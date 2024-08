El Ibex 35 alcanza su barrera psicológica de los 11.000 puntos que no son zona de compra

El mercado de futuros anticipa una apertura al alza en la bolsa europea aunque las subidas que reflejan índices como el EuroStoxx 50 o el Ibex 35 apenas servirían para salvar los leves recortes del pasado martes. Con la bolsa asiática en rojo, la renta variable global espera a la publicación de las últimas actas de la Reserva federal de Estados Unidos (Fed) que se publicarán este miércoles en busca de nuevas pistas sobre posibles recortes de tipos de interés.

Sin embargo, el evento crucial de la semana será el simposio de Jackson Hole en Estados Unidos y la intervención de grandes banqueros centrales como Jerome Powell, de la Fed. "Los inversores esperan de manera cautelosa el mensaje de Powell en Jackson Hole y las actas de la reunión de agosto que podrían poner en duda la fortaleza subyacente del mercado laboral estadounidense", comentó el estratega de Baque Lombard Odier, Homin Lee.

El Ibex 35 ha logrado a corto superar la resistencia de los 11.000 puntos esta semana. Este nivel representa no solo una barrera psicológica sino también una resistencia desde el punto de vista técnico al suponer una recuperación del 61,8% de toda la última caída que llevó al selectivo español desde los 11.466 a los 10.300 puntos. No obstante, no es el mejor punto para comprar bolsa española, según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

"El Ibex 35 ha roto la resistencia teórica de los 11.000 puntos sin despeinarse, mostrando una fortaleza que invita a pensar que no tendremos un regalo de Navidad, como hubiera sido una caída del Ibex 35 a los mínimos del año en torno a los 9.800/9.850 puntos", comenta Cabrero. Es decir, se pierde la oportunidad para haber puesto el segundo pie en el Ibex 35 aunque la estrategia de Ecotrader sí que contempló la compra cuando se retrocedió por debajo de los 10.500 puntos.

"Habrá que comenzar a valorar comprar cuando se corrija parte de esta última y fuerte subida. En este sentido, a corto plazo no les sugiero ir tras los precios ya que si hace unos días les insistía que no se acababa el mundo y que no se les ocurriera vender. Ahora mi sugerencia es que más pronto que tarde la alegría que tenemos será puesta en cuarentena y es ahí cuando habrá que aumentar bolsa española, no ahora en plena vorágine compradora", añade el asesor técnico de Ecotrader.

Con el mercado esperando un recorte de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos en menos de un mes, la rentabilidad de los bonos soberanos sigue a la baja en el mercado secundario y, por tanto, los precios de estos bonos se incrementan. Como ejemplo, el bono estadounidense a diez años refleja una rentabilidad del 3,81%. Ahora, los operadores de bonos están asumiendo una cantidad récord de riesgo al apostar a lo grande por un repunte del mercado de bonos por ese primer recorte de tipos en más de cuatro años.

El número de posiciones apalancadas en el mercado de deuda estadounidense ha aumentado a su máximo histórico antes de la reunión de Jackson Hole, según recoge Bloomberg. De hecho, habría casi 23 millones de futuros de bonos a diez años en posiciones largas y cortas. Es decir, por cada punto básico que se muevan los bonos habría aproximadamente 1.500 millones de dólares de posible fluctuación.

Paso atrás de la divisa de referencia en el mundo. El dólar estadounidense cotiza en su mínimo de marzo frente a la cesta de grandes divisas del mercado como son el euro, la libra o el yen. El billete verde refleja su debilidad al cambio con el conjunto de las diez principales divisas del globo, según el índice de Bloomberg que replica esta cesta de divisas, con lo que el dólar solo sacaría un 1,5% frente al resto en lo que va de 2024. Y es que en junio aventajó a las grandes referencias en casi un 5%.

La flaqueza del dólar se explica en su mayor parte ante la expectativa de recortes de tipos de interés que se espera en Estados Unidos. La política monetaria de la Reserva Federal comenzará con su flexibilización en septiembre, según descuenta el consenso de mercado que recoge Bloomberg, y a medida que caiga la referencia del precio del dinero en Estados Unidos el reinado del dólar irá a menos.