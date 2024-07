Arranca la temporada de resultados: Wall Street aumentará su beneficio un 10% en el segundo trimestre

Este viernes algunas compañías estadounidenses darán el pistoletazo de salida y reportarán ante el mercado los resultados del segundo trimestre del año. El consenso que recoge Bloomberg espera que los beneficios obtenidos superen, en conjunto, a los del trimestre anterior, cuando ya muchos de los valores alcanzaron niveles récords en su cuenta de resultados. El S&P 500 superará de nuevo la marca con un incremento de ganancias del 10,71% en comparación con la segunda temporada del ejercicio anterior (2023), según estos pronósticos, al alcanzar un BPA (beneficio por acción) de 58,76 dólares, frente a los 52,5 dólares registrados en la misma temporada de 2023.

Este crecimiento es una buena noticia para la bolsa americana, y podrá darle más alas a la subida del 18,12% que ya anota en el parqué en estos primeros seis meses del año. Si se compara con el primer trimestre de este año, las cifras también son positivas, con un BPA un 7,02% mayor, ya que en los primeros tres meses de este año el beneficio por acción fue de 54,67 dólares. Este crecimiento estimado va más allá del ecuador anual y la previsión se mantiene optimista para el tercer y último cuarto del año, donde se esperan BPAs de 63,05 y de 65,45 dólares por acción, respectivamente.

En la actualidad, el PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) estadounidense se sitúa en 23,01, una cifra que está por encima de la media histórica de este multiplicador, que es de 17,2 veces. Pese a que se está produciendo un encarecimiento en la bolsa americana, mientras se alcancen los objetivos de ganancias esperados los inversores estarán dispuestos a pagar un elevado PER. Hasta 2026 no se prevé que el price to earnings ratio de la bolsa americana descienda a las 18,06 veces, un dato que se acercaría a la media histórica.

Jean-Paul van Oudheusden, analista de mercados de eToro, indica que los próximos días estarán marcados por el arranque de la temporada de resultados en EE UU, donde "cada vez es más difícil cumplir las expectativas y continuar el rally" con Wall Street y las previsiones en niveles récords, recuerda. Los bancos darán el pistoletazo de salida y sus resultados trimestrales revelarán cómo le ha ido al sector en un entorno de tipos de interés elevados y menor crecimiento, indica el experto. "Se espera que las empresas financieras ocupen el séptimo lugar de los 11 sectores del S&P 500, con un crecimiento previsto de los beneficios del 4,2% en el segundo trimestre. Para el conjunto del S&P 500, la expectativa es que registre un crecimiento de los beneficios de más del doble de esa tasa, un 8,8%, que se acelerará hasta alcanzar los dos dígitos a partir del cuarto trimestre".

Primeros en presentar

Este mismo jueves se dio a conocer el dato de inflación de Estados Unidos, que se moderó hasta el 3% y que brindó, por ende, la esperanza de que la Reserva Federal (Fed) bajara los tipos de interés. Esto supondría una buena noticia para la confianza de los inversores, en un momento en el que los principales bancos estadounidenses están a punto de presentar sus beneficios del segundo trimestre de lo que va de año.

Este viernes los bancos protagonistas en rendir cuentas ante el mercado serán Citigroup, Wells Fargo y JP Morgan. Por su parte, Citigroup tiene expectativas de alcanzar 2.713 millones de dólares durante este segundo trimestre del año, frente a los 3.092 millones a los que llegó en el primer trimestre de 2024, lo que implicaría una caída un poco superior al 12% en sus beneficios. Para Wells Fargo también se espera ver una caída reflejada en sus cifras, concretamente de un 1%. La estimación de lo que los expertos esperan en este trimestre es de 4.564 millones de dólares, que siguen muy de cerca la cantidad obtenida en el ejercicio anterior. Durante la jornada, JP Morgan será el único banco que se espera que presente un incremento en sus beneficios -de casi un 30%-, pues se estima que llegue a superar los 17.358 millones. El crecimiento se vería evidente al comparar con los 13.419 millones a los que llegó en el primer trimestre de 2024.

Este lunes 15 de julio será el turno de Goldman, que presentaría -según estima el consenso- unas pérdidas en su beneficio de casi un 30%. Se espera que el banco obtenga 2.818 millones de dólares, que quedarían por detrás de lo que obtuvo durante el primer trimestre anual, 3.931 millones. Un día más tarde que Goldman, Bank of America presentará sus datos, los cuales están a la espera de alcanzar 6.435 millones en sus cuentas que, además, simbolizarían un 5,5% de crecimiento si se tiene en cuenta que en el ejercicio anterior llegó a los 6.100 millones. A diferencia de Goldman, otro banco para el que se estima que se registren perdidas es Morgan Stanley, concretamente casi un 22%. Durante el trimestre anterior registró un beneficio de 3.412 millones, a los que no llegaría, según apuntan desde el consenso, los 2.671 millones que se esperan.

Pese a que los bancos están entre los primeros del calendario en rendir cuentas, fue Pepsi la que daba el pistoletazo de salida en la jornada del jueves. La compañía presentó sus ganancias en un informe que revelaba que estas habían aumentado hasta un 12% con respecto el mismo trimestre del año anterior, con un beneficio neto atribuido de 2.841 millones de euros (3.083 millones de dólares) en su segundo trimestre fiscal de 2024. Durante la jornada, la cotización de Pepsi estuvo subiendo hasta un 2%, mostrando la positiva reacción de los inversores.

Las cifras de los 7 magníficos de la tecnología (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla) se conocerán más tarde, y el consenso que recoge FactSet estima que, para el segundo trimestre del año, Amazon y Tesla serán las únicas en no registrar beneficios inferiores a los del primer cuarto del año. Concretamente, los analistas esperan que Amazon supere los 10.911 millones de dólares -un 4,6% más que en el trimestre anterior- y Tesla por su parte será la que alcance el mayor crecimiento de todas, un 32,7% en caso de que durante este segundo trimestre se llegue a la cifra que espera el consenso, los 2.038 millones. Alphabet registraría pérdidas de casi un 4%, en caso de que toque los estimados 22.731 millones, un poco más de lo que se espera que publique Microsoft, que tendría una bajada del casi 2%. En comparación al trimestre anterior, Nvidia y Meta serían los que menos pérdidas tendrían, según los analistas, un 0,2% y un 1,4% respectivamente menos que en el pasado ejercicio. La tecnológica que se llevaría el porcentaje más alto de bajada sería Apple, que su casi 30% de pérdida se debería a los 23.636 millones de beneficio neto que se estima.