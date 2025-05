González Nieto (BME): "La inversión que vaya a la cuenta paneuropea va a permear hacia BME Growth, es lo deseable"

Las pequeñas y medianas cotizadas tomarán la bolsa desde este martes hasta el jueves del Foro Medcap, el gran evento de las small y mid caps. La edición número 21 de este evento se celebra en un contexto poco habitual, en el que la bolsa europea está más de moda y tiene más atractivo que la estadounidense. Están inscritas más de 100 empresas, tanto del Continuo como de BME Growth (la bolsa de las pymes) y del Scale Up (que viene a ser un paso previo a BME Growth). Estas compañías capitalizan desde 3.000 millones hacia abajo, según explica Jesús González Nieto, director gerente de BME Growth. El foro, que se celebra en el Palacio de la Bolsa de Madrid, lo inaugura este martes Carlos San Basilio, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y el CEO de Six y presidente de BME, Björn Sibbern.

El gran problema de BME Growth es la escasa liquidez de los valores que cotizan en este mercado. ¿Qué están haciendo para aumentarla?

Pues este evento es una de esas acciones, ya que reúne a compañías y a inversores, y ayuda a las empresas a establecer con ellos una relación más profesional. También llevamos a compañías medianas y pequeñas tanto del Growth como del Mercado Continuo a París, Fráncfort, ocasionalmente a Ginebra... para que se reúnan con inversores. Hacemos algo que no todas las bolsas hacen, que es procurar que las compañías y los inversores estén más cerca, incluso físicamente. Pero hay todo un conjunto de cosas que hay que hacer. Es necesario animar a las compañías de BME Growth a que tengan un free float más elevado, y a que haya más inversores retail en la bolsa. Si tú tienes un free float de 10 millones de euros, y lo divides entre 20 institucionales que tienen cada uno medio millón, las posibilidades de movimiento son limitadísimas. Nosotros vamos a intentar, con herramientas nuevas, que haya un poco más de difusión nacional a través de inversores retail.

¿Cuáles son esas herramientas?

Por ejemplo, si se consigue la aprobación de un vehículo similar a la famosa cuenta sueca, eso va a generar que una parte, aunque sea pequeña, del ahorro que está en depósitos, se traslade a inversión productiva, o bien directamente en acciones de compañías o bien a través de fondos.

Ahora mismo no hay fondos que inviertan específicamente en el segmento 'growth'. Las gestoras no terminan de atreverse, al ser la liquidez tan escasa.

No podemos poner el carro delante de los bueyes, no podemos pretender que haya fondos si no hay suficientes compañías que a su vez tengan suficiente free float. Estamos viendo algunos vehículos, sobre todo en el mundo de la banca privada, family offices también, y fondos de small caps, que lamentablemente no hay muchos, pero que demandan puntualmente acciones de BME Growth.

Sí, pero no específicamente fondos para este tamaño de compañías.

Es cierto, y además lamentablemente prácticamente no hay en Europa. Los pocos que se asoman lo hacen transversalmente en mercados similares a BME Growth pero a nivel europeo, de tal manera que no son carteras sólo con valores españoles de BME Growth, sino valores españoles de mercados growth del resto de la Unión Europea, que yo creo que es la fórmula en la que puedes plantear un fondo que solamente invierta en esto.

Y esa cuenta paneuropea que se está impulsando desde España va a pintar mucho en cuánto dinero les llegue a las empresas en crecimiento.

Exacto, va a permear hacia ahí y además si la diseñamos bien estará orientada a que se invierta en empresas europeas.

A empresas europeas pero además, al menos en un parte, pequeñas, ¿eso es lo previsible?

Eso es lo ideal. No sé si es lo previsible, pero es lo deseable.

¿Muestran interés por este mercado los gestores 'value'? ¿Están trabajando con dichos gestores ese interés?

Sí, tienen interés. De hecho, en el Foro Medcap más de una de estas gestoras van a participar en distintos paneles, como Valentum, Horos Capital, Santander Small Caps... Hay gestores value que ven aquí compañías con unos fundamentales muy atractivos y que incluso en términos de valoración ofrecen ahora un descuento llamativo, precisamente por la escasa liquidez, y también porque se han quedado fuera del empujón de precios que hemos visto en la bolsa española. El último año, o año y medio, ha sido espectacular, pero se ha centrado en los valores del Ibex 35, y muy concretamente valores financieros o en algunas eléctricas grandes. Todo el mundo small caps se ha quedado atrás. Ese gap que habíamos visto en últimos años que está en máximos históricos entre las blue chips y las small caps se ha mantenido contra todo pronóstico. Idealmente debería haberse cerrado un poco, la subida que han vivido los valores grandes debería haberse reflejado en los pequeños, pero no está siendo así. El sentido común nos dice que en algún momento eso revertirá a la media, con lo cual yo creo que hay una oportunidad. Pero esto no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir algún gestor value.

Hace falta atraer al inversor minorista hacia estas inversiones pero en España todavía no hay incentivo alguno para favorecerlas. La idea es que la cuenta paneuropea incluya incentivos fiscales. ¿Qué incentivos ya se están aplicando en otros países?

En Reino Unido hay algo muy parecido a la cuenta sueca, el EIS, Enterprise Investment Scheme, una especie de cuenta de ahorro donde no tributas por las plusvalías ni por los dividendos, tienes una tributación de patrimonio cero, no hay impuesto de sucesiones... También cuentan con vehículos VCT –Venture Capital Trust–, donde siempre y cuando ese fondo invierta más de un determinado porcentaje en valores de este tipo, no pagas plusvalías y directamente te desgravas esa inversión en tu renta personal.

Y por ahí podrían ir las ayudas o incentivos de la nueva cuenta paneuropea.

Sería lo deseable, como te decía, que una parte de eso vaya orientado a empresas medianas y pequeñas, una parte de eso o directamente o a través de fondos que inviertan en ellas. Ese es el camino. Porque al inversor no le cambias la manera de ver el mercado de un día para otro. Un inversor que está ahora en Letras, ¿se va a poner a invertir en BME Growth? Es que hay un salto.

¿Se puede amplificar la intervención de los proveedores de liquidez?

Creo que están haciendo un buen trabajo. Recientemente hemos comparado nuestro diferencial medio entre posición de compra y venta con el de otros mercados y nos sorprendió positivamente, dada la escasez de tamaño y de free float [...] Gracias al proveedor de liquidez, si yo quiero comprar o vender cantidades razonablemente asequibles, no tengo problemas. Esto es sustancialmente mejor que otros países.