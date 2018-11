Los precios de compra óptimos en Wall Street se encuentran todavía a un 4%

EEUU ha dado el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad con la confianza de los consumidores en máximos históricos, con los salarios creciendo por encima de la inflación, la tasa de desempleo en mínimos de 49 años y las expectativas de las ventas minoristas auguran que las cifras serán positivas. En este contexto de compras, Wall Street despidió una semana a medio gas -con la bolsa cerrada el jueves por la festividad de Acción de Gracias y el viernes a media sesión por el Black Friday- en la que los principales índices norteamericanos se anotaron, de media, pérdidas de un 4%, y el tecnológica Nasdaq, un 5%.

Las caídas de la semana -el martes fue la única sesión que cerró sin pérdidas-han borrado las ganancias que acumulaban en el año tanto el Dow Jones como el S&P 500, que retroceden un 1,5 y un 1,4%, respectivamente. Ambos índices se encuentra a un 4,5% de sus mínimos -intradía- de 2018, la zona que los expertos de Ecotrader señalan como los niveles óptimos de compra. Por su parte, el Nasdaq 100 aún cuenta con un margen de caída de algo mayor, de seis puntos porcentuales.

"Los índices se están aproximando a su zona de mínimos del año, donde de forma general se encuentra el objetivo que manejamos para tomar la decisión de volver al mercado con fuerza", advierte Joan Cabrero, jefe de estrategia del portal de estrategias de inversión de elEconomista.

Pero el arranque de la temporada de consumo al otro lado del Atlántico no fue el único evento que ha acaparado la atención del mercado la última semana. En Europa, el acuerdo alcanzado entre la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y la Unión Europea para lograr un Brexit "ordenado" no evitó que los índices de referencia en el Viejo Continente cerraran, por segunda semana consecutiva, en negativo.

Los inversores europeos también estuvieron pendientes del cuento de nunca acabar entre Bruselas e Italia a cuenta del presupuesto, que una semana más, termina sin desenlace. La Comisisón Europea abrirá un expediente de sanción al ejecutivo romano por su excesiva deuda, a la que el líder de La Liga, Matteo Salvini, y el del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, han dejado clara su postura de no dar marcha atrás a la espera de que los mercados aumenten la presión.

Las bolsas que menos cedieron en los últimos cinco días fueron, curiosamente, las de aquellos países más expuestas a estos acontecimientos citados. Así, el Footsie 100 y el Mib italiano sólo cedieron un 0,9%, frente al 1,5% que se dejaron el Cac y el Ibex, y el 1,3% que cedieron el Dax y el EurosStoxx.

Por sectores, la caída del petróleo llevó al índice Stoxx Travel & Leisure (que aglutina a las mayores aerolíneas cotizadas y firmas relacionadas con la industria de viajes y ocio) a terminar la semana con un avance del 2,2% frente al 4,5% que se dejan las petroleras en el mismo periodo. En la bolsa española, Repsol retrocedió un 4% en los últimos cinco días.

La tensión en el mercado del crudo también se extendió a otras materias primas como el acero. Tanto es así que ArcelorMittal fue, por detrás de Amadeus, la peor de la semana del Ibex con una caída del 8%. En el caso de la firma de soluciones tecnológicas las pérdidas se agravaron después de que se conociera el viernes que la Comisión Europea anunciara el viernes la apertura de un expediente formal a Amadeus y Sabre para aclarar si los acuerdos que establecieron con distintas compañías aéreas y agentes de viaje sirvieron para restringir la competencia en el mercado comunitario. Por el lado de las alzas, Dia -la gran castigada del parqué en el año con un desplome del 81 %- sumó un 11% desde el lunes.

Los datos 'macro' castigan al euro

La divisa europea perdió en la semana frente al dólar un 0,7% hasta el entorno de los 1,1338 dólares, ahondando el descenso por los últimos datos macro publicados. Ayer cayó un 0,6% después de conocerse que en la encuesta PMI manufacturera (que actúa como índice adelantado) se produjo un descenso en la zona euro hasta los 51,5 puntos. El indicador venía de marcar 60 puntos en el arranque de 2018, y se encuentra ahora en su nivel más bajo desde marzo de 2016. Esta misma encuesta pero en EEUU tambén cede, pero se sitúa en niveles menos pesimistas, en los 55,4 puntos.

La renta fija ha funcionado una semana más como activo refugio. La rentabilidad del bund alemán descendió hasta el 0,340%. El bono italiano, que continúa en el ojo del huracán, se situó en el 3,407% y su prima de riesgo se relajó hasta los 306 puntos, 16 puntos menos respecto al lunes. En cuanto a la deuda española, también redujo su rentabilidad hasta el 1,632%. La prima se mantiene en el entorno de los 129 puntos básicos.