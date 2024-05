Europa apunta a un nuevo máximo anual a la espera del IPC de EEUU

La falta de catalizadores negativos en el mercado está permitiendo que los flujos sigan yendo hacia las bolsas este año. En el Viejo Continente, los futuros apuntan a que este miércoles veremos un nuevo máximo anual del EuroStoxx 50, que, recordemos, no cotizaba en estos niveles desde finales del año 2000.

Desde el punto de vista técnico, "podemos ver cómo a lo largo de las últimas semanas el EuroStoxx 500 se mueve lateral dando bandazos entre la resistencia de los 5.035/5.120 puntos y el soporte de los 4.885 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Al cierre de la semana pasada el EuroStoxx 50 batió la resistencia de los 5.035 puntos y ahora todo apunta a que tiene en su punto de mira los altos del año y techo de la consolidación en los 5.120 puntos", agrega el experto.

De igual forma, mientras el EuroStoxx 50 no pierda la zona de soporte de los 4.885 puntos no habrá evidencias técnicas que sugieran un contexto más correctivo que consolidativo", sigue. "Después de este lateral, que aún podría dar más vaivenes y algún que otro susto, no olviden que el siguiente objetivo se encuentra en los 5.500 puntos, que es donde llegó a cotizar en el año 2000 sin el efecto dividendos descontados en el precio", concluye.

Compras de bonos a la espera de la inflación de EEUU

El momento clave de esta semana llega este miércoles con el dato de inflación del mes de abril en EEUU, que marcará sin duda la dirección del mercado en las próximas fechas.

Después de que en los últimos días el mercado se haya posicionado descontando dos bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal antes de acabar el año, no superar el esperado 3,4% de IPC será lo que mantenga el tono alcista en las bolsas y las compras en la renta fija. El bono americano a 10 años se sitúa en la zona del 4,43% y los futuros apuntan hoy a que los inversores seguirán comprando deuda.