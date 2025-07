¿Un mercado que nunca descansa? La bolsa de Londres también se plantea funcionar las 24 horas del día

Las acciones de empresas que cotizan en el Reino Unido podrían negociarse de manera ininterrumpida las 24 horas del día. El grupo que gestiona el parqué de la bolsa británica, LSEG por sus siglas en inglés, tendría entre sus planes extender el horario de negociación de las ocho horas y media actuales a las 24 horas del día de lunes a viernes. Un plan con el que esperan revitalizar al mercado bursátil local y que dibuja un escenario en el que el mercado nunca descansa. Y, por extensión, los inversores tampoco.

El Grupo de la Bolsa de valores de Londres (LSEG) estudia aprovechar la creciente demanda de operadores nocturnos. Así, el propietario del mercado bursátil británico estaría negociando aumentar su horario a las 24 horas, según adelanta Financial Times, contemplando una pausa técnica que permita computar un precio de cierre y uno de apertura que sirva de referencia para los inversores. No obstante, esta pausa no sería en ningún supuesto superior a la hora.

Que las compras y ventas de acciones puedan realizarse a cualquier hora del día responde a una estrategia enfocada a los inversores que habitan más allá de las islas del Reino Unido. Y es que el horario nocturno en Londres es el periodo de negociación bursátil en otros mercados como en los países del Pacífico o en Estados Unidos. Del mismo modo, un horario extendido también beneficiaría a los inversores minoritarios extranjeros.

En la actualidad hay pocos mercados que funcionen de manera ininterrumpida, ya que siempre existe un descanso técnico al día, cierran en fin de semana o en algún momento de lunes a domingo. Es el caso del mercado Forex que contempla los cambios de divisas. También el mercado de CFDs (contratos por diferencia que implican operaciones de especulación de precios) tiene horarios extendidos. Sin embargo, el gran mercado de referencia de horarios ininterrumpidos es el de las criptodivisas.

El mercado bursátil británico refleja una crisis de negociación que también se da en otros mercados de valores europeos. La reducción de los volúmenes es una constante porque los inversores se decantan por otros mercados, como puede ser el de Wall Street, o por otros activos, como es el caso de las criptodivisas. De ahí que extender las horas de negociación pueda convertirse en una nueva oportunidad para atraer a los inversores a la bolsa del Reino Unido. La LSEG no ha realizado comentarios sobre la posibilidad de que esté barajando ampliar su horario de negociación.

El mercado que nunca duerme

El LSEG no sería el primero en plantear un mercado que no descansa de lunes a viernes. Las bolsas de valores de todo el mundo están sopesando la posibilidad de ampliar sus ventanas de negociación a medida que los inversores particulares operan desde varias partes del mundo, directamente con sus brókeres y a través de sus teléfonos inteligentes. Es decir, la conectividad favorece la negociación ininterrumpida, una característica clave para los inversores minoristas. Por contra, las gestoras y fondos deberían rediseñar su ejecución para adaptarse a los horarios de 24 horas.

Por el momento, la bolsa de valores de New york (NYSE), el grupo Nasdaq (propietario de índices como el tecnológico Nasdaq 100) y el CBOE Global Markets han anunciado en los últimos meses su predisposición a trabajar las 24 horas del día. "Estamos encantados de estar un paso más cerca de ampliar el acceso global a la liquidez del mercado cambiario estadounidense", afirmó el director de productos de NYSE, Jon Herrick, para Bloomberg hace dos meses.

En la actualidad los inversores no pueden negociar los valores de manera pública una vez que el mercado está cerrado. No obstante, sí que se realizan intercambios privados en las denominadas darks pools donde los inversores pueden cambiar sus acciones sin que el precio se vea afectado en la cotización al hacerse fuera del mercado. De hecho, hay plataformas que permiten estas operaciones fuera del horario de mercado como Blue Ocean (en el caso de esta compañía es una extensión de horarios que permite comprar o vender acciones estadounidenses entre las 20:00 y las 4:00 de la mañana de jueves a domingo: horas en las que Wall Street permanece cerrada).