El Ibex es el enemigo del Ibex: el 14.000 de hoy nada tiene que ver con el de 2008

En mayo de hace diecisiete años (2008) el Ibex se despedía de los 14.000 puntos, después de haber llegado a rozar a finales de 2007 casi los 16.000 puntos. El mercado no parecía ser consciente de la que se venía encima a pesar de que el 17 de agosto de 2007, para mí una fecha imborrable porque tomaba la mejor decisión de mi vida -me casaba con Elena-, la FED tocaba por primera vez los tipos descuento. Era el primer gran aviso de que algo no iba bien.

Esta semana enseñaba en el periódico el ejemplar de elEconomista.es de papel de mediados de septiembre de 2018, en el que con el titular "el Tesoro y la FED cierran el grifo y ponen fin a una era de excesos financieros" contábamos el golpe a la liquidez que venía encima tras la quiebra de Lehman. Los 14.000 puntos del Ibex se habían ido en mayo de 2008 por el sumidero y, en plena crisis de supervivencia del proyecto europeo, en 2012, se convertían en menos de la mitad.

Ahora volvemos a las puertas de los 14.000 puntos, con titulares de cuerpo ochenta que se han recuperado diecisiete años después. El error es pensar que estos 14.000 puntos del Ibex tienen algo que ver con aquellos de 2008. Como la mayor parte de los ahorradores no sabe que el Ibex es un índice de retorno absoluto, lo que significa que descuenta el pago de dividendos, desconoce que su rentabilidad real es mucho mayor. Incluso los que lo saben no valoran la diferencia que supone.

El daño que hace a la inversión que mucha gente pueda pensar que la bolsa española está a punto de recuperar las pérdidas de hace casi dos décadas creo que es incalculable. Aleja a muchos inversores, incluso desperdicia que los que ya lo son o lo han sido reconstruyan su convencimiento de que hay que seguir pensando en el Ibex. Con subidas anualizadas en torno al 20% en los últimos tres años, los fondos de bolsa española solamente han conseguido captar 43 millones de euros netos en el trienio.

El Ibex, por la necesidad inicial de su construcción como índice que descontará los dividendos para desarrollar el negocio de los futuros, es el peor enemigo de si mismo. Desde que comenzó el siglo, las empresas cotizadas españolas han repartido cerca de 650.000 millones de euros a través de los dividendos distribuidos. Y el cobro de retribuciones para muchas familias se acaba instalando en la cabeza como un ingreso extraordinario. Aunque la apariencia es que el Ibex está en la casilla de salida de mayo de 2008, la realidad es que haber invertido un euro en el índice supondría haber duplicado la inversión. Una rentabilidad, para mí, escasa porque creo el principio de que estar en bolsa es duplicar cada euro invertido, a razón de un 7% anual y la complicidad del interés compuesto, lo que debería llevar a cuadruplicar el dinero casi dos décadas después.