'La Cartera' suma un 5% con Acerinox sin contar los dividendos ya cobrados

La bolsa española saca un 3% esta semana que amplía la rentabilidad de La Cartera Estratégica de elEconomista.es. Y, en las últimas cinco sesiones, es Acerinox el valor que más suma dentro de esta estrategia. Así, desde que se puso un pie en esta compañía se saca más de un 5% de rentabilidad. A este rendimiento hay que añadir los dividendos cobrados hasta la fecha. Si se suma lo anotado por su recorrido sobre el parqué más los beneficios redistribuidos, la rentabilidad total alcanza el 16,6%. Esto, implica registrar unas ganancias de 1.660 euros sobre la inversión inicial (10.000 euros). No obstante, no se da por concluida la operativa con la acerera dentro del Ibex 35.

El consenso de mercado que recoge FactSet fija el precio objetivo de la compañía en los 13 euros por acción, por lo que aún tendría un potencial recorrido al alza del 20% desde el precio de cierre de este viernes. Además, los expertos mantienen la recomendación de compra en la compañía.

Por contra, la buena evolución de la bolsa española en las últimas sesiones evitó que las tres compañías en el radar de La Cartera llegasen a alcanzar sus respectivos precios de compra. El valor que más cerca estuvo a cierre semanal de alcanzar su nivel de entrada fue Global Dominion. No obstante, cerró ayer en los 3,19 euros por acción frente a los 3,08 euros fijados en esta operativa. Global Dominion ya lleva una semana fuera de La Cartera, dado que se decidió cerrar la estrategia el pasado 9 de agosto tras asegurar una rentabilidad del 20%. Así, se aprovechó la consolidación de su última subida para recoger beneficios con la idea de volver a comprarla.

La operativa con Inditex tampoco se pudo abrir hasta la fecha al concluir la semanal en los 43,3 euros por acción frente a los 40,05 previstos como precio de compra. Fluidra, el segundo valor más alcista de las últimas cinco sesiones dentro del Ibex 35 al rozar el 5% desde el pasado lunes, también se despega de su referencia. El consenso de mercado augura un potencial del 20% en Inditex hasta el precio objetivo de 52 euros por acción. En el caso de Fluidra sería del 6% (precio objetivo en los 26 euros). No obstante, no se eleva ninguno de los precios de compra en un contexto en el que el Ibex 35 anotó nuevos máximos no vistos en una década y media y al superar los 15.000 puntos.

El asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, explicó a los lectores de elEconomista.es que la fortaleza del selectivo español y su capacidad para subir un 31% desde que arrancó el 2025 sin apoyo precisará en algún momento de una consolidación antes de proseguir con sus alzas. Y es que el Ibex 35 avanza sin el apoyo del resto de la bolsa europea y triplicando al S&P 500 desde que arrancó el año.

En cuanto al cobro de dividendos dentro de esta estrategia, habrá que esperar hasta el reparto de beneficios de Logista. La compañía distribuirá 0,56 euros brutos el 28 de agosto, siendo la fecha de corte el 26 de agosto.