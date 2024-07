Giorgio Semenzato (Finizens): "La banca privada lanza carteras indexadas por la presión de los 'roboadvisors"

Finizens cumple este año su séptimo aniversario con 450 millones de euros de volumen patrimonial y más de 21.000 clientes. Giorgio Semenzato, su consejero delegado, considera que la presión ejercida por gestores automatizados como su firma ha forzado a las grandes entidades financieras a lanzar el servicio de carteras indexadas para sus clientes de banca privada, un fenómeno que a su juicio se va a acelerar en los próximos años.

Santander ha sido la última entidad en anunciar el lanzamiento de carteras indexadas para sus clientes de banca privada ¿Son sus competidores en un segmento que parecía residual?

Santander jamás hubiera lanzado este servicio, con comisiones mucho más bajas, si no hubiera sentido una presión competitiva de parte de firmas como Finizens lo suficientemente fuertes como para forzarles, a través de los propios clientes, a dar un servicio de gestión indexada. Pero no hay otra salida porque los clientes se les van, ya que entienden que pagar decenas de miles de euros de comisiones por resultados que son peores no tiene ningún sentido. Así que lo vemos como un reconocimiento de la labor que hemos hecho creando conciencia de un servicio más competitivo, y que es la famosa transformación del sector que venimos predicando desde nuestro lanzamiento.

¿Pero tiene sentido ofrecer carteras indexadas a clientes con un patrimonio elevado?

Nosotros vimos claro que la gestión indexada tenía que llegar a la banca privada desde hace muchos años, y prueba de ello es que lanzamos hace seis años nuestro servicio Finizens Premium, orientado a clientes con un patrimonio a partir de 100.000 euros, sabiendo que en banca privada el mínimo es mucho más alto, y que están acostumbrados quizá a un trato más personal todavía, hasta que uno entiende que todo eso cuesta muy caro y no merece la pena. Si un cliente de banca privada de una entidad financiera, que por definición tiene mucho más patrimonio, se entera de que solo por comisiones puede ahorrar 20.000 o 30.000 euros al año, según el patrimonio, empezará a echar cuentas y a comparar. Así que, pese a los conflictos de interés que puede tener la gran banca, era necesario que tuviera que responder, porque si no, se les van los clientes.

¿Cuánto volumen tiene Finizens Premium?

Entre el 5% y el 10% de nuestros clientes están en este servicio, con un patrimonio medio por debajo del millón de euros, alrededor de 250.000 euros. Esta base va aumentando tanto por captaciones netas como porque aumenta el patrimonio de nuestros clientes. Y nuestro sueño es que todos los clientes alcancen un nivel patrimonial para acabar convirtiéndose en clientes premium.

¿Cuántos clientes tienen ya y qué volumen de activos manejan?

Vamos a cruzar en breve los 450 millones de euros de volumen patrimonial, captando aproximadamente diez millones de euros al mes. Y contamos con casi 21.000 clientes, de los que un 85% son aportadores regulares. Ahora hay muchos neobrókeres y bancos digitales que ofrecen ETF para que el inversor construya su propia cartera e incluso ofrecen planes de inversión.

¿Qué planes tienen para el futuro, contemplan una salida a bolsa?

Hemos analizado distintas opciones y, de momento, creemos que salir a bolsa no añadiría valor a nuestros clientes, que son nuestra prioridad . Y si tienes que dedicar tiempo a asuntos más institucionales que no añaden valor, no se lo dedicarás a ellos. Así que de momento apostamos por mantenernos como una empresa privada, no cotizada, y seguir nuestra tendencia de crecimiento.

Con la integración de EVO con Bankinter ¿cómo afecta a su relación de Finizens?

Evo no es accionista de la firma, es un socio estratégico. Para nosotros ha sido una muy buena noticia porque Evo ha hecho los deberes en estos últimos años, y dentro de la estrategia de digitalización de la matriz quieren hacerlo a partir de todo lo creado por el equipo de EVO. Nosotros hemos contribuido a ese resultado, al ser su marca blanca, donde toda la tecnología y la estrategia de inversión es nuestra. El Plan de Inversión Inteligente de EVO está gestionado por Finizens.

Ahora hay muchos neobrókeres y bancos digitales que ofrecen ETF para que el inversor construya su propia cartera e incluso ofrecen planes de inversión. ¿Está realmente el inversor español preparado para hacerlo solo y realizar los cambios necesarios ante la volatilidad del mercado?

Todos los que trabajamos en el sector financiero coincidimos en que el nivel medio de educación financiera en España es extremadamente bajo. Prueba de ello es que en los últimos años el ahorro de las familias ha estado en productos financieros que no remuneraban o incluso cobraban por invertir en ellos. Al ver los flujos de Inverco de la última crisis financiera se ve que el inversor hizo todo lo contrario de lo que se debería hacer: a la hora de invertir se comió todas las caídas y se perdió toda la revalorización.

¿No ve, entonces, a estas plataformas como sus competidores?

No, entendiendo como competidores a aquellos que intentan ganar al consumidor final para la inversión a largo plazo. El inversor español no está preparado, y prueba de ello es lo que ocurre cuando viene un mercado bajista. Todo el mundo es un gran inversor en momentos alcistas, pero a la mínima que tus acciones bajan, es cuando aflora el inversor de verdad. Y el inversor de verdad está hecho del conocimiento y la experiencia de haber pasado por distintas fases de mercado.

¿No ve recorrido a estas firmas?

Lo que les ha ocurrido a todos los neobrókeres y casi a todos los bancos digitales es que antes de la subida de tipos arrastraban tremendos problemas estructurales con su modelo de negocio, porque crecían modestamente en número de usuarios, con una mínima comisión de gestión. Y con la subida de tipos esta estrategia es una apuesta muy arriesgada, pero se gastan unos presupuestos brutales de marketing y lanzan productos muy agresivos, totalmente gratis. Pero si los tipos de interés están al 4% y ofreces un depósito al 4% y no cobras nada, te genera un coste. Y cuando los tipos bajen, habrán hecho sus cálculos de retención de clientes y a los que se queden van a venderles otros productos. Tienen un modelo no rentable y el tiempo demostrará esta evidencia matemática.

¿Hasta qué punto hay un momento en que no se puede reducir más el coste de la gestión pasiva?

El coste siempre se puede reducir, pero nunca puede ser cero porque si no, no existiría nuestro negocio. Una empresa no puede tener costes y cobrar cero. Pero si miras a los propios fondos indexados que utilizamos nosotros, que son los más grandes del mundo, con unas economías de escala multiplicadas por un millón, al final los costes son muy bajos, de diez o cinco puntos básicos. Así que el reto del sector es ofrecer un buen servicio con unas comisiones que van bajando a lo largo del tiempo. Hay que desconfiar absolutamente de quien quiere cobrar un 3% y del que no quiere cobrar nada. Los dos extremos son igual de sospechosos y esconden un incentivo que no va a favor del cliente. Nuestra comisión media de gestión es del 0,24% y tenderá a bajar en el tiempo por la eficiencia tecnológica y por fidelización.