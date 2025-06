José Elías, millonario y experto en finanzas, explica cómo invierte su dinero: "No te puedes jugar el 80% de tu patrimonio en esto porque vas a fracasar"

Zambullirse en el mundo de las inversiones a veces es complicado si no sabes como funciona, ya que cada caso es totalmente diferente y lo que para unos puede ser rentable, para otros no lo será. Es a grandes rasgos lo que explica el multimillonario español y dueño de la cadena de supermercados La Sirena José Elías en sus redes sociales.

El magnate explica como recibe a diario decenas de mensajes pidiéndole ayuda para potenciar sus finanzas. Y es que muchos, tanto jóvenes como mayores, lo toman como ejemplo cuando descubren que ha cosechado una fortuna millonaria tras arruinarse en 2009 y verse con solo 3.000 euros en el banco. Haber pasado por todo esto lo ha convertido en un gurú de los negocios que, además, nunca se ha mostrado opaco con la forma en la que invierte su dinero.

En este sentido, Elías se muestra contundente: "Las rentabilidades del 100% no existen". Explica que, con el paso de los años, se ha encontrado a gente empeñada en que invertir más supone mayor rentabilidad, comprometiendo seriamente sus finanzas y, en ocasiones, hasta su vida.

"La gente tiene que entender que no se puede jugar el 80% de su patrimonio en una memecoin porque la probabilidad de que fracase es elevadísima"

Una memecoin o 'moneda meme' es un tipo de criptomoneda que nace a partir de un meme de Internet y que, generalmente, no tiene una utilidad más allá de su valor especulativo al no estar respaldadas por activos o por una economía real. Además, su volatilidad es extrema: sí, su precio puede dispararse, pero también hundirse rápidamente, sin margen para actuar.

Lo que hace Elías

Con el tiempo Elías se ha dado cuenta de que le gusta invertir en bonos de vencimiento a 3 y 5 años "alguno a 7 pero se me hace muy largo", añade. Asimismo, afirma que prefiere diversificar sus inversiones poniendo una parte en efectivo, otra en renta fija y otra en variable. A su vez, la parte de renta fija "intento tenerla dividida entre a 3 y 5 años, algo a 7".

Hasta que descubrió que era así como quería invertir pasó mucho tiempo invirtiendo en bolsa, eso sí, con una estrategia adecuada a sus finanzas y a su caso personal. "Si tú coges dos empresas de aproximadamente la misma dimensión y en el mismo sector y una está a PER 5 y todas las de su sector están a PER 7, esa empresa tenderá a crecer", afirma basándose en que "el PER es un múltiple que es bastante estable en todas las empresas de la misma dimensión y sector".

Más en profundidad, el PER es el precio por acción dividido entre el beneficio por acción. Que esté a 7 significa que los inversores están pagando 5 veces el beneficio anual que genera esa empresa por acción, o lo que es lo mismo, que si los beneficios se mantuvieran constantes, una persona tardaría 5 años en recuperar la inversión solo con los beneficios. Por poner un ejemplo: imagina que el precio por acción es de 24 euros y el beneficio es de 2, al dividir ambos números obtenemos que el PER es 12.

Ahora bien, Elías lo explica también con un ejemplo: "Si tú ves que en renovables todas cotizan a PER 12 y hay una a PER 17, esa va a bajar. Y si ves una a PER 8, esa va a subir. No es una regla fundamental, no es matemática pura, pero suele funcionar bastante bien".