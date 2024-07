Las eléctricas europeas están a un 3% de su nivel de compra

Su marcado sesgo defensivo y la tendencia a repartir entre sus accionistas dividendos recurrentes hace que las utilities sean las compañías preferidas por muchos inversores, de ahí que entiendo que sea oportuno indicarles la oportunidad que podría abrirse en breve en el sectorial sectorial Stoxx 600 Utilities europeo SX6R, que durante las últimas semanas ha desarrollado una corrección que lo ha alejado un 7,50% del máximo que estableció a mediados de mayo en los 1.400 puntos.

Por tanto, operativamente, estamos muy cerca de que se cumpla la regla del 10%, que es la que acostumbro a insistir que hay que esperar antes de plantearse compras orientadas a medio plazo. Si el Stoxx 600 Utilities europeo SX6R se alejara un 10% de su máximo anterior eso supondría una caída a los 1.260 puntos, que además coincidiría con la tangencia con la directriz alcista que viene guiando de forma milimétrica las subidas desde los mínimos de octubre del año 2022.

El alcance de esa zona de soporte de los 1.260 puntos, que apenas se encuentra a un 3% de distancia de niveles actuales de cotización, lo vería como una oportunidad inmejorable para buscar una ventana de compra entre los principales componentes de este sector, que a continuación les voy a analizar, señalándoles los niveles óptimos de compra.

Iberdrola

Iberdrola es uno de esos valores que en numerosas ocasiones he señalado que hay que tener en cartera sí o sí y cada vez que se abre una ventana de compra entiendo que es una oportunidad para invertir en esta compañía.

Pues bien, a corto plazo el título lleva semanas consolidando posiciones de forma lateral alcista, algo que refleja a la perfección la fortaleza que atesora el título. Si en próximas sesiones la cotización se dirigiera a buscar de nuevo la base de esta consolidación que aparece por los 12 euros, podría ser una oportunidad para comprar con un stop agresivo vinculado a que no pierda los 11,7 euros. La idea es buscar que desde los 12 euros, después de haber consolidando durante semanas, el título retome las alzas y marque nuevos altos de todos los tiempos sobre los 12,50 euros.

EDP

EDP (Energias de Portugal) es una de los principales grupos eléctricos de Europa, y el mayor de Portugal. La curva de precios de EDP lleva años dentro de un amplísimo rango de precios que tiene como base y soporte clave los 3,20 euros y como techo y resistencia los 4,80 euros.

Lo más interesante a corto plazo es que semanas atrás la cotización se aproximó mucho a ese soporte de los 3,20 euros, que es el que en ningún caso debería de perder el título si queremos seguir confiando en un contexto alcista en próximos meses. Partiendo de que ahí vamos a situar el stop no me parece mal que pongan un pie en la zona actual de precios si asumen ese stop que está a un 10% de distancia, para buscar objetivos en próximos meses en los 4,80 euros, que están a un 40%. la ecuación rentabilidad riesgo sería de 4:1. Si no asumen ese stop pueden esperar tranquilamente a que se aproxime más al mismo, situando órdenes de compra en los 3,42 euros. Ahí sería comprador sin ningún tipo de duda.

ENEL

La empresa eléctrica italiana Enel, propietaria del 70% de Endesa, nos abriría una ventana de compra muy interesante si la fase de consolidación que desarrolla a corto plazo, tras alcanzar los 6,90 euros, profundizara hacia la base del canal que viene guiando perfectamente las subidas durante los dos últimos años, que actualmente discurre por los 6 euros. En este caso soy partidario de comprar solamente si retrocede a ese nivel. Ahí pueden situar sus órdenes de compra.

E.ON

La empresa alemana del sector energético E.ON lleva acumulada una subida demasiado vertical durante los últimos meses, algo que operativamente hace que la recomendación sea más un mantener que un comprar ya que no soy capaz de detectar un stop cercano que haga que la ecuación rentabilidad recompensa sea atractiva. El objetivo a buscar aparece en la zona de los 14,75-15,50 euros, que supondría una recuperación del 61,80/66% de toda la anterior caída que nació en los máximos del año 2008 en los 21 euros, que sería el siguiente objetivo a valorar.

RWE

RWE es el segundo productor de energía en Alemania después de E.ON. El título tiene entre ceja y ceja el recuperar los máximos que marcó el año 2008 en torno a los 52,60 euros (con dividendos descontados). Buscando esta alza no me parece mal poner un pie si vuelve a la zona de mínimos del año en torno a los 28,85 euros, que coinciden con lo que es un ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida desde los mínimos de 2015 en los 7,70 euros. El stop lo situaría en un cierre bajo los 26,40 euros.

Veolia Environnement

La empresa multinacional francesa Veolia, con actividades en las tres áreas principales de servicios y servicios que tradicionalmente administran las autoridades públicas: gestión del agua, gestión de residuos y servicios energéticos, fracasó semanas atrás en su intento de situase en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe y que tiene lugar cuando se cotiza en niveles donde nunca antes lo ha hecho el valor. Esto sucedió cuando logró romper la resistencia de los 30 euros, que es la que frenó las alzas el año 2007 y en el 2022.

Esto es algo que me invita a recomendarles comprar solamente si nos ofrece una oportunidad inmejorable y para ello debería caer a los 26 y sobre todo los 24 euros, donde situaría el stop. Compren en 26 euros si asumen un stop en 24 euros.