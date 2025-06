El fondo asesorado por 'elEconomista.es' vive el mejor mayo en siete años y su rentabilidad anualizada alcanza el 8,2%

Tras uno de los peores abriles que se recuerdan en la historia bursátil, el mar volvió a la calma en mayo y las bolsas mundiales pudieron retomar la tendencia alcista que vivían antes de que Trump anunciase las condiciones de su política arancelaria. Incumplían así con el dicho Sell in may and go away (vende en mayo y vete). De hecho, en la última década, la bolsa mundial ha subido más veces en mayo de las que ha caído y tan solo en tres ejercicios los inversores han decidido seguir el consejo del proverbio. En este contexto, el fondo asesorado por elEconomista.es, Tressis Cartera Eco30, se unió al compás de los mercados y se anotó el mejor mayo de toda su historia.

En los casi siete años de vida que acumula (su inicio fue en septiembre de 2018), el vehículo no había conseguido cerrar un mayo tan alcista. Antes del pasado mes, el mejor saldo era el registrado en mayo del 2022, cuando acumuló alzas del 3,5%. El mayo de este año consiguió casi doblar este comportamiento y se anotó alzas del 6,2%. Este saldo constituye, además, el mejor registro mensual en lo que llevamos de ejercicio y es el mejor desde marzo del año pasado, cuando avanzó sobre un 7,1%.

Gracias a las alzas del último mes, Tressis Cartera Eco30 colocó su saldo anual en positivo y, a cierre de mayo, la subida se situaba en el 4,8%. Con todo, la rentabilidad anualizada del vehículo de inversión alcanza el 8,2%, un porcentaje que supera el objetivo con el que nació el fondo, de lograr un 7% de rendimiento anualizado que permita duplicar el patrimonio cada década por el efecto del interés compuesto.

Con esta rentabilidad anualizada desde el inicio, se coloca como el noveno fondo más rentable frente a los vehículos de su categoría de renta variable internacional de gran capitalización de estilo valor, que es donde lo clasifica Morningstar. Frente a otros fondos españoles de bolsa internacional de estilo valor, Tressis Cartera Eco30 se coloca como el segundo fondo de mayor rendimiento desde septiembre de 2018, superando el comportamiento de carteras de renombre como la de Magallanes, Bestinver o Cobas. Tan solo supera su rentabilidad el fondo de Azvalor que acumula ganancias anualizadas del 10%. Y, más aún, en el año se sitúa en el escalón 38 de 688 de fondos de bolsa global gestionados de forma activa.

Los 'motores' del fondo

Si por algo está destacando este año bursátil es por el furor por los activos de defensa. Desde que Alemania rompió el tabú del techo de endeudamiento y hay previsto un programa de inversión billonario en infraestructuras y defensa, las empresas del sector se han puesto en el punto de mira de los inversores, aupadas también por el incremento de gasto militar que están haciendo los países miembros de la OTAN, organismo que ya pedido que se eleve al 5% del PIB para poder afrontar la perspectiva de una menor dependencia de Estados Unidos.

En este sentido, y a las puertas de la próxima revisión que tendrá lugar en junio, Leonardo está siendo el arma más rentable de todo el fondo. La compañía italiana se dedica a la fabricación de helicópteros, aviones militares y civiles pero también al desarrollo de sistemas de armas, misiles y tecnología de guerra electrónica. Gracias a su tipología de negocio, que se beneficia enormemente del momentum, la empresa ha conseguido más que duplicar su valor de mercado en lo que va de año y a cierre de mayo sus ganancias en bolsa ascendían al 111%.

Pese a que el actual ciclo ha llevado los tipos de interés en la eurozona al 2%, el entorno geopolítico ha provocado que se ralentizase la velocidad de estas bajadas, permitiendo que los bancos hayan podido extender un tiempo más su margen de intereses. Por el momento, esta situación está dejando un nuevo gran ejercicio para la banca. Unicredit, una de las compañías más rentables del fondo en 2024, vuelve a sobresalir y deja en el vehículo, hasta mayo, subidas de hasta el 49%.

También por encima del 40% se ha revalorizado las acciones de Eiffage, la constructora francesa. Otra gala, Ayvens (antiguamente conocida como ALD), dedicada al renting de vehículos, también se sitúa entre las más alcistas de la cartera, con un avance hasta mayo de casi un 36%.

Por el momento, de las 30 compañías de calidad en las que invierte el fondo, tan solo sufren pérdidas 9 de ellas. La más castigada de todas, Marvell Technology, acumula descensos de más del 40% pero cuenta con un potencial alcista del 46%.

Cómo invertir

La participación mínima inicial para poder invertir en Tressis Cartera Eco30 es de 100 euros en la clase dirigida a los particulares (clase R), siendo su comisión de gestión del 1,35%. Además, hay una clase de acciones dirigidas a los clientes institucionales y a las carteras de gestión discrecional (clase I), con una comisión de solo el 0,8%. También aplica una comisión de éxito sobre los resultados positivos, del 9%, que tiene por objetivo alinear los intereses de los partícipes y la gestora. Este fondo se encuentra disponible en las plataformas de Tressis, MyInvestor, Andbank, Mapfre, Openbank, Mutua, EBN, Renta 4 y Creand.