Los fondos de bolsa española del Santander se codean con los 'value' entre los más rentables

Este año los value están demostrando su buenhacer en bolsa española. Aparentemente es fácil, dado que el Ibex lleva un recorrido del 28,71% y casi todos los gestores más conocidos que siguen este estilo de inversión están logrando superar al principal índice del mercado ibérico. Lo más llamativo es que dos fondos de una gestora de una entidad financiera se encuentren entre los mejores por rentabilidad dentro de los vehículos de inversión más activos de esta categoría.

Se trata de Santander Small Caps y Santander Acciones Españolas, gestionados el primero por la veterana Lola Solana y el segundo por Rodrigo Utrera, responsable de renta variable de Santander AM y formado en Belgravia, la boutique de Carlos Cerezo ahora integrada en Singular AM, y en Aviva, bajo las órdenes de José Caturla, maestro de otros gestores value como Iván Martín.

El fondo de small caps de Solana se codea en tercera posición con un 36% con Cobas Iberia D y Okavango Delta, gestionado por José Ramón Iturriaga, que ganan un 38,23% y un 37,30% respectivamente. Y a medio y largo plazo también se encuentra en las primeras posiciones por revalorización, con un 24,7% anualizado a tres años, un 18,90% anualizado a cinco años y un 9% anualizado a diez años.

En el caso del Santander Acciones Españolas, que recae bajo la responsabilidad de Utrera desde enero de 2022, el fondo logra un rendimiento anualizado a tres años de casi el 21%, y con el 29,17% que logra en 2025, con datos de Morningstar a 2 de septiembre, se sitúa en octava posición de la clasificación de elEconomista.es.

Bestinver Bolsa, Horos Value Iberia y Magallanes Iberian Equity son los otros value que están logrando batir al Ibex, mientras que Iberian Value, el fondo asesorado por Santiago Cano para Dux (ahora integrada en Abante) y Azvalor Iberia se quedan un poco rezagados, con un 27,91% y un 27,45%, respectivamente. Muy cerca de este grupo se encuentra también el único fondo de bolsa española perteneciente a una gran gestora internacional, el Fidelity Iberia, que gana un 27,44%.

El éxito de rentabilidad de los fondos del Santander es una buena noticia para sus partícipes, ya que aglutinan los mayores volúmenes patrimoniales de esa categoría, con 660 millones de euros en el caso del Santander Acciones Españolas y de 413 millones en el caso del Santander Small Caps.