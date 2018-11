Ocho gestoras mantienen un volumen superior a los 1.000 millones en fondos garantizados

Ocho gestoras de entidades financieras acumulan un volumen superior a los mil millones de euros en fondos garantizados, tanto de renta variable como de renta fija. Actualmente solo existen 15 gestoras que tengan fondos de esta categoría en su gama de inversión y su patrimonio conjunto alcanza 25.528 millones de euros, repartidos entre 259 fondos. Una cifra que podría aumentar en los próximos meses si se mantiene el regreso de los inversores ultraconservadores a este tipo de productos.

Antes de la crisis, en 2006, llegaron a acumular 60.401 millones de euros, y representaban una parte considerable del patrimonio total de los fondos. Pero la bajada de tipos de interés ya no compensaba la creación de estructuras de cobertura, por los pocos márgenes de rentabilidad que podían ofrecer a los inversores, y los costes que suponía para la gestora, aparte de que la comisión de gestión se comía una parte considerable de este rendimiento.

Los ahorradores aprendieron que debían asumir más riesgo con su dinero si querían obtener una remuneración adecuada y los fondos perfilados se han convertido de esta manera en los grandes captadores de patrimonio en los últimos años.

Sin embargo, la extrema volatilidad de los mercados desde comienzos de este año, que ha dejado a todas las clases de activos bajo mínimos de rentabilidad o en terreno negativo, incluidas las categorías de renta fija y monetarios, ha llevado a muchos de estos partícipes a replegarse en los fondos más conservadores. Y de esta forma las entidades han encontrado la oportunidad de volver a comercializar los garantizados, a pesar de que a largo plazo no ofrecen una rentabilidad aceptable y se han convertido con la nueva regulación europea en productos complejos, al ser realmente productos estructurados.

Sabadell AM y Bankia AM son las gestoras que más patrimonio mantienen en los fondos garantizados, acaparando el 27% del total. La primera cuenta con 4.026 millones, mientras que la segunda tiene 2.853,8 millones de euros en esta categoría. Sabadell AM es también la primera gestora por patrimonio en garantizados de renta variable, con 3.741 millones, seguida de Santander AM, con 1.975 millones. En los garantizados de renta fija es la gestora de Unigest, con 1.206 millones, quien encabeza la clasificación, con Bankia en segundo lugar, con 1.141,7 millones de euros.

Entre las ocho gestoras con un patrimonio superior a los mil millones en fondos garantizados se encuentran también Santander AM, con 1.975 millones; Unigest, con 1.807 millones; Allianz Popular AM, con 1.551 millones; Gescooperativo, con 1.511 millones; Bankinter Gestión de Activos, con 1.109 millones; y Caja Laboral, con 1.009 millones de euros.

Por número de fondos garantizados, es Bankinter quien se lleva la palma, con 46 productos, 32 de ellos de renta variable. A continuación se sitúan Caja Laboral, con 30 fondos, y Bankia y Unigest, con 23 fondos cada una.