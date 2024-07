La sostenibilidad impacta en todas las palancas de creación de valor de las empresas

EY ha celebrado en Madrid su III Impact Week, en la que, en tres sesiones, se ha debatido sobre el impacto de la sostenibilidad en los órganos de gobierno, en los órganos de gestión, y en la cultura corporativa de las empresas. Una de las principales conclusiones de la semana ha sido que la sostenibilidad impacta en las principales palancas de creación de valor en las empresas y, en consecuencia, en la cuenta de resultados y en el balance. La Impact Week es una iniciativa que EY desarrolla en la región de EMEIA y tiene como objetivo incrementar las capacidades de sus cerca de 5.000 profesionales de la firma expertos en esta área en todo el mundo y divulgar conocimiento técnico. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

El pistoletazo de salida de esta III Impact Week de EY fue la primera sesión, El Impacto de la sostenibilidad en los órganos de gobierno, en la que CEOs y miembros del Consejo han abordado la prioridad de integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial y cómo, todos ellos, están acometiendo los cambios legislativos, sociales, económico-financieros, ambientales o de gobernanza en esta materia.

Durante la misma, en un dialogo moderado por Alberto Castilla, EMEIA Climate Change & Sustainability Market Leader & Spanish Country Leader de EY y Alberto Andreu, senior advisor de EY, Tomás Pascual, CEO y presidente de la Corporación Pascual, señaló que "en nuestra cadena de valor la sostenibilidad está presente en todo momento, y la tenemos en mente a la hora de diseñar estrategias, y no solo de la parte medioambiental sino también de la social y de la importancia que damos al consumidor, que quiere un producto saludable y sostenible". Mientras que José Antonio López, CEO y consejero delegado en Lyntia, enfatizó en que "la sostenibilidad sigue siendo nuestra guía para hacer negocios, pero hay que ser sensibles con el hecho de que no todas las empresas tienen el mismo nivel de madurez y la capacidad para abordar los costes que conllevan legislaciones como la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)" y pidió "una cierta racionalidad". Quiénes son los máximos responsables de ESG en el Ibex 35.

Asimismo, en una mesa moderada por Lourdes Centeno, socia responsable de Derecho Societario de EY y Alberto Andreu, se debatió sobre cómo abordan los consejos y sus Comisiones (especialmente las de Auditoría, Riesgos y Sostenibilidad) la gobernanza de la sostenibilidad y los retos que supondrá la implantación de la CSRD. Los participantes de la mesa redonda integrada por Alberto Horcajo, presidente Comisión Auditoria de Lyntia y Grupo Lantero; Mar Martínez-Cosentino, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de Cosentino; Antonio Carrascosa, presidente de la Comisión de Riesgos de Unicaja y María Jesús Garrido; secretaria y consejera en empresas públicas y público-privadas, coincidieron en los siguientes aspectos: la sostenibilidad requiere un trabajo coordinado de las tres comisiones; la comisión de auditoría es responsable de la supervisión de los informes de sostenibilidad; la comisión de sostenibilidad, debe responsabilizarse de la fijación de la estrategia y los objetivos ESG; y la de riesgos, especialmente en las entidades financieras, del mapa de riesgos; también abundaron en la importancia de la formación en materia de sostenibilidad y reparto de roles del Consejo de Administración. En el cierre, Alberto Castilla, destacó que "si la regulación se entiende solo como una obligación de cumplimiento, se pierde la posibilidad de entender la sostenibilidad como una oportunidad, e integrarla en la estrategia a corto, medio y largo plazo".

La segunda sesión, centrada en "Cómo impacta la sostenibilidad en los órganos de Gestión", concluyó con la idea de que la sostenibilidad es cada vez más una habilidad transversal en la gestión. En un primer diálogo de Eduardo Manso, director de Corporate and Financial Reporting de la CNMV con Alberto Andreu, se expusieron temas de especial interés. Sobre el debate de los roles de las comisiones del Consejo, Manso destacó que "la supervisión última en esta materia corresponde a la Comisión de Auditoría, a pesar de que esta deba basarse en la de la Comisión de Sostenibilidad, que va ganando cada vez mayor peso". También se detuvo en los principales focos de atención de la supervisión de la CNMV relacionados con la conexión entre los informes financieros y los estados de información no financiera, el reporte de riesgos climáticos, o la doble materialidad. En este sentido Manso destacó que "hay un amplio margen de mejora en el reporte de los impactos financieros asociados a las cuestiones ESG" y que "es fundamental que haya coherencia entre la información de sostenibilidad y la información financiera, como una manera de reducir el riesgo de greenwashing".

La mesa redonda posterior abordó también cómo impactará la CSRD, en las áreas directamente afectadas: finanzas, auditoría y control, sostenibilidad e innovación. En ella participaron Juan José Botella, responsable de Control Económico de Ebro Foods; Marta Gil, directora general de Estrategia, Innovación y Sostenibilidad de Sacyr; Isabel Moreno, directora de Auditoría, Control y Riesgos de Repsol; y Cristina Ordoñez, chief compliance & sustainability officer de Arteche. Todos ellos concluyeron que cada sector y cada compañía se encuentran en puntos muy distintos de maduración en materia de sostenibilidad y que el gran reto es la incorporación de la sostenibilidad en los presupuestos de ingresos y gastos de las áreas, e implantar sistemas de control interno y sistemas de información que permitan la disponibilidad y trazabilidad de los datos ESG. En sus conclusiones, Alberto Castilla afirmó que el gran reto hoy es "traducir a números lo que hasta ahora algunos pensaban que eran ideas abstractas". ¿Invertir en derechos de carbono? El minorista español ya puede hacerlo.

Este último ha sido, precisamente, el tema abordado en la tercera y última sesión de esta III Impact Week de EY: El Impacto de la sostenibilidad en la cultura corporativa, donde se debatió sobre el nivel de madurez de la empresa española para acometer la transformación cultural que exige la transformación sostenible. En una mesa moderada por Jorge Aguirre, socio responsable de Workforce del área de People Advisory Services de EY y Alberto Andreu, en la que intervinieron Tatiana Espinosa, directora de Relaciones Laborales y Diversidad de Telefónica; Ignacio Riactas, Sustainability Talent Workstream Principal Manager de BBVA; y Pilar Rojas Marco, head of corporate culture and diversity de Repsol, se destacaron algunas ideas sobre cómo incorporar la sostenibilidad en la cultura: acelerar la implantación de tecnología para la captura de los datos que exige la CSRD; desplegar los objetivos ESG en el día a día de la plantilla y en su retribución; hacer vivir el propósito y los valores a través de comportamientos observables susceptibles de incorporarse en la evaluación del desempeño; y flexibilizar los sistemas de control de gestión y las formas de trabajo para impulsar la transversalidad de tareas y presupuestos.

Para finalizar, el socio de EY Alberto Castilla destacó que todo el contenido de las jornadas "se concreta en un solo indicador, el capex (capital expenditure o gasto en capital), del que dependerá la ambición y el número de oportunidades que tengan las empresas para impulsar la sostenibilidad". Y terminó destacando la importancia de invertir en tecnología y desarrollo para aterrizar la sostenibilidad de "pájaros y flores" a "números", de utilizarla como una aliada en las transformaciones culturales, y de cómo la directiva CSRD, a la larga, habrá supuesto una ayuda que simplifique la tarea de las compañías".