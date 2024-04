Europa rebota y apunta a un nuevo ataque a máximos del año

Después de tres semanas a la baja, esta semana los principales índices están protagonizando una gran recuperación. Hoy los futuros también apuntan a una sesión de ganancias cercanas al punto porcentual en las bolsas europeas que más que alejar de soportes, van a acercar de nuevo a los índices a sus máximos del año, donde encuentran las principales resistencias a batir.

Desde el punto de vista técnico, "a corto plazo el EuroStoxx 50 ha alcanzado la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre y enero y que discurren por la zona de los 4.884 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Desde ahí está tratando de formar un rebote que lo que hace es reforzar este soporte como un nivel clave que no debería ser perdido si queremos seguir confiando en mayores alzas a corto plazo y que mientras no se pierda no veo motivos para reducir exposición a bolsa europea y es el stop que debería de utilizarse para operativas que se abran en el corto plazo que deberían de buscar al menos una vuelta a los altos del año en torno a los 5.121 puntos", concluye Cabrero.

La tecnología de Wall Street reaviva el optimismo

Las buenas sensaciones en bolsa de esta semana tienen varias lecturas. Por un lado, la temporada de resultados corporativos está dejando buenos números, como se vieron ayer entre algunos de los principales nombres tecnológicos de Wall Street, algo que está siendo interpretado como una señal de fortaleza para el sector a nivel global.

Asimismo, el último dato de actividad empresarial en EEUU ha sido el peor en cuatro meses, lo que también reduce la presión sobre la Reserva Federal para mantener intactos los tipos este año. En renta fija, los futuros, no obstante, apuntan a ciertas ventas en la sesión de hoy.

El petróleo también busca formar un rebote después de que ayer se publicase un dato de inventarios en EEUU inferior al esperado, lo que indica una mayor demanda de la prevista. El barril de Brent se vuelve a acercar a la zona de los 90 dólares mientras que también empieza a descontar nuevas sanciones para Irán.