'La Cartera' saca un 20% en Dominion y la espera ahora en los 3,08 euros

La primera semana completa de agosto en los mercados se ha saldado con un tono bastante positivo en general pese a que el contexto con respecto a la guerra comercial de Estados Unidos contra todos está lejos de clarificarse. Los principales índices acumulan varias jornadas consecutivas al alza y eso se ha reflejado también en los valores de La Cartera Estratégica de elEconomista.es, que vuelve a acercarse al 55% de rentabilidad acumulada desde la creación de la herramienta a comienzos de 2021.

Esta semana ha habido dos movimientos importantes en la cartera. El primero de ellos es la venta de Global Dominion, que se va de la misma tras caer por debajo de su stop de protección de beneficios que había fijado en los 3,25 euros y que permiten obtener de esta estrategia una rentabilidad del 20% que se eleva hasta el 24% sumando el dividendo cobrado este mes de julio.

Desde La Cartera se ha decidido mantener la confianza en la compañía industrial ya que los fundamentales que la habían traído a la herramienta están intactos. Por ello, se ha fijado un nuevo precio de compra un 5% más abajo, en los 3,08 euros, nivel que automáticamente provocaría la compra de este valor de nuevo.

Además, hay unanimidad entre las casas de análisis en torno a que la mejor estrategia con Dominion es buscar la compra ya que todos la recomiendan. Y es que, de media, fijan un precio objetivo de 5,7 euros de cara a los próximos 12 meses, lo que le deja un recorrido al alza del 75% a sus acciones, uno de los mayores de toda la bolsa española.

Fluidra e Inditex se alejan

La Cartera Estratégica, tras la venta de Global Dominion, se queda con una exposición a bolsa del 70% ya que, además de la propia compañía vasca, hay otros dos valores en el radar, que son Inditex y Fluidra, la cual se vigila desde la semana pasada. Sin embargo, las alzas generalizadas de estas últimas sesiones han alejado a ambas de entrar a formar parte de la herramienta de gestión activa de elEconomista.es. Ha sido uno de los valores que mejor se ha comportado en los últimos días con un avance de casi el 6%, solo superada por Ence, que ha repuntado más de un 6% en este periodo. Acerinox y Logista también han contribuido al buen cómputo de la herramienta con alzas del 5 y el 4%, respectivamente. De hecho, esto ha permitido que tanto Ence como Acerinox borren las pérdidas que acumulaban desde su entrada.

Solo un dividendo en agosto

Una vez que se han cobrado este verano los dividendos de Acerinox, Dominion o Repsol entre otros, en lo que resta de mes de agosto solo queda uno más por meterse en el bolsillo, que es el de Logista del próximo 28 de agosto. La compañía de transportes es uno de los valores con el dividendo más visible del mercado y remunerará a sus accionistas con 0,56 euros que rentan casi un 2%. Hay que tener las acciones antes del 26.