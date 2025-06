La incertidumbre geopolítica y la guerra comercial mantienen la tensión en el mercado. Ante este panorama, los inversores buscan refugios en los que proteger su dinero y escapar a las caídas tanto en renta variable como en el mercado de deuda. Los activos suizos funcionaron anteriormente como entorno seguro para el mercado. La codirectora de acciones suizas y mercados globales en UBP, Eleanor Taylor Jolidon explica el atractivo de este mercado en un contexto de apreciación del franco suizo frente al dólar estadounidense: la auténtica preocupación del Banco Nacional de Suiza.

¿Tiene la guerra comercial un impacto mayor en el mercado suizo que en los mercados bursátiles europeos?

En efecto, estamos en un período de incertidumbre económica a nivel mundial en este momento. En lo que respecta al mercado bursátil suizo, que se trata de un mercado de acciones muy internacional, más del 90 % de los ingresos generados por las empresas cotizadas provienen del extranjero. Y Estados Unidos es, de hecho, el mayor socio comercial de Suiza. Además, Suiza es el sexto o séptimo mayor inversor extranjero directo en Estados Unidos, y es el mayor inversor per cápita en ese país. También es uno de los líderes, si no el líder, en inversión en investigación y desarrollo en EEUU. Así que, obviamente, algunas de las decisiones tomadas por la nueva administración estadounidense afectan a Suiza. Y, como otros países, Suiza probablemente negociará con EEUU, y probablemente encontraremos algún tipo de equilibrio. Nuestra expectativa, como la de otros países, es que los aranceles seguirán siendo una táctica de negociación y tendrán que aplicarse de alguna forma para mostrar una victoria política en Estados Unidos

¿Eso afecta de forma preocupante a las empresas suizas?

Dentro de EEUU se verán afectadas igual que otras compañías internacionales y estadounidenses por los aranceles a productos importados. Porque, lamentablemente, Estados Unidos no produce absolutamente todo lo que necesita y uno de los problemas es que hay cosas para las cuales ya no existe la capacitación adecuada en el país. Eso afectará a todos, incluida Suiza. Pero la buena noticia es que Suiza tiene una exposición geográfica relativamente equilibrada entre EEUU y Asia. Si algunas de estas decisiones llevan a una mayor cohesión económica en otras regiones, eso podría beneficiar a las empresas suizas, sobre todo en esta tendencia hacia la regionalización de las cadenas de suministro. Una de las fortalezas de Suiza es tener productos muy críticos para sus clientes, productos de los cuales no pueden prescindir. Si las cadenas de suministro se vuelven más regionales, las empresas suizas ya están presentes y podrían beneficiarse de esa situación.

El franco suizo se ha apreciado frente al dólar recientemente, ¿seguirá esta tendencia?

El franco suizo se ha estado apreciando de manera casi constante durante unos 40 años. Esto ocurre porque la economía suiza es relativamente sólida. Si miramos el endeudamiento de las naciones, ya sea en Europa, EEUU, Asia... Suiza, con una deuda del 50 % del PIB, es más atractiva que otros países. Hay una baja tasa de desempleo, una población altamente capacitada y buena cohesión social, lo que convierte al franco suizo en una moneda refugio. Esto se refleja también en las tasas de interés muy bajas, que probablemente vuelvan a territorio negativo en el futuro cercano. Yo moderaría la apreciación del franco suizo que hemos visto el último año, ya que a principios de 2024 (o finales de 2023) hubo cierto debilitamiento, y ahora estamos más o menos de nuevo en ese nivel.

¿Cómo afecta esto a los mercados más allá de Suiza?

