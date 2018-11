¿Frenará Powell las subidas de tipos de la Fed por la presión de Trump? En su día pasó de las críticas, pero las circunstancias cambian

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado sus críticas al máximo dirigente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por dañar a la economía con la subida de tipos de interés. Hoy Powell dará un importante discurso en el que podría suavizar su discurso y allanar el camino a menos alzas de las tasas en 2019. En su última comparecencia, el tono duro utilizado para referirse a que la Fed estaba lejos de los tipos neutrales ha metido a Wall Street en una fase de corrección.

"Hasta ahora no estoy nada contento con mi elección de Jay", ha declarado Trump en una entrevista con el The Washington Post. "Ni siquiera un poco. Y no estoy culpando a nadie, pero les digo que creo que la Fed está equivocada en lo que hace", ha agregado.

En los últimos meses, el presidente republicano ha criticado reiteradamente a Powell y a los incrementos del costo del crédito por parte de la Fed, que asegura está encareciendo el financiamiento del creciente déficit de su Gobierno. Trump ha dicho que la Fed está "loca" y es "ridícula".

"Estoy logrando acuerdos y la Fed no me lo está haciendo fácil", ha dicho Trump. "Ellos están cometiendo un error porque yo tengo una corazonada y esa corazonada a veces me dice mucho más de lo que me puede decir el cerebro de otra persona".

Hoy el presidente de la Fed, Jerome Powell, dará una conferencia en el Economic Club de Nueva York, y el mercado estará atento hasta qué punto mantiene su discurso de subidas progresivas hasta un nivel de llegada de 3%-3,25% en 2020 o por el contrario se muestra algo más sensible a los riesgos actuales que pesan sobre los mercados financieros.

En principio el mercado da por descontada la última subida de tipos en la reunión de diciembre. En septiembre Fed, elevó las tasas de interés implementado su octava subida de tipos de interés desde el pasado diciembre de 2015 y el tercer ascenso al precio del dinero en el año 2018.

"Esto no indica ningún cambio en el posible camino de la política. En su lugar, es una señal de que la avanza en línea con nuestras expectativas", aclaró en la rueda de prensa posterior Powell, quien enfatizó que la Fed aún espera aumentos graduales de tasas en el futuro. La institución tiene previsto tres aumentos en 2019, pero el mercado solo anticipa uno, ante las perspectivas de una desaceleración de la economía, peores condiciones crediticias y un aumento elevado del riesgo.

Para algunos expertos es el momento de que Powell comience a suavizar el mensaje

Trump culpa a la Fed del mes octubre horrible para las bolsas. Para algunos expertos es el momento de que Powell comience a suavizar el mensaje, pero sin ser explícito en un cambio de dirección. "Es un pragmático sólido que cometió un error significativo este otoño: declarar que estamos muy lejos de una tasa de fondos neutral de la Reserva Federal", indica Greg Valliere, estratega global de Horizon Investments.

"Eso asustó a los mercados, que no estaban preparados para una declaración tan agresiva. Los mercados están buscando garantías de que la Fed no se moverá demasiado rápido, y Powell podría ofrecer algunas garantías el miércoles".

"Tendrá que intentar establecer una narrativa diferente y admita el estrés generado del mercado a medida que avanza" la normalización en la política monetaria, indica Christopher Whalen, jefe de Whalen Global Advisory.