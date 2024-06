Europa apunta a una sesión tranquila con la resaca de la Fed

Las principales bolsas europeas protagonizaron un gran rebote en la sesión del miércoles, a la espera de una reunión de la Fed que no dejó grandes sorpresas. Hoy los futuros apuntan a una sesión en calma o con un leve retroceso que deja la situación técnica sin cambios en Europa.

Esta semana el mercado ha puesta a prueba la resistencia de los primeros soportes en las bolsas europeas. Desde el punto de vista técnico, "para que haya pistas que apunten hacia una corrección, lo mínimo exigible es que el Ibex 35 pierda soportes que encuentra en los 11.125 y, sobre todo, los 11.000 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Este rango de soporte ya se ha convertido en la línea divisoria que separa un contexto alcista hacia los 12.000 puntos de uno potencialmente bajista hacia los 10.500 puntos", agrega el experto. No obstante, el experto no ve motivos para reducir exposición mientras no caiga ese primer soporte mientras que la zona de los 10.500 puntos "lo vería como una oportunidad inmejorable para volver a comprar bolsa española con una orientación de medio plazo", concluye.

La renta fija se pasó de optimista con la Fed

El dato de inflación que se publicó en EEUU a mitad de la sesión de este miércoles fue menor al esperado y provocó que los mercados se posicionaran ante un escenario más dirigido hacia que los miembros de la Fed abrieran las puertas a varios recortes de tipos este año.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad ya que el cuadro macro indicaba un incremento en las estimaciones de la inflación y el dot plot solo contemplaba una bajada de tipos antes de terminar el año. Por eso, hoy los futuros de renta fija vienen con fuertes pérdidas para corregir el exceso de optimismo que cotizó este miércoles.