Cómo funciona el 'dot plot' y por qué hoy puede arruinarle la recuperación a Wall Street

La reunión de la Reserva Federal no debería dejar grandes sorpresas en esta ocasión. Desde el encuentro de mayo, la incertidumbre en la que se escudaba Jerome Powell, presidente de la Fed, para justificar que el banco central no mueva tipos, ni dé una nueva hoja de ruta para el futuro de la Fed, no ha hecho más que aumentar con el inicio de la guerra entre Israel e Irán. Tampoco se ha aclarado qué nivel de aranceles se establecerá en Estados Unidos en medio de las negociaciones, por lo que todo apunta a que Powell repetirá el mismo mensaje: sin nuevos detalles, la Fed no puede asegurar cuál será su próximo movimiento ni dónde se establecerán los tipos en el futuro. Sin embargo, el encuentro de hoy tiene la capacidad de arruinar la recuperación de la bolsa americana, y hay un elemento clave en este sentido: el gráfico de puntos, también conocido como 'dot plot'.

La actualización de este gráfico es una de las claves que diferencian el encuentro de mayo con el de hoy. El 'dot plot' es una pieza con la que la Fed guía a los mercados, ya que indica dónde creen los propios miembros del Comité Federal del Mercado Abierto que se establecerán los tipos en el futuro. En marzo fue la última vez que se actualizó, ya que se retoca cuatro veces al año (en diciembre, marzo, junio y septiembre), en los mismos encuentros en los que la Fed también actualiza y publica su cuadro de previsiones macroeconómicas.

En la última actualización, en marzo, el gráfico de puntos de la Fed reflejó la perspectiva de que haya dos recortes de tipos de 25 puntos básicos este año, el mismo escenario que descuentan los mercados, que esperan que se produzcan estas bajadas en las reuniones de septiembre y de diciembre. Ahora, Wall Street, con las bolsas habiéndose recuperado del golpe que generó la guerra comercial de Trump, y cotizando cerca de máximos históricos, en el caso del S&P 500, se encomienda a que los miembros de la Fed no revisen al alza su proyección de tipos, y borren de la hoja de ruta un recorte para los próximos meses.

"La proyección mediana para el tipo de interés oficial no debería cambiar con respecto a la reunión de marzo, lo que indica que la Fed considera óptimos dos recortes más este año. Sin embargo, la distribución de las proyecciones se inclinará hacia una menor acomodación. Por el momento, esperamos dos recortes de tipos este año (septiembre y diciembre), pero los riesgos se inclinan hacia uno solo, a finales de año", explica Paolo Zanghieri, economista sénior en Generali AM.

Si se produce esa revisión en la previsión de tipos, los mercados se encontrarían con un escenario peor de lo que se esperaba para la bolsa. A la renta variable le gustan los tipos bajos, ya que abaratan los costes de financiación y esto permite mejorar los márgenes, y viceversa: si se borrase un recorte de tipos de la ecuación, es probable que la bolsa descuente esta mala noticia con caídas.

Si bien no es probable que haya un giro en el discurso de Powell ni en el 'dot plot', hay analistas que advierten del peligro, en caso de que el presidente lance un mensaje que enfríe las perspectivas de recortes de tipos en el futuro. "Si Powell hace alusión a que puede no haber recortes en el resto del año, los mercados se van a poner nerviosos. Los inversores se preguntarán qué es lo que sabe Powell que ellos no, y especularán con que la inflación pueda repuntar en la segunda mitad del año", explica a Bloomberg Jim Worden, CIO de Wealth Consulting Group.

Entre los motivos que pueden hacer que se produzca una revisión al alza en las perspectivas de tipos se encuentra el incremento de los precios de la energía que se está produciendo en las últimas semanas, que han llevado al barril Brent europeo de cotizar en el entorno de 65 dólares, a hacerlo por encima de 75. Unos precios más altos en la energía tienen la capacidad de volver a generar presiones inflacionistas, y con la guerra en Oriente Medio recrudeciéndose en los últimos días, no se puede descartar que esto se produzca próximamente. El gráfico de puntos será una buena forma de comprobar si los miembros de la Fed están preocupados y creen que las bajadas de tipos que esperaban hasta ahora para los próximos meses no se van a poder ejecutar.

Cómo funciona el 'dot plot'

El 'dot plot' es una infografía que recoge dónde ven los tipos los 19 miembros del Comité Federal del Mercado Abierto. Recoge el año actual, los dos siguientes, y un último periodo denominado "largo plazo", más allá del horizonte de los próximos 3 años. De una forma relativamente sencilla, la Fed muestra en el gráfico los puntos, representando cada miembro de la Fed, dónde se espera que se mantengan los tipos al final de cada ejercicio. En el eje vertical sitúan los niveles de tipos, y en el horizontal el periodo al que se refiere cada proyección. De este modo, la Fed establece una media y señala el tipo medio en el que se espera que se mantenga el precio del dinero en cada año.

Es importante destacar que, aunque hay 19 puntos, sólo 12 miembros de la Fed tienen derecho a voto. Los otros siete contribuyen al debate previo a la decisión final de la Fed, y también forman parte del equipo que establece dónde se colocan las previsiones macroeconómicas (inflación, PIB y desempleo) que publica la Fed cada tres meses.

El gráfico ha sido una guía en el pasado que ha servido, más que para poder adivinar el nivel exacto en el que se establecerán los tipos, para conocer hacia dónde los orientan los miembros de la Fed. De este modo, cuando se produce un cambio brusco en el 'dot plot', los inversores y analistas pueden anticipar si la Fed se inclina cada vez más hacia un recorte de tipos más agresivo, o menos. Ahora Wall Street depende de que la revisión no enfríe las expectativas de recortes de tipos, o, por el contrario, de producirse esto último, tendrá que asumir que el contexto de fondo no será tan estimulante para las empresas cotizadas en los próximos meses.