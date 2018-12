¿Qué novedades traerá el BCE? Los bancos esperan al alza, la deuda soberana baja y hay rumores de recorte en las previsiones

Víctor Blanco Moro Madrid

Momentos antes de que el Banco Central Europeo (BCE) explique a los medios la conclusión de la última reunión del año, se ha empezado a especular con que el organismo va a anunciar una rebaja en la perspectiva de inflación para 2019, lo que podría ralentizar la retirada de estímulos en la eurozona. Los bonos de países de la eurozona están reaccionando con subidas de precio, especialmente en Italia, España, Portugal y Grecia, mientras los principales bancos españoles e italiano suben en bolsa.

A las 14:30, Mario Draghi dará la rueda de prensa habitual posterior a las reuniones de la entidad. Antes en su comunicado sobre tipos de interés, el BCE ha mantenido las tasas al 0% y ha confirmado el fin de la compra de deuda para este año que termina.

En esta ocasión el economista italiano ofrecerá la última actualización de las previsiones macroeconómicas del BCE para la eurozona (PIB e inflación), incluyendo por primera vez el año 2021 en el cuadro macroeconómico.

Las últimas estimaciones publicadas por el organismo se hicieron en septiembre, y estimaban un crecimiento de PIB para 2018, 2019 y 2020 del 2%, 1,8% y 1,7%, respectivamente. En cuanto a la inflación, el organismo mantiene una estimación estable en el 1,7% para los tres ejercicios.

La clave ahora es que esto podría cambiar: según fuentes de Bloomberg que no quieren ser identificadas, el BCE va a anunciar hoy una rebaja en las perspectivas de inflación para el año 2019, y también, explica la agencia, para el crecimiento económico. Eso sí, para 2020 y 2021, el organismo estaría estimando que los precios irán aumentando paulatinamente, explicaron las mismas fuentes.

La especulación de que el BCE podría recortar las perspectivas, y quizá ser más pesimista en esta ocasión, podría estar detrás de las compras de bonos que se están viendo en la eurozona: los títulos de Italia han caído por debajo del 3% de rentabilidad por primera vez desde septiembre, después de reducirse esta más de 10 puntos básicos durante la mañana. En el resto de la eurozona también se están comprando bonos soberanos, especialmente en la periferia: Grecia, Portugal y España, donde el bono se mantiene en el entorno del 1,40% al caer su rentabilidad en 2,7 puntos básicos.

Juan Fernando Robles, profesor de banca y finanzas, explica esta reacción: "Si las inflación no alcanzase el nivel objetivo del BCE, esto genera, hipotéticamente, un alargamiento de la retirada de los estímulos. Sobre todo de la subida de tipos de interés. Ante esa expectativa, el mercado reacciona a corto plazo". El experto confirma la relación entre esto y las compras de bonos: "Una subida de tipos ataca al precio de los bonos. Si se espera que se incrementen los tipos, los bonos pierden valor. Pero si se retrasa, automáticamente se puede producir un repunte". Eso sí, avisa de que "lo que hace el mercado es reaccionar a expectativas, pero no a hechos consumados, porque el BCE aún no ha confirmado nada".

Los planes de reinversión de la deuda adquirida y medidas de liquidez para la banca, las otras claves de la reunión

Al margen de las previsiones, Draghi tiene pendiente confirmar cómo va a reinvertir los bonos del balance del BCE que vayan venciendo, mientras se especula con una posible "operación twist".

Desde Bankinter esperan para esta reunión que Draghi sea más "dovish" (pesimista) en "el tono del discurso", pero creen que no llegará a "modificar sustancialmente las perspectivas de crecimiento e inflación". El banco también cree que el BCE "mantendrá su política de reinversión en bonos, sin descartar un nuevo programa de financiación a largo plazo para los bancos", el conocido como T-LTRO.

Link Securities, por su parte también espera, que el nuevo cuadro macroeconómico del organismo sea "algo más pesimista" que el anterior, "dada la debilidad mostrada por las principales economías de la región en los últimos meses", avisan, y confirman que "también se especula con la posibilidad de que el BCE anuncie un nuevo programa de liquidez ilimitada (LTRO) para los bancos de la región, aunque en este punto los analistas no se terminan de poner de acuerdo".

Según una encuesta a expertos llevada a cabo por Bloomberg a principios de mes, el 69% de los analistas espera que el banco central anuncie en la reunión de marzo de 2019 que renovará este programa cuando finalice, entre verano de 2020 y marzo de 2021.