La semana arrancará con tono alcista entre los principales índices europeos. Si se observa el mercado de futuros, índices como el EuroStoxx 50 o el Dax alemán anticipan una apertura con subidas superiores al 0,4% después del paso atrás de las últimas sesiones. Como ejemplo, el Ibex 35 anotó su peor semana en casi tres meses en medio de la volatilidad por la escalada de las tensiones en Oriente Medio tras el ataque iraní sobre suelo israelí.

No obstante, las opciones de futuros no reflejarían un pánico bursátil por miedo a que el conflicto provoque la intervención bélica occidental. Los inversores no estarían valorando una escalada de la tensión en Oriente Medio tras el ataque iraní a Israel, dando por sentado que Teherán habría terminado con su contraataque. Y es que hasta la fecha ha sido la evolución del discurso de las políticas monetarias de los bancos centrales lo que ha marcado el ritmo de la renta variable global.

El selectivo español estableció un techo temporal hace dos semanas por encima de los 11.135 puntos que se encontraba tan solo a un paso de los máximos del 2017 (11.184 puntos). No obstante, la presión compradora se agotó al poco tiempo y terminó con la cancelación de 20 sesiones consecutivas cerrando sobre los mínimos de la sesión anterior.

Las caídas de las últimas jornadas llevaron al Ibex 35 a acercarse a los 10.625 puntos que marcaban el límite entre una simple consolidación y las puertas a una auténtica corrección. "Para que la digestión sea pesada el Ibex 35 debería perder los 10.625 puntos", explica el asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero. No obstante, este soporte ha frenado hasta la fecha la última caída por lo que supone un punto de giro potencial del Ibex 35 que puede ir a buscar los 11.139 puntos de nuevo. Por contra, la pérdida de esta referencia, en particular si el Nasdaq 100 cede su soporte de los 17.800 puntos, llevaría al Ibex 35 hasta los 10.300 enteros.

Las ventas se impusieron durante las pasadas sesiones en el mercado de bonos. La renta fija refleja la aversión al riesgo de los inversores que prefirieron deshacerse de los títulos de deuda en el mercado soberano antes del fin de semana, ante el riesgo de verse atrapados en una escalada de las tensiones en Oriente Medio. Así, el bono estadounidense a diez años supera de nuevo el 4,5% de rentabilidad, en máximos de noviembre del año pasado. El incremento de rendimientos es aún mayor en los vencimientos más cortos. De hecho, toda la deuda estadounidense con plazo inferiores a los dos años superan de nuevo el 5%.

El mercado de renga fija europeo se mueve en la misma dirección. El bund alemán a 10 años supera el 2,35% mientras que el español de igual vencimiento se sitúa cerca del 3,2%.

El precio del petróleo es el mejor termómetro para detectar el clima que reina en Oriente Medio. Y con el reciente ataqué iraní sobre suelo israelí el barril Brent marcó un nuevo máximo anual por encima de los 92 dólares. Aunque la referencia del petróleo cotizado europeo cotiza ahora sobre los 90 dólares, las dudas frente a un nuevo repunte de la tensión en la región mantienen crispado a los mercados.

En una semana en la que la volatilidad puede condicionar al mercado de materias primas, los inversores estarán pendientes ante cualquier noticia que pueda provocar un repunte de la inflación y una respuesta restrictiva por parte de los bancos centrales para atajar una nueva subida de los precios. Como ejemplo de esta volatilidad, el oro ya rompió la barrera de los 2.400 dólares por onza.

