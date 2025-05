ACS y Metrovacesa suben más que sus pares pero cotizan un 10% sobre la valoración del mercado

Determinados sectores cotizados encuentran en el actual panorama una excusa para mantener sus alzas en bolsa. Bien en el acumulado del año o desde que se produjo el shock arancelario en abril, compañías ligadas a la construcción o a la gestión de infraestructuras marcan este lunes nuevos máximos históricos como ACS o Metrovacesa. El particular rally bursátil de estas dos compañías empuja a ambos valores a subir más que sus principales comparables pero cotizan un 10% por encima de la valoración media de las firmas de análisis, lo que deja a estas empresas sin recorrido por delante en base a sus precios objetivos.

Las firmas de análisis elevan desde que comenzó el año sus precios objetivos en ACS y en Metrovacesa que, actualmente, se sitúan en los 53,6 euros y en los 10,75 (respectivamente), según el consenso de mercado que recoge FactSet. Estas valoraciones se fueron ajustando al alza a medida que ambas compañías presentaron unos resultados a cierre del ejercicio 2024, o tras el primer trimestre del año en curso, que cumplieron con lo esperado por los expertos. No obstante, ya desde abril ambas acciones suben en bolsa más de lo que esperaba el consenso de mercado en base a sus valoraciones.

Al cierre de la sesión de este lunes, ACS avanza en el año un 22% hasta los 59,6 euros por acción. Es un nuevo máximo histórico y un precio por acción por encima de la inmensa mayoría de las valoraciones del mercado. Solo AlphaValue (62,5 euros), Bankinter (60,6 euros) y Renta 4 (60 euros) aún ven algo de recorrido para la concesionaria dentro del Ibex 35. "Aunque la cotización consideramos que ofrece un potencial limitado a corto plazo, seguimos considerando que existe potencial de crecimiento a largo plazo gracias a su excelente posicionamiento tanto geográfico como operativo", explica el analista de la firma especializado en infraestructuras, Ángel Pérez Llamazares.

Con unos ingresos en el primer trimestre del 2025 un 11% superiores a lo esperado por el consenso de mercado que recoge Bloomberg (10.643 millones de euros) y con un beneficio neto de 191 millones de euros (en línea de lo esperado por el mercado) firmas como Barclays confían en que ACS cumplirá con su guía prevista para 2025. Además, la compañía cuenta con "una sólida posición financiera y una fuerte capacidad de generación de caja", señalan desde Bankinter, y una rentabilidad por dividendo superior al 3,3% a precios actuales.

Por el lado de Metrovacesa no hay ninguna firma de análisis que recoja Bloomberg o FactSet que sitúe su precio objetivo por encima de los 12,55 euros con los que cerró el mercado este miércoles. La compañía, que cerró el 2024 con un resultado neto positivo por vez primera desde 2021, registró un margen bruto del 22,5% en el primer cuarto del 2025. Fue superior a la media del año pasado y una de las principales sorpresas para las firmas de análisis.

Además de no contar con potencial, según el consenso de mercado, tampoco cuentan con una recomendación de compra, según FactSet. ACS y Metrovacesa ostentan una recomendación de mantener, si se dividen las opiniones de los expertos entre comprar, mantener o vender. Del mismo modo, ambas cotizan con prima frente a sus principales comparables tanto dentro como fuera de la bolsa española.

En el caso de Metrovacesa, sus bajos beneficios netos frente a su capitalización bursátil actual hace difícil comprobar cómo cotiza frente a sus pares con el ratio PER (veces que el beneficio neto queda recogido en el precio de cotización. Por valor de la empresa frente a beneficio bruto de explotación (Enterprise value entre ebitda) la prima superaría el 14%. ACS cotiza con un PER de 18 veces, lo que está un 30% por encima de la media de sus comparables europeas.

Dentro de la bolsa europea Ferrovial tampoco tiene un consejo de compra, según FactSet, ni potencial alcista, dado que su precio objetivo, en los 46,7 euros, está a una subida adicional del 2,8%. La que sí cuenta con un consejo de compra y recorrido por delante es Sacyr. La compañía que cuenta con el segundo mejor consejo de compra según La Liga Ibex de elEconomsita.es (que bebe de las firmas de análisis de Bloomberg y FactSet) cuenta con un potencial superior al 20% hasta los 4,2 euros de precio objetivo, según los expertos.