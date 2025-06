La CNMV actualizará el Código de Buen Gobierno y carga contra la escasa colaboración de las redes sociales frente al fraude en criptos

El supervisor español de los mercados bursátiles inició una nueva etapa el pasado mes de diciembre, cuando Carlos San Basilio recogió el testigo para presidir la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Seis meses después, San Basilio ha trazado las líneas estratégicas y las prioridades que tendrá su mandato durante los próximos seis años, entre las que destacan algunas como la protección al inversor frente a nuevas formas de comercialización y nuevos productos; mejorar la competitividad de los mercados y fomentar la participación del minorista; adaptar las medidas de gobernanza al nuevo entorno económico; o la simplificación del marco regulatorio y de supervisión de los mercados españoles. Así lo ha explicado durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados este miércoles.

El presidente del organismo supervisor ha cuantificado nueve prioridades que están detalladas en un documento donde se recoge su marco de actuación, llamado "CNMV 2030" y cuyo subtítulo ha remarcado: "Un supervisor para un tiempo nuevo".

San Basilio adelantó que entre las acciones más concretas en los "primeros años" de su mandato se va a realizar una actualización del Código de Buen Gobierno, que se revisó por última vez hace ya cinco años, para alinearlo más con Europa. A su juicio, el actual "no recoge entre sus recomendaciones algunos aspectos que definen el nuevo entorno ni algunas de las novedades impulsadas por los principios de la OCDE de buen gobierno. Me refiero a cuestiones relacionadas con las finanzas sostenibles o las relativas al desarrollo tecnológico como la ciberseguridad, la digitalización o el empleo de la inteligencia artificial", explicó.

Otro de los puntos clave en los próximos años será la simplificación del marco regulatorio y supervisor. La Comisión Europea ha iniciado un proceso de revisión y simplificación regulatoria, "lo que no significa una invitación a la desregulación, sino a regular mejor", puntualizó San Basilio, indicando que la CNMV puede contribuir a este objetivo de dos formas complementarias. Una, con el impulso de la simplificación en los foros europeos y nacionales, "promoviendo la eliminación de requisitos administrativos cuya falta de valor añadido haya sido demostrada por la experiencia". Y, dos, "con un proceso de revisión de nuestras propias prácticas supervisoras para agilizar los procedimientos, reducir cargas innecesarias y acortar los plazos, eliminando trámites que no estén justificados por cuestiones de riesgo". Un ejemplo reciente ha sido la iniciativa del Easy Access para facilitar la salidas a bolsa.

Proteger al minorista...

Para la CNMV, la protección del inversor sigue siendo "la primera de nuestras prioridades", aseguró su presidente, destacando que se están centrando ahora en el proceso de digitalización de la sociedad y "en la utilización de las redes sociales y canales digitales por el inversor minorista", lo que ha favorecido conductas fraudulentas. Aquí los claros señalados son los criptoactivos.

San Basilio recordó que hay un marco regulatorio y supervisor incipiente, el conocido como MicA, que "pensamos que es insuficiente para la correcta protección de los inversores minoristas. El marco establece muy pocos requerimientos a los intermediarios y deja desprotegidos a los inversores", reconoció. Por todo ello, continuarán su vigilancia a los llamados "fininfluencers". Ya se hicieron recomendaciones para que cumplan con las exigencias, que ya de por sí son más laxas que en otros activos, como puntualizó el presidente de la CNMV. "Vamos a revisar si han podido adaptar sus prácticas" y si no, avisó, se realizarán "expedientes sancionadores" si fuera necesario.

Al mismo tiempo, con respecto a las plataformas o redes sociales que les dan voz, señaló que todos los supervisores están intentando llegar a una colaboración ."Debería haber unos controles de estas redes, pero si esta colaboración previa es difícil desde el punto de vista tecnológico", añadió, "debería ser mucho más sencillo que se pudiera eliminar la información". "La colaboración está siendo muy limitada en los dos aspectos", dijo San Basilio. El presidente del supervisor cargó contra redes como Instagram TikTok, Youtube y X por su escasa colaboración en la no publicación y retirada de publicidad de fraudes y estafas. No obstante, destacó en positivo solo a Google, que es con la que tienen una comunicación más fluida y "vemos en ella más preocupación por proteger al usuario".

... e impulsar su participación

Proteger al minorista no está reñido con querer fomentar su participación en los mercados de capitales. De la mano de la participación minorista, también está el impulsar la competitividad de los mercados españoles y aumentar la parte de la oferta. Por el lado de la demanda, San Basilio recordó que tanto la Comisión Europea como algunos estados miembros de la UE están trabajando en una versión pan-europea de una cuenta de ahorro similar a la que tiene ahora Suecia. Este país es, "probablemente, el mercado de capitales más dinámico de la Unión Europea. Una de las razones que lo explican es la cuenta individual de ahorro en activos financieros diseñada para la inversión a largo plazo", insistió.

"Desde la CNMV estamos prestando la máxima colaboración al Ministerio de Economía en la definición e implementación de esta posible cuenta de ahorro individual. Me gustaría pedirles que, si finalmente esa medida llega a esta Cámara, apoyen su implementación para que se puedan beneficiar, sobre todo, los ahorradores e inversores modestos, la clase media de nuestro país", reclamó a los diputados presentes.

San Basilio reconoció que los incentivos fiscales "van a ser la batalla de todos los países", remarcando que las arcas públicas no renunciarían a nada puesto que se trata de una "recaudación nueva" que ahora no se están produciendo porque muchos ahorradores no están rentabilizando su dinero.