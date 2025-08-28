Wall Street logra un triple récord sobre la bocina: el S&P 500 bate los 6.500 puntos

El mal sabor de boca de los resultados de Nvidia al final no han sido tan determinante como se temía. Wall Street ha cerrado con un triple récord, con el Dow Jones apuntándose en los últimos minutos a los máximos que ya habían firmado ayer el S&P 500 y el Nasdaq 100. Aunque los números no han sido tan extraordinarios como deseaban los inversores, sí que han confirmado que el crecimiento de la IA sigue a toda mecha, impulsando a otras firmas del sector y contagiando a los índices.

Así, el Dow Jones ha marcado un nuevo hito en los 45.636 puntos, tras subir un 0,16%. A la cabeza de las alzas está la firma de software empresarial Salesforce (1,77%), seguida de Cisco Systems (1,45%) y American Express (1,42%). Las principales caídas las han sufrido Merck (-1,01%), Procter & Gamble (-0,84%), Amgen (-0,82%) y Nvidia (-0,82%). La firma de chips sufre así una caída tras sus resultados, pero bastante más leve de lo que se temía en los primeros momentos tras la publicación del informe trimestral.

El S&P 500, por su parte, ha renovado sus máximos de ayer al avanzar un 0,32%, superando una nueva cifra psicológica en los 6.501 puntos. Entre las más alcistas estaban Datadog (7,01%), Fair Isaac (6,16%) y Aglient Technologies (5,33%). Las mayores caídas las han sufrido Hormel Foods (-13,11%), tras verse obligada a subir el precio de sus productos por el crecimiento descontrolado del precio de la ternera; Cooper (-12,85%) tras recortar previsiones en sus resultados; y Brown-Forman (-4,94%).

Finalmente, el Nasdaq 100 también ha renovado récord, al avanzar un 0,58% hasta los 23.703 enteros. Destacan Datadog, Trade Desk (5,15%) y CrowdStrike (4,59%). En la otra punta del centenar de formas, caen Biogen (-2,72%), Old Dominion Freight Line (-2,68%) y Cintas (-2,29%).

En el mercado de renta fija, la rentabilidad del bono a 10 años ha caído 2 puntos básicos, hasta el 4,21%, según avanzan las perspectivas de una bajada de tipos. El barril de Texas ha avanzado un 0,23%, hasta los 64,30 dólares, y el oro ha avanzado un 0,83% hasta los 3.477 dólares, quedándose al borde de su máximo histórico, fijado en los 3.505 dólares por onza.