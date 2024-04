Carlos Aso (MyInvestor): "La rentabilidad de los depósitos no va a ser suficiente para los próximos años"

La normalización de los tipos de interés ha permitido que los depósitos puedan volver a remunerar a los ahorradores adecuadamente. Pero esta rentabilidad no va a ser suficiente para compensar el efecto de la inflación en los próximos años, por lo que es mejor "poner a trabajar el dinero" en productos que se beneficien de "la magia del interés compuesto". Así lo manifestó este martes Carlos Aso, consejero delegado de Andbank y vicepresidente de MyInvestor, durante su intervención en la jornada Gestión activa e indexada en un entorno de bajada de tipos, organizada por elEconomista.es y MyInvestor.

Aso señaló cómo en la entidad que dirige mantiene la estrategia de captar ahorradores mediante depósitos cercanos al 3% de rentabilidad para convencerles paulatinamente en convertirse en inversores, un proceso que les ha llevado a que de los 270.000 clientes con que cuentan en la actualidad, con 5.000 millones de euros de volumen patrimonial en total, gran parte den el paso de invertir y "conseguir un 7% anualizado a largo plazo".

Una de las primeras formas de acceder a los mercados financieros es mediante la indexación, una gestión que aplican el 40% de los clientes del neobanco. "El mensaje de indexarse cala bien por el bajo coste pero la bondad de la inversión está en el mix, porque cada estilo de inversión tiene su ciclo", señaló Aso, quien subrayó la importancia de la educación financiera.

"Es muy fácil para los inversores indexarse por la transparencia de los productos y el bajo coste, pero hay que buscar la gestión activa para lograr mayor rentabilidad", insistió el vicepresidente de MyInvestor, quien recalcó que los depósitos seguirán remunerando durante los próximos años, pero con una menor rentabilidad de la que han dado hasta ahora, de hasta el 1,5%-2%, lo que no será suficiente para no perder poder adquisitivo.

En este punto, Aso explicó la importancia del interés compuesto para lograr una revalorización del patrimonio más adecuada. "La diferencia de invertir a largo plazo al 2% o al 7% es abismal. En el primer caso, solo multiplicas tu dinero por dos a 35 años mientras que en el segundo caso lograrías multiplicarlo por más de diez. Es pasar 10.000 euros a 20.000 o a 100.000 euros. Y 35 años parece mucho pero pasan volando. No hay suficiente pedagogía para explicar la importancia del interés compuesto", enfatizó el responsable de MyInvestor, quien recordó que existen "miles de millones en depósitos y cuentas corrientes con un rendimiento del 0,5%, un dinero que si se pudiera a trabajar, la sociedad sería más próspera"

En este sentido, Carlos Aso afirmó que la misión de MyInvestor es "democratizar la banca privada de calidad desde diez euros, por lo que no hay excusas para no invertir, quien no lo hace es porque no quiere".

Productos alternativos

Dentro de este proceso de democratización, el neobanco es de las pocas entidades que han rebajado el acceso a vehículos alternativos a 10.000 euros, como permite la normativa para clientes que cuenten con asesoramiento.

"Las clásicas carteras de 60-40 se van a convertir en 60-20-20, siendo uno de estos 20% en inversión en productos alternativos, donde la prima de iliquidez se pueda compensar con mayor rentabilidad. En MyInvestor hemos querido facilitar el acceso a estrategias que pueden ofrecer el doble dígito, teniendo claro que debes tener unos conocimientos financieros algo superiores para poder invertir, porque son activos ilíquidos, por lo que requiere pasar un test de idoneidad que no todos los inversores logran superar", apuntó.