La ola de calor también afecta a la bolsa: la acción de la británica Greggs se desploma un 12%

Hace calor en todas partes, lo que no es una novedad para nadie. La noticia está en que la ola de calor que atraviesa la mayor parte de Europa afecta también a las cotizadas del Viejo Continente. La cadena británica de comida Greggs se desploma este miércoles más de un 12% dentro de la bolsa del Reino Unido. Y este desplome no tiene que ver con la guerra comercial o con la situación geopolítica del mundo: son las altas temperaturas las que llevan a los inversores a cerrar sus posiciones en esta compañía dentro del índice Stoxx 600.

La compañía presentó recientemente sus resultados trimestrales, los cuales cumplieron con las expectativas del consenso de mercado que recoge Bloomberg. Sin embargo, la empresa lanzó una advertencia: sus ingresos podrán no ser tan elevados como esperaban los inversores en el próximo periodo contable, dado que el calor del verano en el Reino Unido mantiene a los británicos en sus casas, los cuales hacen pereza por salir a consumir en establecimientos como Greggs.

Las acciones de Greggs llegaron a caer más de un 15% en las primeras operaciones en la bolsa de Londres, antes de estabilizarse en los 1.760 peniques (17,6 libras esterlinas) a media sesión. Esto supone registrar un nuevo mínimo anual ante la expectativa de que los beneficios no sean los esperados no solo en este próximo trimestre, sino también en el conjunto del año fiscal del 2025 (las compañías británicas no suelen tener los mismos periodos fiscales que las compañías continentales). De hecho, desde la compañía abren la puerta a que los beneficios puedan ser "modestamente inferiores a los del 2024".

Es otra prueba más de cómo el calor extremo también tiene un efecto en el negocio de las empresas cotizadas. La cadena británica, especializada en bebidas frías y empanadas o sandwiches, reconoce que las ventas de refrescos aumentó más de lo esperado en las últimas semanas, pero la afluencia de clientes fue mucho más baja que en los meses de mayo y junio del año pasado.

La empresa podría compensar la caída de las ventas en el primer semestre del año (por estas últimas semanas con la ola de calor) elevando los precios en los seis meses restantes del 2025. No obstante, el analista Conroy Gaynor considera que los consumidores británicos están al límite en los niveles de inflación actual, incluso en el segmento de comida rápida de bajo coste. Es decir, subir los precios podría afectar aún más a la demanda.

Por lo pronto, Greggs capitaliza actualmente 1.740 millones de libras (algo más de 2.000 millones de euros al cambio). Es casi la mitad de lo que registraba a comienzos del año (cae un 40%) y lleva a la acción a niveles no vistos desde octubre del año pasado. En paralelo, las firmas de análisis y de inversión que siguen la evolución del negocio de la compañía también recortan sus precios objetivos. Así, el precio de consenso pasó de los 3.200 peniques a los 2.700, un 15% inferior. Aún tiene potencial, pero el consejo del consenso de mercado es el de mantener, según FactSet.

Ahora, el beneficio esperado para el ejercicio fiscal del 2025 es de 352 millones de libras, según el consenso de mercado que recoge Bloomberg. En 2024 el ebitda alcanzó los 356 millones, por lo que los expertos ya estarían registrando esa reducción "modesta" del beneficio que la propia compañía británica de comida habría adelantado.

Del mismo modo, los márgenes de beneficio se verían afectados. El aumento de los costes laborales en el Reino Unido junto con esa caída de la demanda acotaría la rentabilidad de la compañía respecto a sus ingresos. Si el año pasado el margen ebitda superó el 17%, este año estaría casi 100 puntos básicos por debajo, según el consenso de mercado. La buena noticia sería que para 2026 el beneficio bruto de la compañía volvería a crecer hasta los 380 millones de libras, según los expertos... a menos que las altas temperaturas vuelvan a tener un impacto en el negocio de Greggs.