Marvell se alza como la semiconductora preferida de los expertos, por delante de Nvidia

Posiblemente desde 2023 no hay una empresa de la que se hable más. La fiebre por la inteligencia artificial ha catapultado el valor de Nvidia hasta incluso convertirla (aunque de forma puntual) en la compañía más grande de todo el mundo, superando la capitalización de Microsoft y Apple. Las estimaciones para su negocio son más que estelares y expertos e inversores no quieren bajarse del carro. Sin embargo, esta fiebre no solo ha beneficiado a la reina, también lo ha hecho al resto de compañías de la industria y los analistas ven incluso una mayor oportunidad de inversión en otra empresa: Marvell Technology se hace con la mejor recomendación de compra de todo el sector mundial.

La empresa estadounidense se dedica al diseño, desarrollo y venta de semiconductores que tienen cabida en mercados como los centros de datos, las redes empresariales o la automoción y la industria, entre otros. Es, además, uno de los valores de Tressis Cartera Eco30, el fondo de inversión asesorado por elEconomista.es. Los expertos valoran su negocio como uno de los mayores benefactores de la IA, encontrando en esta uno de los alicientes de su crecimiento. "La empresa tiene múltiples motores de crecimiento secular a través de IA relacionada con redes y ASIC [soluciones de circuitos integrados] y el negocio principal se ha restablecido en gran medida", opinan desde Barclays, una de las compañías que recomienda comprar las acciones de la semiconductora.

También desde JP Morgan se suman a este consejo de sobreponderar la compañía en bolsa. Argumentan esta recomendación aludiendo que valoran que "los segmentos de IA/ASIC/Óptica/nube/almacenamiento del equipo compensan con creces los actuales vientos en contra del 5G y creemos que la empresa sigue ejecutando sus iniciativas de crecimiento a largo plazo y debería impulsar un crecimiento superior al del sector a medio/largo plazo". Además, explican que basan su tesis de compra de Marvell "en la creación por el equipo de una franquicia que, tras el cierre de la adquisición de Inphi en abril de 2021, es una fuerte líder del mercado en conectividad óptica y también lo será en almacenamiento (controladoras HDD/SSD, adaptadores de almacenamiento), redes (conmutación, PHY, NIC) nube, PHY, NIC) y procesamiento integrado (procesamiento de paquetes procesamiento de paquetes, procesamiento de plano de datos/control, seguridad y encriptación/aceleración de algoritmos)".

En bolsa, sus acciones superan el 20% de revalorización en el año. Al igual que el resto de la industria, recientemente Marvell se vio afectada por las caídas en bolsa, pero el anuncio de una nueva plataforma a finales de junio hizo regresar con fuerza a los inversores. Marvell presentó Alaska, un nuevo microprocesador que permite un mayor ancho de banda (esto es, la cantidad de datos que puede almacenar un chip), que la IA y las aplicaciones de aprendizaje automático demandan que sea cada vez más grande. Desde que presentó esta nueva tecnología, sus títulos no han dejado de subir y superan ya los 71 dólares por acción.

El consenso de analistas que agrupa FactSet espera que los inversores sigan sumándose a Marvell durante los próximos meses, pues a la subida del 20% en el año, proyectan un potencial alcista adicional del 27%. Los expertos ven así a las acciones de Marvell alcanzando los 90 dólares por acción que fijan de precio objetivo medio. Esta valoración le permitiría a la compañía quedarse muy cerca de los actuales máximos históricos de cotización, que alcanzó a finales de 2021 en los 91,51 dólares. De hecho, hasta siete de los expertos que hacen cobertura sobre el valor, ven a sus títulos superando este precio y, de ellos, hasta cuatro fijan el valor de Marvell por encima de los 100 dólares por acción.

"Seguimos considerando que Marvell posee una IA única y conductores cíclicos fundamentales que deberían ir haciéndose cada vez más evidentes a partir de la segunda mitad del 2024 y el 2025. En bolsa, aunque la volatilidad ha sido frustrante durante el año, creemos que las dinámicas cíclicas se han estabilizado y esperamos que, conforme se vayan produciendo revisiones del BPA [Beneficio Por Acción], la atención de los inversores se desplace hacia el importante poder que BPA que creemos que posee Marvell. En consecuencia, seguimos considerando que las acciones de la compañía ofrecen un convincente potencial alcista y reiteramos nuestra calificación de comprar y un precio objetivo de 90 dólares", alegan desde el equipo de análisis de Deutsche Bank.

Con todo, el consenso de expertos que recoge FactSet apunta a que, sobre las ganancias brutas de 2023 (de 1.586 millones de dólares), la compañía será capaz de duplicar esta cifra en solo cuatro ejercicios y situarla cercana a los 3.500 millones de dólares en 2025. El beneficio neto se situaría, según las proyecciones, por encima de los 2.800 millones de dólares en la misma fecha, un 82% superiores a las de 2023 (1.554 millones).

Lo cierto es que no solo ella supera a Nvidia por recomendación de los expertos. Estos también otorgan un mejor consejo a la coreana SK Hynik, que aumenta su valor en bolsa cerca de un 60% solo este año y aún tiene un potencial alcista del 10%. La compañía logrará salir de pérdidas este mismo ejercicio, y los analistas esperan un beneficio neto histórico de casi 10.800 millones de euros. Por estas ganancias se paga un PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) de 10 veces, el multiplicador más bajo de todo el sector.