Lagarde se queda: la presidenta del BCE aclara que no dejará el cargo antes de expirar su mandato para irse al Foro de Davos

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha afirmado este jueves que está "plenamente decidida" a completar su mandato al frente del organismo, saliendo así al paso de los rumores sobre su posible salida anticipada para dirigir el Foro Económico Mundial, con sede en Suiza y también conocido como Foro de Davos por su célebre reunión anual en la localidad alpina.

"Lamento decirles que no van a verme marchar", ha replicado Lagarde a los periodistas este jueves en Fráncfort cuando se le ha preguntado por las recientes informaciones publicadas en los medios financieros según las cuales habría discutido en abril con Klaus Schwab, actual presidente del Foro de Davos, la posibilidad de poner fin prematuramente a su presidencia del BCE.

La semana pasada, el Financial Times citó a Schwab diciendo que Lagarde había discutido la posibilidad de acortar su mandato en el BCE, que expira en octubre de 2027 y no es renovable, para sucederle como presidente. Anteriormente, Bloomberg había informado que el Foro había mantenido conversaciones internas sobre un posible nombramiento de Lagarde, según personas familiarizadas con el asunto.

En sus afirmaciones al periódico financiero anglosajón, Schwab revela que ya se han hecho ciertos arreglos prácticos, como conseguir un apartamento en Suiza para que Lagarde se haga cargo de la organización antes de que finalice su mandato en el Eurobanco.

Aunque la intención de Schwab, de 87 años, era mantenerse en el cargo hasta que Lagarde pudiera sucederle sin problemas, los hechos se han precipitado. En abril Schwab decidió dejar el cargo en medio de acusaciones de mala praxis financiera y un enfrentamiento con la dirección del Foro. El suizo niega haber cometido ninguna irregularidad.

El fichaje de Lagarde, precisamente, se inscribe en el deseo de reformar, con un perfil fuerte y femenino, la institución para abordar las acusaciones de sexismo y acoso de la era Schwab. Lagarde cuenta con un dilatado conocimiento que encaja a la perfección con el del FEM.

Tras la información del FT, el BCE salió a subrayar la determinación de Lagarde de cumplir su mandato, pero no se desmintieron de forma rotunda las conversaciones, lo que alentaba la teoría de una salida prematura y generaba expectación ante la rueda de prensa de este jueves tras la reunión de política monetaria de junio del Eurobanco.

Lagarde ya ha abandonado anteriormente otros cargos antes de tiempo: dejó su puesto de director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019 para asumir su cargo en Fráncfort. En aquel momento, también negó públicamente su interés en el puesto del BCE. "No, no, no, no", llegó a decir cuando se le preguntó sobre el asunto.

Aunque su nombre suena casi cada vez que surge un puesto de alto nivel en Francia, hasta ahora no había muchos motivos para dudar de que fuera a cumplir su mandato. Y eso a pesar de las numerosas críticas internas a su liderazgo. En ese sentido, han proliferado las quejas de los trabajadores del BCE durante su gestión.