Los fondos con los que engancharse al subidón de los grandes valores tecnológicos como Nvidia

Las grandes compañías tecnológicas siempre plantean el mismo dilema a los inversores: ¿cotizan ya a un precio demasiado exigente para comprar sus acciones ahora o tienen todavía fuelle para seguir creciendo y aprovecharse de su revalorización? La disyuntiva siempre se resuelve por la vía de los datos: el Nasdaq 100 se encuentra a punto de rozar los 20.000 puntos, tras una subida del 17,4% en el año, gracias al auge de todas las compañías que tienen alguna relación con la inteligencia artificial (IA), una de las innovaciones que van a transformar todo los procesos productivos y que ha llevado a los productores de chips que lo facilitan a colocarse en primera fila desde el año pasado.

Es el caso de Nvidia. La compañía dirigida por Jensen Huang obtuvo 26.000 millones de dólares de ingresos en el primer trimestre de su año fiscal 2025, un aumento interanual del 260%. Y alcanzó un beneficio de 6,12 dólares por acción, superior a los 5,65 dólares esperados por el mercado, lo que supuso unas ganancias de 14.881 millones de dólares, un 21% desde el trimestre anterior y del 628% interanual. Cifras que le han llevado a colocarse como la empresa más valiosa del planeta, con una capitalización bursátil de 3,22 billones de dólares, superando a Microsoft y Apple, firmas que también están apostando fuerte por la IA.

Estas compañías se encuentran entre las principales posiciones de los 86 fondos temáticos de gestión activa que invierten en tecnología, disponibles a la venta en España con clase en euros, que ofrecen de media un 15,49% de rentabilidad en el año, con vehículos que alcanzan incluso el 30%. De hecho, más de un tercio de estos fondos supera el 20% de rendimiento. Y entre los mejores vehículos de esta categoría se encuentran varios de gestoras españolas, como Rural Tecnológico Renta Variable, que se coloca en séptimo lugar por rentabilidad con casi un 28%, o Ibercaja Tecnológico A, que gana un 27,38%m seguido de Caixabank Comunicación Mundial Estándar, con un casi un 27%.

Estos fondos compiten con los de grandes gestoras como Neuberger Berman, Janus Henderson, Alliance Bernstein, BlackRock o Franklin Templeton. En el caso del Neuberger Berman 5G Connectivity EUR M Acc, logra una revalorización de casi el 33%, seguido del 31,05% que consigue el Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund. Con estos rendimientos, sí merece la pena engancharse al tren de los grandes valores tecnológicos, presentes con más o menos peso en todos los fondos de esta categoría y pagar un 1,94% de coste total que aplican de media estos vehículos de gestión activa que sí superan al índice tecnológico por antonomasia, el Nasdaq.

Pero ¿hasta qué punto van a poder mantener estas compañías su dominio a largo plazo? En CaixaBank AM explican que mientras no exista un cambio en las estimaciones de crecimiento y en la subida de márgenes, las valoraciones actuales se podrían mantener, aunque en el momento en el que se anticipase un potencial punto de inflexión, los inversores podrían buscar refugio en sectores con valoraciones menos exigentes. "Pero es un escenario que ahora no consideramos dada las estimaciones de inversiones por parte de las principales compañías. Como ejemplo, se estima que el total de las inversiones en centros de datos en la nube sea superior a 200.000 millones de dólares, si agregamos las estimaciones de Microsoft, Meta, Amazon y Google", señalan.

Beatriz Gutiérrez, directora de inversiones de Gescooperativo, subraya que el crecimiento relacionado con la tecnología en general, y con la IA en particular, ha llegado para quedarse. "Durante los próximos años la demanda relacionada con estas temáticas va a seguir muy fuerte. Las compañías grandes son las mejor preparadas para realizar las inmensas inversiones necesarias de aquí en adelante. En los últimos 15 años se ha demostrado que el crecimiento es muy elevado y que son las grandes compañías tecnológicas las que están capturando mejor dicho crecimiento, y consideramos que este aspecto no va a cambiar. Así que no creemos que las valoraciones sean excesivas, sobre todo si las ajustamos por el crecimiento", apunta.

De la misma opinión es Miriam Fernández, responsable de inversión temática y gestora del Ibercaja Tecnológico. "El dominio en crecimiento del beneficio por acción de las grandes tecnológicas podría durar hasta el primer trimestre de 2025, en un entorno macro como el actual. Sus márgenes sobresalen en un contexto de ralentización del crecimiento e inflación relativamente alta. Dicho esto, el posicionamiento en los siete magníficos es una estrategia muy popular, por lo que es lógico buscar otras fuentes de retorno complementarias en la cartera", advierte.

Entre esas fuentes alternativas, Fernández apunta a las empresas líderes en ciberseguridad expuestas al conocido como protocolo SASE u otros nichos, nube y ecosistema de inteligencia artificial, desde semiconductores hasta la gestión del sistema operativo de la red de los centros de datos. "También hay oportunidades en algunas compañías de software y servicios IT que han tenido peor comportamiento relativo. Y en el radar del inversor deberían estar también las empresas de semiconductores líderes en vehículo eléctrico y energías renovables, a la espera de un punto de inflexión en los mercados finales", subraya.

En Gescooperativo mencionan el oligopolio de la litografía, con ASML como líder del sector, o las empresas de fundición de chips, donde destacan a TSMC. "A pesar de ser muy intensivo en capital, al igual que la litografía, la inversión que realiza del 30% sobre ventas mantiene a la competencia alejada y muy lejos a nivel tecnológico. También tenemos una visión positiva sobre las compañías de ciberseguridad, donde destacaríamos a Palo Alto, Zscaler o Crowdstrike. Y nos gustaría resaltar también a empresas como Alphabet o Amazon, donde vemos mucho valor aun por aflorar", asegura Rodríguez.