Trump redobla el asedio a la Fed: pide la dimisión de una gobernadora por supuesto fraude hipotecario

El presidente Donald Trump vuelve a atacar a la Fed al reclamar la dimisión de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, un puesto designado por demócratas. La petición realizada por redes sociales se produce después de que un alto cargo de su administración denuncie a la banquera por supuesto fraude en dos hipotecas.

El director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), Bill Pulte, ha pedido a la fiscal general Pam Bondi investigar a Cook por sus hipotecas. La gobernadora presuntamente "falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo más favorables, cometiendo potencialmente fraude hipotecario bajo el estatuto penal", avanza Bloomberg, que ha tenido acceso al escrito de Pulte.

Trumpha aprovechado para publicar en su red social que Cook "debe dimitir ahora", citando las acusaciones de Pulte. El responsable de la agencia de Vivienda escribió una carta a Bondi y al funcionario del Departamento de Justicia Ed Martin el 15 de agosto sugiriendo que Cook pudo haber cometido un delito.

Los documentos en la remisión muestran que Cook tomó una hipoteca de 203.000 dólares a 15 años sobre una propiedad en Ann Arbor, Michigan, en 2021. El documento incluía una estipulación de que ella "deberá ocupar, establecer y usar la propiedad como residencia principal del prestatario dentro de los 60 días" y "por al menos un año", a menos que el prestamista, la Cooperativa de Crédito de la Universidad de Michigan, aceptara salvedad en las cláusulas. El documento está fechado el 18 de junio de 2021, y no está claro si el prestamista aceptó o estaba al tanto de su compra posterior.

Luego, el 2 de julio de 2021, Cook tomó una hipoteca separada a 30 años por 540.000 dólares sobre una propiedad en Georgia, según la remisión. Su préstamo hipotecario allí también contiene una cláusula de ocupación que estipula que el prestatario debe convertirla en residencia principal dentro de los 60 días y por al menos un año. En ninguno de los casos fue su residencia habitual y la propiedad de Georgia fue alquilada.

En su carta a Bondi, Pulte alega que Cook "parece haber adquirido hipotecas que no cumplen con ciertos requisitos de préstamo y pudo haber recibido condiciones favorables bajo circunstancias fraudulentas". Cook fue nominada para la Fed por el presidente Joe Biden y asumió el cargo en 2022, convirtiéndose en la primera mujer negra en servir en el consejo de gobernadores de la Fed. Posteriormente, fue nominada por Biden para un mandato completo, que expira en 2038.

No se han presentado cargos y no está claro que la Fiscal abra caso. La administración de Trump ha perseguido acusaciones de fraude hipotecario contra demócratas de alto perfil, incluidos el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James. Ambos son enemigos políticos de Trump desde hace mucho tiempo. Y también desde hace tiempo, el propio Trump lleva sacudiendo a la Reserva Federal, empezando por Jerome Powell. Incluso con acusaciones de malversación de fondos públicos por la reforma de la sede de la Fed, con escaso éxito.

Trump ha metido una presión inédita contra Powell primero para bajar tipos, insultando al presidente por redes sociales, y después para que renunciara a su cargo.

La dimisión por sorpresa de Adriana Kugler, otra nominada de Biden, le permitió a Trump nombrar a uno de sus asesores económicos, Stephen Miran, para ocupar el puesto de manera interina. Todavía no se saben los motivos concretos que llevaron a Kugler a renunciar a su cargo, pero dejó abierta la puerta a más presiones por parte de Trump. Una nueva vacante en la Fed, permitiría un nuevo nombramiento por parte de Trump.