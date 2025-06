La CEO de Santander AM asume la presidencia de Efama, la asociación europea de gestoras

Samantha Ricciardi, CEO de Santander Asset Management, ha sido nombrada nueva presidenta de Efama, la asociación europea que representa los intereses de las firmas de inversión, mientras que Micaela Forelli, CEO de M&G Investments en Europa, asume la vicepresidencia. Unos nombramientos que sitúan por primera vez a dos mujeres al frente de este organismo.

El nombramiento de Ricciardi también sitúa por primera vez al responsable de una gestora española al frente de Efama, en un momento en el que se están discutiendo varios asuntos importantes para el sector, como la implementación de la estrategia de Unión de Ahorros e Inversiones, que pretende incentivar el trasvase de depósitos hacia productos de inversión focalizados en compañías europeas, o la estrategia de inversión minorista, más conocida por RIS, sus siglas en inglés, centrada en hacer más competitivo al sector mediante el análisis de la eficiencia de los costes de los productos de inversión y su rentabilidad, en un momento de fuerte entrada de flujos de dinero en los ETF.

Las gestoras se encuentran en una encrucijada por su modelo de negocio, ante la presión de los costes y el aprovechamiento de la economía de escalas, así como la expansión hacia los mercados privados, con mayores márgenes, y la penetración en el segmento de la gestión pasiva, donde todas las firmas están lanzando ETF activos para diferenciarse de la competencia.

Ricciardi, quien sustituye en el cargo a Sandro Pierri, CEO de BNP Paribas AM, es la máxima responsable de Santander AM a nivel global desde el año 2022 y cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos directivos en firmas como BlackRock, Schroders and Citi. Por su parte, Forelli reemplaza como vicepresidenta a Massimo Greco, vicepresidente de Gestión de Activos para EMEA en JP Morgan Asset Management. Los cargos cuentan con una duración de dos años y serán efectivos hasta junio de 2027.

"Asumo la presidencia de Efama con entusiasmo y un profundo sentido de la responsabilidad, comprometida a contribuir significativamente en este momento crucial para Europa. Nos encontramos ante una oportunidad única para actuar con decisión, con una visión clara y con urgencia. Nuestro sector necesita convertir el ahorro en inversiones productivas y, para lograrlo, necesitamos acción: una verdadera Unión de mercados de capitales y del Ahorro y la Inversión, junto con un cambio cultural que genere confianza para invertir con seguridad en los mercados de capitales", aseguró Ricciardi tras el nombramiento, quien añadió que "lograr esta visión requerirá unidad y una estrecha colaboración entre los líderes del sector, los reguladores y las instituciones para construir una Europa más fuerte y centrada en el crecimiento"