La capitulación del mercado no ha llegado; solo es una corrección, según Morgan Stanley

El consejero delegado de Morgan Stanley, James Gorman, no le ha cogido por sorpresa la ola de ventas en los mercados, pero asegura de que se trata de una mera corrección debido a las condiciones monetarias más ajustadas en todo el mundo y a la tensión política. En menos de un mes, el Nasdaq ha retrocedido un 10% con las tecnológicas en el punto de mira.

"No es de extrañar que los mercados estén nerviosos; no es sorprendente que veamos cierta corrección", ha dicho Gorman en una entrevista con Bloomberg Television. "Pero no estamos en 2008, no en el estallido de la burbuja puntocom del 2000", asegura.

La política monetaria se está volviendo más restrictiva en todo el mundo, encabezada por Estados Unidos, lo que está teniendo repercusiones en el mercado, ha explicado el banquero, que ha añadido como fuente de inestabilidad la convulsión política..

Además, después de un alza "increíble" de las valoraciones de las FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google) no sorprende que los inversores se hayan retirado de la mesa de juego.

"Lo que estamos atravesando en este momento es una corrección de mercado", ha subrayado Gorman, y "entra con comodidad dentro de lo que se puede manejar".