexibilidad. Ahora estamos al 50 por ciento invertidos y el resto lo tenemos en liquidez a plazos muy cortos porque los nubarrones externos siguen siendo los mismos que hace tres meses", afirma Seixas. De ahí lo atrás que figura en este primer ranking del año pero también la hazaña que consiguió en 2018: perdió un 5 por ciento frente al 15 por ciento que se dejó el Ibex.

Los últimos son ahora los primeros

Tras los cambios, la nueva Liga queda compuesta por 33 fondos de bolsa española, situándose en cabeza por rentabilidad algunos de los vehículos que peor se comportaron en 2018. Es el caso de Sabadell España Dividendo Base, el fondo que cogestionan Antonio Homigos y Carlos Catalán, que el año pasado cedió un 16,5 por ciento, lo que le llevó a quedarse el cuarto por la cola.

Algunos de los fondos que peor lo hicieron en 2018 lideran la clasificación en el arranque de año

En 2019, en cambio, se apunta un 4,55 por ciento y se coloca en primera posición. Le siguen dos productos nuevo en este ranking que elabora elEconomista como son Horos Value Iberian, y Crediinvest Spanish Value, ambos con alzas cercanas al 5 por ciento. En cuarto lugar se sitúa uno de los fondos que nunca ha salido de la Liga de gestión activa de bolsa española como es Bankia Small & Mid Caps España Universal, en manos de Iciar Puell con una cartera que llama la atención ya que sus dos principales posiciones, al cierre de 2018, estaban en futuros sobre el Ibex y en un ETF de Lyxor que replica el comportamiento del Ibex 35. Este producto tiene otra particularidad y es que para evitar tener partícipes de muy corto plazo aplica una comisión de reembolso del 2 por ciento para aquellos que no mantengan la inversión al menos siete días.

'Sabadell España Dividendo Base', de Antonio Hormigos, salta a la primera posición

En la cola del ranking, además del fondo de Fidentiis, figuran los dos productos gestionados por José Ramón Iturriaga: Okavango Delta y Abante Spanish Opportunities, con ganancias en torno al 2 por ciento.