Aunque el primer semestre de 2025 ha estado lleno de incertidumbre, las bolsas han mostrado resistencia y acumulan importantes ganancias hasta ahora. Sin embargo, la visibilidad en el mercado es limitada, y el 1 de agosto es una fecha clave marcada en rojo, ya que es el plazo límite para negociar y evitar la imposición de aranceles recíprocos. Además, durante los meses de verano se reduce la liquidez en los mercados financieros, lo que incrementa el riesgo de caídas bruscas si se produce algún susto o corrección en las bolsas, especialmente con los índices en máximos históricos o cerca de ellos. Para mantener exposición a la bolsa y proteger la cartera ante posibles caídas, una estrategia recomendable es invertir en fondos de inversión con baja volatilidad, que históricamente han demostrado ser estables en momentos de incertidumbre.

"Las perspectivas, como siempre, son inciertas, y cabría decir que esta incertidumbre se ve amplificada por la naturaleza impredecible y poco convencional de la formulación de políticas bajo la Administración Trump (…)", describen en Columbia Threadneedle. "El escenario más negativo implicaría una escalada de los aranceles, lo que desestabilizaría los mercados financieros, cuya narrativa ha estado claramente orientada hacia la desescalada. Además, un repunte de la inflación provocado por los aranceles obligaría a la Fed a mantener los tipos, y podría cobrar fuerza el discurso de la "estanflación", añaden. Aunque este no es el escenario central que manejan, reconocen que "si los primeros cinco meses del mandato de Trump sirven de guía, habrá más sorpresas en política por el camino, lo que podría traducirse en una nueva oleada de volatilidad en los mercados".

En Bankinter admiten que continúan sintiéndose incómodos con unas valoraciones que no ofrecen potenciales de revalorización relevantes de cara a 2025: "Con unos riesgos vivos no despreciables, revisándose a la baja las estimaciones sobre los beneficios empresariales y el crecimiento económico y la expectativa de que la inflación repunte (sobre todo en EE.UU.), sólo identificamos un modesto potencial de revalorización para las principales bolsas cuando elevamos la perspectiva hasta 2026 y realizamos los cálculos con las cifras estimadas para ese año. Pero no en 2025".

A finales de este mes empieza, precisamente, la presentación de resultados del segundo trimestre: "Va a ser fundamental observar no solo los datos del pasado, sino sobre todo las guías que ofrezcan las compañías para los próximos trimestres", expone Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad. "Habrá algunas con sorpresas negativas", reconoce Beltrán de la Lastra, presidente y director de inversiones de Panza Capital, es decir, "que van a tener shocks de cómo han vivido los frenazos (...). Lo que no es predecible es la reacción del mercado a estos shocks, porque esas compañías que están más atrás en la cadena de suministro son las que más están descontando en el precio las malas noticias que han vivido y están por reportar. Los aranceles no salen gratis y se van a notar", expone.

Fondos para proteger la cartera

A pesar de la recuperación de Wall Street en las últimas semanas, la bolsa europea sigue siendo la clara favorita. "La renta variable europea ha iniciado un cambio de régimen que se ha acelerado recientemente, lo que podría dar lugar a la mayor rotación desde la crisis financiera global y brindar una gran oportunidad", opinan los estrategas de Wellington Management. Tiene a su favor unas valoraciones atractivas en términos absolutos y relativos. "Mantenemos nuestra preferencia por las acciones europeas en un contexto global", señalan también en Citi.

Entre los fondos de inversión que buscan oportunidades en este mercado, tienen al menos 3 estrellas Morningstar y una volatilidad baja en los últimos cinco años (es decir, presentan una desviación típica más baja), destaca Fidelity European Dividend, un fondo de bolsa europea centrado en dividendos y gestionado de forma activa, que busca un equilibrio entre generar ingresos por dividendos y el crecimiento del capital. Es el producto que ha obtenido una rentabilidad anualizada más alta en los últimos cinco años, entre los que presentan una volatilidad inferior al 13%, del 11,62%. En el año se revaloriza un 7,10%.

De los seleccionados, el fondo con una volatilidad más baja a cinco años es Robeco QI European Conservative Equities. Es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de baja volatilidad de países europeos, con valoración atractiva y momentum positivo, y tiene como objetivo superar al mercado a largo plazo con un riesgo de caída menor. Lleva una rentabilidad del 12,39% en el año, y a cinco años ha ofrecido un retorno del 8,65% a sus participes.

Otro fondo estable es Uni-Global Defensive European Equities, que invierte en bolsa europea con un enfoque basado en la gestión rigurosa del riesgo. Su objetivo es superar al MSCI Europa en un 3% anual, con una volatilidad un 30% menor que la del índice de referencia. Es, también, de gestión activa y no tiene restricciones, aunque sí un sesgo natural hacia las acciones de alta calidad y menos riesgo. Este producto consigue una rentabilidad del 9,5% este año, y del 5,79% anualizada en los últimos cinco años.