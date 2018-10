La bolsa española no se compraba tan barata desde agosto de 2012

Las caídas en Wall Street por el temor a un próximo final del ciclo de crecimiento y la renovada tensión en la deuda italiana han ahondado en las últimas semanas las pérdidas del Ibex en el año, que se elevan ya hasta casi un 12 por ciento.

Aunque por técnico la renta variable todavía no invita a tomar posiciones y los principales indicadores se están jugando sus soportes, los retrocesos añaden atractivo al selectivo nacional, que se ha abaratado frente al resto de bolsas del Viejo Continente por su multiplicador de beneficios.

La profunda caída que ha protagonizado el índice español desde enero -cuando cotizaba por encima de los 10.600 enteros- se ha traducido en un progresivo abaratamiento por PER (número de veces que el beneficio está recogido en el precio) hasta las 11,2 veces, frente a los múltiplos a los que lo hacía a cierre de 2017 - en las 13,2 veces-, y las estimaciones de ganancias apenas se han resentido. Y, en consecuencia, frente a su media histórica, arroja un descuento del 15 por ciento, en línea con el EuroStoxx 50 -12,3 veces- y ligeramente por encima del Dax, que presenta una rebaja del 14 por ciento -en las 11,7 veces-, según los datos de FactSet. La menor rebaja la ofrece el Cac -un 3,5 por ciento-, en las 13 veces.

El 22% de los gestores sobrepondera Alemania y España a 12 meses, en detrimento de Francia

Al otro lado de Atlántico, las pérdidas de los principales indicadores americanos también han normalizado esta ratio. Mientras que el S&P 500 y el Dow Jones aún cotizan con una prima del 2,8 y el 8 por ciento, respectivamente, el Nasdaq 100 lo hace con un descuento del 4 por ciento frente a lo que se ha pagado históricamente por ellos.

En este escenario, España se posiciona como el mercado más barato. Un inversor que compre ahora Ibex tardaría 11 años en recuperar su dinero por la vía del beneficio, frente a los 13 años que se han necesitado, de media, en los últimos 18 años.

El índice no cotizaba tan barato desde agosto de 2012, un mes después de que el presidente del BCE, Mario Draghi, pronunciase su famoso Whatever it takes afirmando que haría todo lo que fuera necesario para sostener al euro tras la crisis de la deuda europea en la que la bolsa se desplomó a mínimos de 2003 y cotizaba a un PER de 10 veces. "Está más que justificado que la bolsa española cotice con descuento respecto a Europa", explica Félix González, socio director general de Capitalia Familiar, citando entre las razones su exposición a la incertidumbre en torno a las negociaciones del presupuesto italiano, la sensibilidad a los emergentes y la situación política en España.

EEUU normaliza sus ratios y el Nasdaq ofrece un descuento del 4% frente a su media histórica

Pero la pregunta que se hacen los inversores es si estamos ante otra corrección bursátil pasajera o si los descensos en los principales parqués son el inicio de algo mayor. En opinión de Renta 4, estamos ante un segundo aviso, tras el de febrero. "Aquel fue por los tipos, este lo ha sido por el crecimiento. Lo normal es pensar que no estamos todavía ante una caída por recesión, sino tan solo por menor crecimiento", explican. La última encuesta a gestores de fondos de Bank of America Merril Lynch que se publicó esta semana también evidencia una caída en las expectativas de crecimiento económico por parte de los gestores de fondos a su nivel más bajo en 10 años. En este contexto, el 22 por ciento de los encuestados prefiere sobreponderar a 12 meses a Alemania y España, mientras Francia e Italia quedan relegadas a la sexta y séptima posición y Reino Unido se mantiene como el más impopular.

"No hay duda de que las caídas pueden continuar, sobre todo si observamos la tendencia del índice, pero también es cierto que ver al Ibex con estos ratios de PER es tentador", opina Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, quien pese a todo, opta por la cautela y cree que es momento de entrar en bolsa española pero de forma progresiva. "Pongamos que tenemos 10.000 euros a la espera de ser invertidos. Pienso que una buena manera de entrar en el mercado sería poner un tercio de esa cantidad cada uno de los próximos tres meses. Así podríamos amortiguar el efecto que pueden tener en nuestra cartera una caída adicional del Ibex, dados los riesgos a los que se enfrenta: elecciones en Brasil, Brexit, déficit presupuestarios y guerra comercial".

ArcelorMittal, el mayor descuento

En un selectivo en el que sólo 10 firmas preservan las ganancias del año y otros 10 cotizan en mínimos, los ocho grandes del Ibex arrojan descuentos frente a su media histórica generando una oportunidad de inversión a largo plazo. Cinco de ellos cuentan con el apoyo de los analistas y lucen un consejo de compra: ArcelorMittal, Santander, Inditex, Iberdrola y Repsol. La excepción es Amadeus, que cotiza con una prima del 42 por ciento respecto a su media histórica.

El abaratamiento más sustancial es el que brinda ArcelorMittal -con el multiplicador de beneficios más bajo del Ibex en las 5 veces-, un 60 por ciento. No estaba tan barata en términos de PER desde finales de 2008.

BBVA y Santander también ofrecen gangas de un 37 y 31,6 por ciento, respectivamente. La primera no cotizaba con esos múltiplos desde marzo de 2012, y la entidad cántabra, desde julio de ese año. "La eterna promesa de la bolsa son los bancos europeos. Aunque invertir en ellos acarrea un riesgo adicional, a día de hoy están bien capitalizados y se han puesto medidas por parte de los reguladores para que en caso de recesión, los efectos no sean tan devastadores como lo eran antaño", destaca López-Gálvez.

El tercer mayor descuento corre a cargo de Telefónica. Cotiza a 9,6 veces sus ganancias de los próximos meses, lo que implica un descuento del 37 por ciento frente a los últimos 25 años, en los que lo ha hecho, de media, en las 15 veces.

Repsol -la única de las blue chips que se mantiene en positivo en 2018 con un avance del 10 por ciento- aún ofrece un descuento del 21 por ciento. Cotiza en las 8,6 veces, un nivel que no veía desde 2012. Inditex ofrece una rebaja del 9,2 por ciento respecto a los múltiplos que se han pagado históricamente por ella y que se sitúan, de media, en las 22,6 veces. El descuento más modesto lo ofrece Iberdrola, un 5,7 por ciento.