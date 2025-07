Las 'utilities' europeas se disparan... y esta es la zona donde deberían esperarlas

Su carácter defensivo, la estabilidad de sus ingresos y el atractivo de sus dividendos convierten a las utilities europeas en un clásico para los inversores más prudentes, pero lo verdaderamente interesante será ver cómo se comporta cuando el mercado global opte, más pronto que tarde, por corregir parte del potente rally que nació en los mínimos de abril. Un rally que ha llevado a los grandes índices de Wall Street a recuperar toda la caída desde la zona que bauticé como el Techo de DeepSeek.

Por ahora, el sector europeo de utilities (SX6R) ha dado un paso técnico de enorme relevancia al conseguir romper la resistencia creciente que venía frenando las subidas desde 2021, lo que le ha permitido entrar en lo que técnicamente conocemos como subida libre absoluta, la situación más alcista que existe.

Mantener exposición en cartera en este sector tiene todo el sentido, pero los que busquen aumentar posiciones o incorporarse lo óptimo sería esperar a una digestión o consolidación de las últimas y fuertes alzas, que podría llevar al SX6R a buscar apoyo en la antigua resistencia creciente, ahora soporte, situada en la zona de los 1.500 puntos.

Sectorial de utilities europeas

A continuación les voy a detallar los niveles de compra que considero más interesantes en las cinco principales compañías del sector de utilities europeas.

Iberdrola (España)

La joya de la corona del sector eléctrico español y uno de los gigantes globales en energías renovables. Con un fuerte posicionamiento en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, Iberdrola combina negocio regulado, generación verde y un perfil de dividendo atractivo, lo que la convierte en uno de los valores más buscados cuando los inversores buscan refugio y visibilidad a largo plazo.

Iberdrola mantiene una impecable tendencia alcista desde hace años, que la consolida como uno de los valores más sólidos del panorama europeo. No obstante, el movimiento que más me interesa vigilar en estos momentos es el que nació a comienzos del año pasado desde la zona de los 10 euros. Esta subida viene guiada de forma milimétrica por una directriz ascendente que actualmente discurre entre los 15 y los 15,50 euros, que es precisamente el rango que sugiero esperar antes de plantearse nuevas compras o aumentar posiciones. Una caída hacia los 15 euros equivaldría a un retroceso del 10% desde el último máximo que ha establecido el título en los 16,75 euros.

Ya conocen mi forma de hacer: siempre recomiendo aplicar la conocida Regla del 10% cuando se trata de subirse a tendencias alcistas consolidadas como la de Iberdrola, lo que implica ser pacientes y esperar caídas de al menos un 10% desde los máximos previos antes de entrar.

Iberdrola

National Grid (Reino Unido)

Gestora de redes eléctricas y de gas en Reino Unido y Estados Unidos, National Grid representa el lado más estable y predecible del sector. Su negocio está estrechamente regulado, lo que ofrece seguridad de ingresos, aunque a costa de un menor potencial de crecimiento. Es uno de los títulos favoritos cuando el mercado entra en modo defensivo.

Técnicamente, me llama especialmente la atención la ventana de compra que podría abrirse en National Grid si el título consigue batir la importante resistencia situada en la zona de los 1.115 GBP. Superar ese nivel habilitaría la ruptura al alza de una amplia figura triangular que viene acotando la consolidación de la compañía durante los últimos años. Este tipo de patrones triangulares, cuando se forman tras una tendencia previa claramente alcista como es el caso, suelen resolverse en la misma dirección, lo que aumenta notablemente las probabilidades de ver un nuevo tramo de subida.

Por todo ello, no me sorprendería que National Grid logre superar esa resistencia y, en cuanto lo haga, se convierta en una opción defensiva muy interesante para tener en cartera. Mientras no supere los 1.115 GBP no soy partidario de comprar ya que se mantendrá el riesgo de que pueda seguir consolidando dentro de esa pauta triangular, cuya base y zona de compra magnífica se encuentra muy alejada, concretamente en los 850 GBP.

National Grid

Enel (Italia)

La mayor utility italiana y uno de los principales grupos energéticos europeos, con una fuerte apuesta por la transición energética y las renovables. Enel combina negocio tradicional, redes y generación limpia, aunque su cotización ha estado condicionada en los últimos años por la inestabilidad política en Italia y los vaivenes regulatorios.

La curva de precios de Enel lleva tres años desarrollando una tendencia alcista perfectamente acotada dentro de un canal, que nos sirve como hoja de ruta para identificar tanto las zonas óptimas donde recoger beneficios parciales -en las cercanías del techo del canal- como el entorno idóneo para comprar, que se sitúa en la base de esa estructura.

Actualmente, Enel se encuentra muy cerca de la parte alta de ese canal, lo que me lleva a pensar que es momento de más prudencia y, en todo caso, de ir cosechando parte de los beneficios acumulados, en lugar de buscar compras. Para esto último prefiero ser paciente y esperar a que la cotización se aproxime a la base del canal, que discurre actualmente por la zona de los 7,35 euros.

enel bolsa

Engie (Francia)

Históricamente ligada al negocio del gas, Engie se ha ido transformando en los últimos años para aumentar su exposición a las renovables y los servicios energéticos. Aunque su diversificación es un punto fuerte, su cotización ha sido más volátil que la de otros grandes del sector, lo que la hace atractiva para los que buscan algo más de picante dentro del segmento utilities.

La cotización de Engie consiguió el pasado mes de marzo romper la histórica zona de resistencia situada en los 16,25 euros, que correspondía a los máximos del año 2008. Esta ruptura ha permitido que el valor entre en subida libre absoluta, la situación técnica más alcista que existe, lo que invita a estar muy atentos a una posible corrección para buscar una oportunidad de compra. Si en las próximas semanas se produce una caída que lleve al título a apoyarse en la zona de los 16,25-17 euros, estaríamos ante un clásico throw back o vuelta atrás hacia la antigua resistencia, ahora soporte. Ese movimiento lo consideraría una magnífica oportunidad para subirse a la tendencia alcista de Engie.

Engie bolsa

E.ON (Alemania)

El gigante alemán de las infraestructuras energéticas y redes de distribución, con un perfil claramente defensivo. E.ON ha dejado atrás los años de reestructuración tras la crisis nuclear alemana y se posiciona como una opción sólida dentro del sector, aunque su potencial de crecimiento es más limitado comparado con otros nombres como Iberdrola o Enel.

E.ON tiene entre ceja y ceja desde hace años el recuperar los niveles donde cotizaba en el 2008 en torno a los 20,50 euros. Hasta ahí todavía hay un margen de revalorización del 30%, que es el que precisamente quiero buscar si en próximas semanas el título digiere parte de la última y fuerte subida y alcanza la zona de los 14 euros. Ahí pueden situar sus órdenes de compra.

Eon