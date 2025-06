La Fed mantiene los tipos y advierte de un aumento de la inflación a medio plazo

La Reserva Federal ha cumplido con las expectativas de los mercados, manteniendo los tipos de interés estables en el rango del 4,25% al 4,50% por cuarta reunión consecutiva. Lo que más ha preocupado al banco central es la subida de la inflación, que considera que será persistente durante los próximos años. Un cambio a peor que pone en peligro el calendario previsto de recortes de tipos.

En los últimos meses, la Fed había avisado del riesgo de una estanflación, con un aumento del desempleo y un repunte de la inflación, como consecuencia de la política arancelaria de Donald Trump. Con el grueso de los aranceles aún en el aire, las consecuencias no se han hecho sentir todavía, pero la Fed ha aumentado ya las expectativas de inflación para los próximos tres años por encima de lo previsto en la reunión de marzo.

Todas las miradas de los mercados estaban puestas en la publicación de las previsiones macroeconómicas y el llamado 'dot plot', en el que los directivos del banco central hacen sus predicciones sobre los futuros movimientos este año. En concreto, han apuntado a que este año habrá dos bajadas de tipos, como ya se preveía, pero reduce los recortes para 2026, que se quedan en tan solo uno. Aun así, casi la mitad de los miembros de la Fed abogan por no bajar los tipos más este año o solo bajarlos una vez, una señal de que los dos recortes para este año no están aún garantizados del todo.

Del mismo modo, para 2027 también se borra una de las bajadas de tipos que se esperaban: si en marzo esperaban que los tipos cerrasen ese año en el 3,25%, ahora esperan que lo haga en el 3,5%. Con todo, si se cumple este escenario, de aquí al cierre de 2027, dentro de dos años y medio, la Fed habrá recortado 4 veces el precio del dinero a un ritmo de 25 puntos básicos cada vez.

Peligro en el petróleo

La situación está marcada por la tensión en Oriente Medio por la guerra entre Israel e Irán, que está sacudiendo el mercado del petróleo por las interferencias en el estrecho de Ormuz y los crecientes riesgos militares en la zona de donde parte un 20% del mercado mundial de petróleo. El economista jefe de AXA IM, Gilles Moëc, advertía hoy en una nota de que "la exacerbación de las tensiones en Oriente Próximo pone en duda lo que había sido uno de los pocos factores favorables para la economía mundial en los últimos tiempos: la caída de los precios del petróleo". Los mercados ven con temor una posible entrada de EEUU en el conflicto, como amenaza Trump con hacer.

Para Moëc, "La Fed necesita más tiempo, pese a la presión de la Casa Blanca para aplicar recortes preventivos. Sería necesario un deterioro tangible en los datos duros para que el banco central reconsidere su postura. Y aún no estamos ahí".

Precisamente, uno de los temas que rodeaba la reunión son los crecientes intentos de Trump por interferir en la política monetaria. Su idea es muy clara: el presidente quiere 10 recortes de tipos de una sola tacada, 2,5 puntos porcentuales, hasta el 1,75%-2%, tal y como ha dicho hoy en una conversación con periodistas.

"He sido muy simpático con 'Demasiado Tarde' Powell. Le dije, 'Vamos a cenar, Demasiado Tarde'. He sido simpático, he sido antipático, pero le da igual. Es un tipo muy estúpido", ha dicho sobre el presidente de la Fed. Y ha indicado cuáles serían sus objetivos para el próximo dirigente: "Cuando este tío se vaya, lo que voy a hacer es ir a corto plazo, bajar los tipos muchísimo, y entonces ya ponerme a largo plazo". Y se ha preguntado, "¿Puedo nombrarme yo mismo como presidente de la Fed? Lo haría mucho mejor".

Por el momento, la hoja de ruta de la Fed parece pasar por aplicar un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre. Según la herramienta Fed Watch, la probabilidad de que el banco central norteamericano aplique un abaratamiento del dinero de esas características es del 56,3%. Por contra, las probabilidades de que esto suceda en julio son tan solo del 14,5%.

En este sentido, Dennis Debusschere, analista de 22V Research, considera que es un movimiento que no tiene que ser un problema para la bolsa. "Creemos firmemente ene el consenso de la Fed de mantener los tipos hasta septiembre", ha indicado Debusschere, añadiendo que esta decisión "no es malo para los mercados".

Por su parte, David Mericle, analista de Goldman Sachs, considera que, aunque la Fed busque mantener su estimación de dos recortes de tipos para este año, la autoridad monetaria acabará aplicando uno. Este experto señala que, aunque las noticias sobre la inflación han sido relativamente débiles, las tensiones provocadas por la política arancelaria de Trump en verano pueden llevar a la Fed a rebajar una sola vez el precio del dinero antes de diciembre.

En relación con lo que pueda suceder en verano, Krishna Guya, experto de Evercore ISI, considera que la Reserva Federal analizará de cerca los datos de los próximos meses, marcando el camino para un nuevo recorte en septiembre.