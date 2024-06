ASML supera por primera vez a LVMH por capitalización y es la más grande de la zona euro

Después de muchas jornadas pisándole los talones, lo ha conseguido. ASML ya supera a LVMH por valor de mercado, con una capitalización que asciende a 377.088 millones de euros frente a los 371.855 millones de euros de la francesa, que la convierte así en la compañía más grande de la zona euro.

ASML, una empresa neerlandesa dedicada a la fabricación de máquinas para la producción de circuitos integrados, ya llevaba un tiempo acechando este trono, pero los últimos rebotes, junto con la caída que sufren los títulos de LVMH el lunes, la coronan por fin como la firma más grande por valor de mercado del EuroStoxx y la segunda más grande de todo el Viejo Continente, solo por detrás de la farmacéutica Novo Nordisk.

La neerlandesa gana casi un 39% en bolsa en lo que va de año, y tiene un potencial de subida del 7,5% desde los niveles actuales. La firma presidida por Bernard Arnault, sin embargo, no encuentra el viento tan a favor en 2024, y su alza en el parqué se limita a un 1,6%. El recorrido que estiman los analistas de Bloomberg que vigilan sus títulos es del 16%, hasta alcanzar los 867 euros por acción.

LVMH no se libra de la tónica bajista que inunda el mercado de renta variable europeo en general, y el francés en particular, con el Cac 40 cediendo en torno al 2% en la jornada del lunes, la mayor caída entre los índices continentales. El shock político en Europa no deja indiferente a ningún mercado, que tardarán un tiempo en "digerirlo", tal y como explican los analistas de Bankinter en un comentario. En Francia, el partido liderado por Marine Le Pen ha ganado los comicios supranacionales y el presidente del país, Emmanuel Macron, ha decidido adelantar las elecciones legislativas.

Pero, además, la firma francesa de lujo vive su incertidumbre particular este lunes, con cambios importantes en su cúpula, y sus títulos corrigen más de un 2% en la sesión. LVMH ha fichado a Cecile Cabanis, ex directora financiera (CFO) del fabricante de yogures Danone y directora general de Tikehau Capital, para que sea su CFO adjunta. La directiva trabajará bajo las órdenes del actual CFO, Jean-Jacques Guiony, pero la idea es que le sustituya en el cargo dentro de un año y medio, según informa Reuters.

En cuanto a ASML, su peso dentro de la región ya copaba portadas desde el inicio del año, ya que, junto con Novo Nordisk llegó a suponer hasta el 80% de los puntos ganados del Stoxx 600. Así, pese a que los resultados del primer trimestre no convencieron de todo al mercado, con unas cifras por debajo de las esperadas (con ingresos de 5.290 millones de euros, frente a los 5.481 millones esperados), los inversores y analistas no dejan de confiar en la firma de semiconductores, que sí que mantiene las guías para el conjunto de 2024.

"Las ventas de ASML en 2025 podrían crecer con fuerza, tras hacer una pausa en el primer trimestre de 2024, con una recuperación a partir del segundo trimestre. Sus clientes de fundición, como TSMC e Intel, podrían invertir en tecnología de 2 y 1 nanómetro a largo plazo", explican desde Bloomberg Intelligence, que muestran unas optimistas perspectivas para la neerlandesa. "Las ventas de su segmento de servicios podrían aumentar con fuerza gracias a la gran capacidad de mantenimiento de ASML y al gran número de herramientas litográficas instaladas", completan.

ASML tiene la mejor recomendación posible (comprar), y tiene el mejor consejo desde noviembre de 2023, o lo que es lo mismo, más casas de análisis recomendando tomar posiciones en la firma. Sin embargo, LVMH, aunque también goza de recomendación de compra, tiene el peor consejo desde julio de 2021.