Buscando el latido de las small caps: disparamos a OHLA y Prosegur Cash

Durante las últimas semanas habíamos optado por movernos con mayor prudencia. No habíamos querido abrir nuevas operativas agresivas ante un mercado que mostraba síntomas de fatiga en las compañías de pequeña y mediana capitalización españolas.

Pero a veces el mercado no te avisa y lo que parece dormido puede, de repente, despertar. Es lo que queremos aprovechar con las dos nuevas operativas agresivas que hemos lanzado esta semana en OHLA y Prosegur Cash: movimientos tácticos y rápidos en un segmento que tradicionalmente es terreno de oportunidades de corto, pero que exige medir bien los tiempos y calibrar las entradas.

El universo de las small y midcaps españolas sigue estando a tiro de piedra de sus máximos anuales, que marcaron el pasado mes de junio. Nos separa apenas un 4% de aquellas cotas, y ese pequeño recorrido podría ser suficiente para provocar un nuevo impulso en el caladero donde siempre encontramos valor cuando el mercado se anima: las compañías pequeñas, poco seguidas, menos líquidas y a menudo olvidadas, pero con gran capacidad de protagonizar fuertes movimientos en cortos periodos de tiempo.

Si consiguen superar esos altos del año, el margen de subida podría aumentar de forma notable y desencadenar una corriente de dinero que vuelva a poner en el radar a estas compañías.

En este tipo de operativas no queremos hacer cartera de largo plazo, sino aprovechar el momento táctico, la oportunidad breve pero intensa que ofrecen algunos valores cuando el mercado y el viento soplan a favor. Las compras agresivas no son para quien busque tranquilidad. Son para aprovechar ventanas fugaces y para salir corriendo si no funcionan.