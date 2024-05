Dos fondos españoles están en la cumbre de la Liga Global de la gestión activa: el Bulnes Global A FI y el Truvi Value FI, que en 2024 lo hacen mejor que ningún otro fondo de la clasificación: el Bulnes, fondo con nombre de pico asturiano asesorado por Javier Morales para Gescooperativo, avanza un 17,6%, mientras que el vehículo de Gesiuris repunta un 17,1%, con datos de Morningstar a 26 de abril (este proveedor no ofrece datos más actualizados para buena parte de los fondos de la Liga, de ahí que se haya tomado esta referencia). El Truvi Value puede presumir de haber escalado de la octava a la segunda posición en una sola semana. Consulte el Comparador de fondos de inversión.

Esta Liga de elEconomista la componen los 352 fondos de renta variable internacional más descorrelacionados de su índice de referencia, con clase en euros y disponibles a la venta en España. Tras los dos líderes mencionados, el siguiente fondo español que más sube en 2024 es el Gestión Boutique Castañar Investment FI, de Andbank, que, al anotarse más de un 16%, se sitúa en cuarta posición (justo por detrás de un producto de la gestora Ethenea, el MainFirst Global Eq Unconstrained). Tras el Castañar encontramos, con una subida del 14,2% en el año, al Dux Renta Variable Euro FI.

En sólo unos días, el Ibercaja Megatrends ha pasado de ocupar la posición 17 en la Liga Global a posicionarse en la número 12 (y, entre las españolas, la quinta). Bajo la batuta de Miriam Fernández, responsable de Inversión temática y gestora de fondos en Ibercaja Gestión, este producto sube ya más de un 13,5% en lo que llevamos de ejercicio. Se ha aprovechado especialmente de las subidas bursátiles que han experimentado en el presente año Microsoft, Merck y Nvidia, que ponderan, entre las 3, cerca de un 13% en la cartera. Aunque Estados Unidos es la geografía predominante en este vehículo, al acaparar cerca de un 55% de la exposición, Europa supone algo más de un tercio.

Más allá del Megatrends, todavía hay otros 14 fondos españoles de bolsa global que se anotan un 10% o más en el presente año. El Metavalor Internacional A FI se revaloriza un 13,1%, comportamiento muy similar al del Rural RV Internacional Estándar, de Gescooperativo. En el entorno del 12% se sitúa el rendimiento del Cobas Internacional B FI, que retrocede algunas posiciones y sale del top 10 de fondos domésticos de renta variable internacional.