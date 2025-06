La 'tregua' velada de Lagarde bloquea a la bolsa europea a un 2,5% de sus máximos y dispara al euro hacia los 1,15 dólares

El recorte de tipos del Banco Central Europeo no fue una sorpresa para los inversores. Las bolsas europeas apenas reaccionaron a la flexibilización de la política monetaria vinculada al euro. Pero las palabras de Christine Lagarde, dejando abierta la posibilidad de una pausa en los recortes de tipos, bastó para girar el signo de la mayoría de índices europeos puntualmente. El Ibex 35 mantuvo la delantera con un avance del 0,7%, mientras el EuroStoxx 50 se bloquea a una distancia de más de un 2,5% de sus máximos históricos.

"Con este recorte estamos en una posición muy buena desde la que navegar en la incertidumbre actual", ha sido la frase más repetida por la presidenta del Banco Central Europeo este jueves en el que el precio del dinero de la eurozona volvió a bajar 25 puntos básicos. En paralelo, el EuroStox 50 avanzó un 0,1%, el Cac francés un 0,1%, el Dax alemán un 0,3% y el Ibex 35 sube un 0,7%. Es decir, fue la bolsa española la que se anota el mayor avance en la sesión bursátil que coincide con la reunión del BCE. Esto último da la llave al Ibex 35 para ser el índice europeo que más avanza en el año: un 22,5%.

Pero la bolsa europea en su conjunto tiene un recorrido más escueto. Si bien el EuroStoxx saca más de 9 puntos porcentuales al S&P 500, el EuroStoxx avanza desde el primero de enero un 10,3%. La actualización de la política monetaria europea no fue por sí sola suficiente para devolver al EuroStoxx 50 a su máximo histórico que está en los 5.440 puntos.

Tampoco ayudaron las palabras que señalaban la posibilidad de una "tregua" en la política monetaria europea. "El recorte de 25 puntos básicos ha llegado y se ha ido. Ahora nos centramos en el mes de julio y en adelante. Sin declarar una 'victoria' sobre la inflación, la tendencia a la baja de las tasas de inflación augura una postura más neutral del Banco Central Europeo en los próximos meses", comentó el analista jefe de Federated Hermes Limited, Mitch Reznick.

Los máximos del año del EuroStoxx 50 en los 5.540 puntos no son solo una barrera psicológica para los inversores. Es también un nivel que influirá en el devenir de la bolsa europea, según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Desde que el índice europeo consiguió traspasar los máximos históricos anteriores, anotados en el 2000, la zona de los 5.500 puntos se consolidó como resistencia para la bolsa europea.

De superar este nivel, el EuroStoxx 50 entraría de nuevo en subida libre absoluta, que es la tendencia más alcista que existe. No obstante, si los alcanza pero no llega a mantenerlos el signo sería de debilidad. "El hecho de que a corto plazo el EuroStoxx 50 lleve ocho sesiones dentro de la línea vela del pasado 23 de mayo es un signo más de fortaleza que de debilidad. Me sorprendería mucho que asistiéramos a una caída importante en el EuroStoxx 50 sin que antes la referencia superara estos altos del año", comenta Cabrero.

Así, que el índice europeo sea capaz o no de conquistar los máximos históricos influirá en la futura zona de compra para volver a aumentar la exposición en renta variable europea. Mientras tanto, no habrá signos bajistas mientras el índice no pierda los mínimos del mes de abril, por debajo de los 4.600 puntos.

Mientras tanto, el euro se disparó en el mercado de divisas. Al descontarse que pueden llegar en 2025 menos recortes de tipos de interés de los que esperaba el mercado al comenzar la semana, la divisa común de la zona euro apuntó de nuevo a los máximos del año, en la zona de los 1,15 dólares por cada euro. No llegó a traspasarlos este jueves, pero sí que llego a alcanzar un aumento de hasta el 0,8% en pleno discurso de la presidenta del BCE. Al cierre del mercado europeo el cambio marcó los 1,147 dólares.

Mientras las firmas de análisis reajustan sus expectativas de recortes de tipos para el resto del 2025, los contratos financieros OIS (swaps indexed overnight) adelantan que sí que llegaría un recorte más de tipos de interés este año con opción de que pueda llegar un segundo en la última cita del ejercicio. Antes de la reunión de junio, el mercado daba por sentado con claridad que serían dos los ajustes a la baja que se anunciarían en el segundo semestre del año.