Cuando el franco se aprecia con fuerza, las empresas se adaptan rápidamente para evitar que eso afecte sus beneficios. El 90% de los ingresos se genera fuera de Suiza, y la producción es local para el mercado local. Así que el tipo de cambio actúa más como un efecto contable que transaccional. A veces incluso hay ventajas al tener insumos en dólares o euros. Me pareció interesante que, con el fortalecimiento del franco a inicios del año, vimos una fuerte entrada de capital en acciones suizas. Quizás hubo voluntad de alejarse del mercado estadounidense, que empezaba a parecer caro en términos de beneficio neto frente a precio de mercado (multiplicador PER), independientemente de la geopolítica. Y Europa, antes de las elecciones alemanas, no era el destino preferido, así que muchos inversores eligieron Suiza. Luego diversificaron hacia otros lugares de Europa. Eso probablemente se debió tanto al atractivo del franco como a que las valoraciones en Suiza eran bajas respecto a su propia historia, con potencial de expansión de múltiplos, algo que no se veía en EEUU o Europa.

¿Cree que el Banco Nacional Suizo bajará los tipos de interés por debajo de cero o los subirá en el corto plazo?

Mi escenario base —y no soy una experta en divisas ni en bancos centrales, hablo como inversora en renta variable— es que el franco se ha apreciado un 10% este año contra el dólar, y podrían estar dispuestos a recortar más los tipos de interés. Sin embargo, quizás el Banco Nacional de Suiza tenga en cuenta que el gobierno —aunque el banco es independiente— está negociando aranceles, y no quiere dar la impresión de manipular la moneda. No lo harían, desde luego. Además, si incluimos los servicios en la balanza comercial con EEUU, ésta está equilibrada, porque Estados Unidos importa muchos más servicios suizos de los que exporta. Así que no debería haber sospechas de manipulación.

¿Cree que las tasas negativas seguirán extendiéndose a los bonos a largo plazo en Suiza?

No creo que el banco central sea imprudente con los tipos negativos. Su preocupación principal es el tipo de cambio, más que la inflación (que no es un problema en Suiza). Aunque siempre están atentos al mercado inmobiliario, ahora mismo no está en una situación frágil. El mercado de bonos suizo no es muy grande ni dinámico, y tampoco lo es el mercado de bonos corporativos, debido a los tipos de interés.

¿En qué sectores del mercado suizo ve oportunidades para los inversores?

Uno de los grandes temas sigue siendo el suministro eléctrico y la electrificación, especialmente por el avance de la inteligencia artificial, que es muy intensiva en consumo energético. Hace falta asegurar que haya suficiente energía. Empresas que trabajen en electrificación, sobre todo en el sector industrial, me interesan especialmente. También seguimos viendo potencial en los centros de datos y los proveedores de productos clave para estos, donde muchas empresas suizas son líderes. Son productos que no se fabrican en EEUU y para los que no hay competencia local, por lo que esas empresas mantienen su poder de precios incluso con aranceles. También vemos interés en el sector sanitario, especialmente en manufactura personalizada, donde la capacidad en EEUU es limitada. Y hay una tendencia a la externalización por parte de farmacéuticas y biotecnológicas, lo que favorece a esas compañías.

¿Existen oportunidades en empresas pequeñas o medianas en Suiza?

Las pequeñas y medianas empresas en Suiza son también muy internacionales, a diferencia de EEUU. Además, suelen tener balances sólidos, sin mucha deuda. Así que no veo una relación directa entre tipos bajos y oportunidades de crecimiento. El índice de small/mid caps incluye muchos bancos, y los tipos negativos no les benefician. Después de 2022, las valoraciones volvieron a niveles razonables comparadas con las grandes empresas, que no han tenido demasiados problemas. Aún hay una prima por las small caps, pero menor. Y se pueden encontrar historias de crecimiento más interesantes en ese segmento.

¿Han notado más interés de los inversores por activos suizos en 2024 comparado con 2023?

Sí, hemos visto entradas en nuestras estrategias suizas y en general en el mercado de renta variable suizo. Más en grandes capitalizadas que en las pequeñas, lo que refuerza mi opinión de que las menos capitalizadas aún pueden ofrecer buenas oportunidades.