La bolsa europea 'remonta' 22 puntos de media desde el mínimo anual en este siglo

Incluso cuando está todo demasiado oscuro y no se ve el final del pozo, no todo está perdido y hay opciones de remontar. También ocurre en la renta variable cuando al ver caídas se llega a temer lo peor y creer que estas no tienen un final. Pero lo cierto es que desde el comienzo de siglo la bolsa europea remonta anualmente de media 22 puntos desde el mínimo que alcanza en el ejercicio.

Solo en este 2024, por ejemplo, el EuroStoxx 50 se aleja un 14% del suelo que estableció a mediados de enero en los 4.403 puntos. En aquel momento su cotización llegó a perder cerca de un 3% de su valor en el año. Hoy se revaloriza más de un 11%. Si tomamos de referencia la media, habría que suponer que al índice continental aún le queda una subida del 11% que acometer durante los meses que restan de 2024.

La diferencia más abismal entre el mínimo y el saldo anual definitivo del EuroStoxx se vivió en 2009. Tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, el selectivo comenzó un desplome que no cesó en seis meses y que le llevó a dejarse durante este tiempo hasta un 44% de su valor y a marcar mínimos históricos en su cotización en los 1.809 puntos. Desde inicio del 2009 hasta ese suelo la caída llegó a ser del 30%. Finalmente, estos 1.809 puntos funcionaron como fondo del pozo y desde ahí el índice continental inició una recuperación que finalmente le llevó a cerrar el año con ganancias de más del 20%. Esto supone que entre ese mínimo y el saldo final, la diferencia llegó a ser de más de 50 puntos.

Las mayores remontadas de la bolsa tienden a coincidir con años posteriores a eventos que han generado una crisis o momentos de temor. Ejemplo de ello es 2003, otro de los ejercicios en los que la bolsa europea más ha recuperado desde su mínimo anual. En aquel ejercicio, la invasión de Irak, sumada a la preocupación de que algunas de las grandes economías pudiesen entrar en un proceso de deflación, llevaron al EuroStoxx a caer un 27%. Los síntomas de recuperación económica que se fueron viendo posteriormente y una guerra en Irak más corta de lo previsto movió su cotización al alza, para finalmente cerrar 2003 con un saldo positivo y unas ganancias en bolsa del 16%, lo que supone una diferencia de más de 40 puntos desde el suelo y el cierre del año.

Aún con las preocupaciones de la recuperación de la crisis de 2008, en 2012 llegó una crisis de deuda soberana que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a intervenir y articular paquetes de rescate para Grecia, Irlanda y Portugal y líneas de crédito para los bancos españoles. El presidente del organismo en aquel momento llegó a asegurar que haría todo lo necesario para salvar el euro.

En este escenario, el EuroStoxx 50 llegó a desplomarse durante el año hasta un 21%. Sin embargo, el selectivo que recoge las 50 principales empresas del Viejo Continente, logró frenar este descenso y a partir de ahí iniciar una escalada que le llevó finalmente a cerrar el ejercicio con una subida del 14%.

Otro de los años más recientes se cuela entre las mayores remontadas de la bolsa europea en lo que va de siglo. El estallido de la pandemia del Covid-19 provocó una caída en las bolsas mundiales, que en el caso del EuroStoxx hizo que las pérdidas en tan solo tres meses del ejercicio se acercasen al 40%. Con la mejoría de la situación y la reactivación poco a poco tanto de la economía como de la vida en general tal y como se conocía antes de la pandemia hizo volver a los inversores a la renta variable y el EuroStoxx avanzó hasta 33 puntos. Sin embargo, 2020 fue un año negativo para la bolsa europea que cerró el ejercicio con un retroceso del 5%.

En 2019, el EuroStoxx consiguió distanciarse hasta 32 puntos del mínimo de aquel ejercicio y cerrar el año con una subida del 25%, el ejercicio más alcista de este siglo para la bolsa europea. En los años 2013, 2021 y 2023 la recuperación fue hasta de 29 puntos en los tres casos.