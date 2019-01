Sabadell: "Hay que aprovechar el rebote del mercado para reducir riesgo"

Enero ha arrancado alcista para las bolsas mundiales después de que en las últimas sesiones de 2018 las caídas en Wall Street hicieran saltar las alarmas. Sin embargo, hoy la renta variable protagoniza un rebote que puede ser aprovechado por los inversores para apostar por compañías cíclicas, como ArcelorMittal, Cie Automotive o Inditex, o bien para deshacer posiciones ante un 2019 que se prevé complicado en palabras de Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell.

¿Cómo ve a las bolsas mundiales en este primer trimestre del año?

"Las bolsas van a tener un periodo complicado porque hay muchas dudas e incertidumbres en torno al crecimiento económico. Sin embargo, lo que se está viendo en este arranque de año es que, lógicamente, después de las fuertes caídas de diciembre nos hemos encontrado con un rebote que hay que aprovechar para reducir riesgo.

Otra cosa es plantearse en qué sectores se podría jugar ese rebote y, para nosotros, es evidente que habría que hacerlo en compañías industriales, como constructoras; vinculadas a las materias primas o recursos básicos, es el caso de firmas como ArcelorMittal y Acerinox, también en automovilísticas y fabricantes de componentes como Cie Automotive; o en otras compañías cíclicas también como financieras y de retail y consumo privado como Inditex o Meliá Hotels".

Pero ¿ustedes siguen apostando por tener una cartera de sesgo más defensivo para 2019?

"Esa es nuestra recomendación. Un portfolio que sea eminentemente defensivo. Ahora bien, para quien quiera jugar este rebote debería hacerlo a través de compañías cíclicas. Nosotros estimamos un rebote para el Ibex de entre el 4% y el 5% o de cerca del 7% en el caso del EuroStoxx 50. Lógicamente, si subiera por encima de estos niveles los índices podrían llegar a romper la tendencia bajista en la que están actualmente, pero este no es nuestro escenario principal".

¿Y la estimación de beneficios para las compañías este año ayudará a la recuperación de las bolsas?

"Los últimos años siempre han empezado con una expectativa de beneficios que luego no se ha cumplido. Ahora las previsiones de las propias empresas son menos positivas y pensamos que el mercado va a tener que rebajar esas estimaciones, de media, un 5% para las ganancias que esperan en los distintos mercados".

Dentro de los grandes valores del Ibex 35, ¿por qué firmas se decantan para este arranque de ejercicio?

"Hay que mirar el año como un ejercicio con mucha volatilidad, de ahí que esté convencido de que hay que realizar movimientos más globales en bolsa. Si ahora el rebote se va a centrar en compañías más cíclicas, estos nombres pasan por aquellas que pueden presentar un mayor recorrido como Repsol, Inditex o los bancos por encima de Telefónica o Iberdrola. Ahora bien, en el largo plazo creo que la situación sería la contraria, con una apuesta más clara por utilities y firmas de telecomunicaciones con un perfil defensivo".

¿Cree que el cambio en las previsiones para el ciclo económico podría dar al traste con las previsiones de las inmobiliarias, tanto promotoras como socimis?

"Depende de los casos. Las apuestas las tenemos centradas en Inmobiliaria Colonial, que está más diversificada geográficamente, y en Aedas Homes, ya que viene revisando sus previsiones al alza. El resto no las tenemos en nuestras carteras ya que hay dudas que son difíciles de aclarar al estar más vinculadas con las expectativas macro y la falta de visibilidad para los tipos y la economía desde 2020. Eso no significa que las previsiones de estas compañías no se puedan cumplir todavía. Nuestro escenario central no apunta a una recesión inminente, aunque como comento sí es verdad que tenemos muy poca visibilidad desde 2020".

¿Cuál es la previsión que manejan para Ence, la última firma incorporada al Ibex 35?

"Tenemos recomendación de vender puesto que pensamos que lo mejor ya está descontado en el precio, después de haber subido mucho en el último año y a pesar de la caída de los últimos meses".