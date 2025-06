Lola Solana (IEA) sobre el Ibex 35: "España es un oasis. No veo motivos para una gran caída"

"España es un oasis", así resumió Lola Solana, presidenta del Instituto Español de Analistas, la encuesta realizada entre marzo y abril por la institución a más de un centenar de expertos del mercado que anticipaban una subida para el Ibex 35 en lo que quedaba de ejercicio de hasta el 10%, un camino ya consumido, pero que ofrece al selectivo español "un mejor comportamiento" que el resto de la bolsa europea. "Yo no vendo", explicó Solana.

"No veo motivos para que el Ibex tenga una gran caída", dijo Solana citando la fortaleza de los balances de las empresas, el aumento de la renta disponible aumentando, los tipos de interés bajando, etc. "Veremos un trasvase de depósitos a fondos de inversión. Esto no ha ocurrido todavía, pero tiene que empezar a ocurrir", vaticinó.

A juicio a la gestora de activos, el principal problema para la bolsa español "es la falta de confianza en la operativa".

Al tiempo, casi la mitad de los analistas creen que el parqué español tendrá un "mejor comportamiento" que el EuroStoxx 600. Respecto a las ganancias de las compañías, la gran mayoría prevé una "evolución moderada": el 53% espera que aumenten entre hasta un 5%, mientras que el 24% sitúa este crecimiento entre el 5% y el 10%.

"Europa tiene una oportunidad histórica para demostrar que podemos ser mejores que EEUU", comentó Solana. En todo caso, admitió que los flujos "todavía siguen en Estados Unidos".

En cuanto a las expectativas por sectores y regiones, Europa destaca como el mercado más atractivo en renta variable, por delante de Estados Unidos y Asia y por industrias, la defensa "se consolida como la apuesta con mayor potencial de revalorización" aunque Solana defendió sobre ella una gestión activa que "discrimine a las empresas por valoración". La banca, industrial y energía, son los otros sectores a los que los analistas les ven potencial por delante.

En conjunto, un 63% anticipa un mejor desempeño de los valores defensivos frente a los cíclicos, en línea con un contexto macroeconómico "prudente".

El impulso al crecimiento...

Tres de cada cuatro analistas en España creen que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá entre el 2% y 3% en 2025, en línea con las proyecciones del resto de grandes instituciones económicas.

Por el lado de la oferta, el principal motor de crecimiento económico de España es la demografía. "Un país que crece en población traslada esto a la economía", dijo Solana y explicó: "cuando hay más ciudadanos, el empleo mejora y, en respuesta, la inversión, el consumo de los hogares...".

"La gente aterriza en Barajas y al día siguiente está trabajando", sintetizó la presidenta de la institución.

Por el lado de la demanda, el turismo explica la mejoría de la actividad económica, según el 40% de los encuestados, seguido del consumo de los hogares (24%), la inversión pública (23%) y la inversión privada (12%).

... pero con riesgos

En cuanto a los riesgos que podrían comprometer la expansión del PIB, el más relevante es el efecto contagio que pudiera tener para con la economía española una débil actividad en la eurozona, principalmente, condicionada por la guerra arancelaria abierta contra el mundo por Estados Unidos.

"El crecimiento necesita inversión y ésta visibilidad", aclaró el director de estudios del Instituto Español de Analistas, José Ignacio Arenzana a cuenta de los resultados del estudio que entiende que la incertidumbre política y fiscal podría ser otro de los mayores problemas a los que se tenga que enfrentar España en los próximos meses. "A pesar de que el crecimiento sigue siendo sólido, hay cierta desaceleración que se materializará más en 2026", comentaron. Ninguno de los participantes identificó la competencia de China como una amenaza destacada.

El documento también reveló una visión "prudente" sobre la evolución de la inflación que, para ocho de cada diez analistas, se mantendrá en una horquilla de entre el 2% y 3%. "A nivel global, más de la mitad de los expertos considera que la geopolítica tendrá un impacto significativo en la economía española", dijeron.

Con respecto al aumento del coste de la deuda, más de un 26% de los analistas entienden que podría ser otro de los grandes retos que tenga por delante la economía española. En todo caso, no es uno de los problemas inmediatos debido a que el mercado no espera movimientos bruscos de los tipos de interés por parte del BCE. En este contexto, el rendimiento del bono español a diez años a finales de 2025 debiera estar entre el 3% y 3,5%.