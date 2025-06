Los fuegos artificiales de Wall Street podrían durar… hasta el 4 de julio

Hay fechas que se graban a fuego en la memoria colectiva. En Estados Unidos, el 4 de julio no es solo un día, es un símbolo. El de la independencia, el patriotismo, la autosuficiencia. Y también, en el cine, el de los sueños rotos. Lo retrataba Tom Cruise en Nacido el 4 de Julio, esa película en la que un joven idealista descubre que detrás del brillo de las banderas y los desfiles se esconde una realidad mucho más cruda. Algo parecido está empezando a percibirse en Wall Street.

Los principales índices estadounidenses han alcanzado ya el que bauticé como techo de DeepSeek, ese nivel que no es un simple punto técnico, sino el origen de la última gran corrección que vivieron las bolsas el pasado mes de abril, cuando la 'excusa' de los aranceles sirvió para desatar las ventas. El Nasdaq 100, el Composite y el propio S&P 500 se han encaramado ya a ese techo. El Dow Jones Industrial, sin embargo, todavía tiene un 4% de margen hasta los 40.060 puntos, la cota que marcaría su asalto a esa misma frontera.

Casualidad o no, ese margen coincide con el calendario. Tradicionalmente, Wall Street ha sabido aguantar el tipo y escalar posiciones hasta la emblemática fiesta del 4 de julio. Pero si miramos lo que ocurrió en los veranos de 2023 y 2024, veremos que tras los fuegos artificiales llegó el silencio, y con él, la corrección.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100

La resiliencia reciente del mercado, incluso ante la intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel, ha alimentado la euforia. Pero conviene recordar el refranero español, siempre tan sabio: "El último duro que lo gane otro". Y como bien decía Sancho Panza en El Quijote, "Más vale pájaro en mano que ciento volando". En bolsa, a veces conviene recoger antes de que el viento se lleve lo ganado.

Hace tiempo que vengo insistiendo que no me emocionaría ver nuevos máximos sobre el Techo de DeepSeek. Incluso si el Dow Jones logra superar los 40.060 puntos y se suma a la fiesta, lo único que haría es reforzar mi convicción de que, tarde o temprano, cualquier excusa servirá para que llegue la próxima corrección. Una corrección que no debería profundizar bajo los mínimos de abril y que, bien gestionada, será una oportunidad. Porque en esos recortes es donde los inversores con liquidez y paciencia podrán aumentar su exposición a aquellas compañías que, en este tramo de subida, han demostrado auténtica fortaleza. Especialmente en sectores disruptivos, que siguen siendo el verdadero motor del futuro.

Análisis técnico estratégico del Dow Jones Industrial

Mientras Wall Street ataca los Techos de DeepSeek, aquí en Europa también se juega una partida importante. Las bolsas europeas están poniendo a prueba las bases de un canal y una posible bandera que viene acotando la consolidación durante las últimas semanas. No se encenderán las alarmas de corrección mientras el Ibex 35 no pierda los 13.750 puntos y el EuroStoxx 50 se mantenga por encima de los 5.200. Precisamente desde esos soportes, que les sugería vigilar semanas atrás, Europa reacciona y eso refuerza su papel como auténtica línea roja: o bien estamos ante la típica consolidación previa al último éxtasis alcista, que he visto mil veces, o ante el inicio de una corrección en toda regla.

Análisis técnico estratégico del EuroStoxx 50

En cualquier caso, lo tengo claro. No es momento de dejarse arrastrar por la euforia. Es momento de estar tranquilo, de recogerse en los cuarteles de verano y esperar, sin prisas, a que llegue esa caída que tantas veces termina siendo la mejor oportunidad para comprar.

Al fin y al cabo, como escribió Séneca, "la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad". Y en bolsa, los que sobreviven no son los más rápidos, sino los que saben esperar y disparar en el momento adecuado.