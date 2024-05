'El Dorado' ya no es de oro sino de cobre: estas son las mineras más expuestas al metal

Si el presente y el futuro pasa por la electrificación, las energías renovables y la inteligencia artificial, el cobre es el metal que reinará en el mercado de materias primas. Esta semana el cobre alcanzó un precio histórico al superar los 11.000 dólares por tonelada. Y todo apunta a que la demanda de este material conductor seguirá al alza a medida que crezcan los centros de procesamiento de datos y que la economía China se recupere. En este contexto las mineras con peso en el cobre ofrecen un potencial medio del 10% y en la práctica totalidad de los casos se produce una mejora de la valoración desde que comenzó el año.

El lema que defienden los alcistas y partidarios del cobre es simple: el mito de El Dorado hoy no giraría en torno al oro (que también cotiza en zona de máximos) sino a este otro metal conductor de la electricidad. "En la era del cambio climático, el cobre es el nuevo petróleo, un mineral fundamental para reconectar nuestro sistema energético", comentó Javier Blas, columnista de Bloomberg, que no comparte este punto de vista. Habrá que ver si se cumplen las expectativas del mercado, que recogen precios del cobre más altos para el año que viene que los niveles actuales y que desde Citi no descartan que pueda alcanzar los 15.000 dólares por tonelada en los próximos 18 meses.

En lo que va de 2024 hay varias compañías enfocadas a la extracción del cobre, su trasformación o reciclaje que advierten de suministros a la baja en medio de un repunte de la demanda y con inventarios también bajos. Todo ello motiva a un incremento de los precios y a la mejora de las valoraciones de las mineras según el consenso de mercado que recoge FactSet. Como dato, el índice Stoxx Global Copper Miners (contiene 34 compañías cotizadas del cobre) sube un 24% en el año y más de la mitad superan al propio selectivo (BHP y Río Tinto retroceden en el año y por su peso dentro del índice recortan el recorrido del conjunto).

Existen más de 20 compañías cotizadas que pueden ser compradas en euros o en dólares (algunas con depósitos certificados, ADR) con una exposición al cobre por ingresos superiores al 60%. También están las mineras más grandes del mercado, como BHP, Río Tinto o Glencore, con menor peso en este mineral pero con beneficios más elevados que permitirían sacar solo del cobre más que las que se dedican en exclusividad a la extracción o transformación de este mineral (véase gráfico).

De estas, la coreana Poongsan es la que ofrece el mayor potencial en bolsa, entre las que cuentan con una recomendación de compra, según el consenso de mercado que recoge FactSet. La compañía que cotiza en la bolsa de Seúl sube en lo que va de 2024 un 67% en bolsa (entre las más alcistas entre sus comparables), por lo que estaría superando al propio precio cotizado del cobre.

La exposición por ingresos de esta compañía al mineral alcanzó el 75% en el último ejercicio, mientras que 25% se centra en el segmento militar. Y es que Poongsan procesa también proyectiles con base de cobre, por lo que desde que comenzó la guerra de Ucrania sus ventas se han disparado también por esta línea de defensa.

Rio Tinto apenas obtiene una décima parte de sus ingresos del cobre, al ser una minera más diversificada (el hierro es el metal de mayor peso para el grupo). La compañía, que posee minas de cobre en Chile o Indonesia, principalmente, ofrece un potencial que roza el 7% y anotará el mayor incremento de beneficios este año si se comprara con las compañías de mayor capitalización bursátil del mundo (BHP, Southem Company y Glencore) con un incremento de su ebitda esperado del 20%. "Rio Tinto tiene el mejor balance de su clase con un ratio deuda neta entre ebitda en las 1,5 veces. Nuestra calificación de sobreponderación refleja una perspectiva buena a medio plazo", explicó el analista de JP MOrgan, Patrick Jones.

Freeport-McMoRan es otra de las mineras expuestas al cobre que cuenta con un consejo mayoritario de tomar posiciones. Sin embargo, cotiza cara frente a la media del sector al reflejar un PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) superior las 32 veces (aunque se abarata si se compara con el ratio medio con el que cerró el año pasado, por encima de las 33 veces). La compañía cuenta con la tercera mina de cobre más grande del mundo (también en Indonesia) y solo en lo que va de año el consenso de expertos ha levantado su expectativa de beneficios en un 6% hasta los 9,430 millones de euros que se esperan ahora de ebitda para este año.

Aurubis también cuenta con más consejos de tomar posiciones que de mantener, aunque según los criterios de FactSet la recomendación sería la de mantener. La alemana enfocada en el reciclaje del cobre obtendrá 681 millones de euros de beneficio bruto de explotación este ejercicio, según las estimaciones del mercado que permitiría incrementar su ebitda en un 170% después de un 2023 en el que el robo de cobre supuso una merma de 185 millones de euros en sus cuentas, según la compañía.

A precios actuales, la compañía cuenta con un potencial en bolsa inferior al 6% pero se sitúa con un descuento de casi el 50% frente a la media del sector. La recuperación de sus cuentas, gracias al salto en su beneficio de explotación respecto al pasado ejercicio, puede incluso superar las guías que se ha fijado la compañía en 2024. "No nos sorprendería que la compañía superara sus propios objetivos", explicó Bastian Synagowitz, de Deutsche Bank.

La canadiense Lundin (exposición al cobre por ingresos superior al 70%) cuenta con un consejo de compra aunque también cotice cara frente al sector. Su beneficio bruto de explotación aumentará un 40% este año, según previsiones de FactSet, lo que le permitirá cerrar en 2024 un ejercicio histórico tanto en beneficio bruto como neto.