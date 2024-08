Si el rebote tiene continuidad nos quedamos sin 'regalo de Navidad'

Hace un par de semanas les comentaba que era momento de considerar la compra de acciones con una visión de medio plazo, dado que las principales bolsas tanto en Europa como en Estados Unidos habían cumplido con la conocida 'regla del 10%'. Es decir, tras una caída de un 10% desde sus máximos previos, el mercado se tornaba atractivo para nuevas compras.

También mencioné la conveniencia de reservar liquidez para aprovechar una eventual corrección adicional, lo que podría ofrecernos lo que llamo un 'regalo de Navidad'. Para ello, el EuroStoxx 50 debería haber caído hacia los 4.400 puntos y el Nasdaq 100 hacia los 17.000 puntos.

Sin embargo, el rebote registrado en las últimas dos semanas ha reducido considerablemente la posibilidad de alcanzar esos niveles, sobre todo si la tendencia alcista continúa y los índices logran superar ciertos niveles clave que vigilo atentamente. En particular, sigo de cerca la recuperación del 61,80-66% de la caída previa, una zona técnica que suele actuar como resistencia. La semana pasada, el Nasdaq 100 alcanzó ese rango de resistencia en los 19.450-19.575 puntos, y el EuroStoxx 50 se encuentra muy cerca de los 4.870-4.900 puntos.

La reacción del mercado en estas resistencias nos proporcionará una información crucial. Dependiendo de si logran o no superar esos niveles, recomendaré mantener la paciencia en busca del 'regalo de Navidad' o, por el contrario, aprovechar una corrección que retroceda al menos la mitad del rebote para seguir incrementando exposición a renta variable. Una cosa u otra dependerá de si esas resistencias son o no superadas.

Lo que tengo claro es que, en este punto del rebote, no es prudente realizar nuevas compras, sin perjuicio de que no descarto que podamos asistir a una subida directa hacia los máximos del año, lo cual nos haría pasar de haber visto un pánico a desencadenar un movimiento eufórico que me llevaría a recomendarles reducir nuevamente la exposición a bolsa. Sea cual sea el escenario, seguiré monitoreando de cerca la evolución del mercado para guiarlos en sus decisiones.