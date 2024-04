Solo un tercio de las cotizadas españolas escala puestos entre las favoritas de los fondos mundiales

Las manos fuertes que mueven los mercados de capitales (grandes fondos de inversión y de pensiones) dejan algunas pistas que se pueden rastrear para ver tendencias en las bolsas. Sus movimientos explican en muchas ocasiones grandes subidas o caídas de ciertos valores. Nvidia, Broadcom o Meta se sitúan entre las empresas que han despertado mayor interés en el último año, según el incremento en el número de fondos que las incluyen en su cartera. Las tres escalan puestos en el ranking mundial de valores favoritos de los gestores en un periodo en el que también suben más de un 100% en bolsa. En España, las empresas están ganando presencia en los fondos de todo el mundo, aunque en general están perdiendo su peso relativo frente a otros países y únicamente unas pocas consiguen escalar posiciones en el ranking mundial.

Solo un tercio de las cotizadas españolas mejora puestos si se ordena a las 5.000 empresas de todo el mundo que están más presentes en los fondos de inversión. Son diez las únicas firmas nacionales que suben posiciones en el último año en este listado, en el que figuran 31 compañías españolas -eran 33 hace 12 meses, según los datos de Morningstar-.

Inditex, Iberdrola, Banco Santander, BBVA, Amadeus, Repsol, Telefónica, Cellnex, CaixaBank, Redeia y Aena son las que figuran en un mayor número de carteras actualmente (más de 2.000) y todas han conseguido fidelizar a algún fondo más en el último año. Pero solo Inditex, BBVA, Amadeus, Cellnex y Aena han mejorado en relación a otras empresas del mundo.

Otras como Indra, Rovi, o Acciona Energía también han subido posiciones, aunque aún figuran en puestos más inferiores. Por el lado contrario, Fluidra, Viscofan -ahora fuera del Ibex- e Inmobiliaria Colonial son las que sufren mayores descensos en el ranking en un año y las que más fondos han perdido por el camino. En las dos últimas se ve una caída en bolsa en este periodo.

El tamaño en bolsa, la liquidez y el estar incluido en índices de referencia son factores decisivos en muchas ocasiones para atraer a esas manos fuertes, en un momento en el que los fondos de gestión pasiva (aquellos que replican simplemente a índices) han ganado mucho peso frente a los de activa (en los que los gestores eligen a los valores en función de otros motivos). Un ejemplo reciente de ello fue lo ocurrido con Naturgy. La compañía salió de algunos índices MSCI, lo que rápidamente provocó que algunos fondos se vieran obligados a vender, presionando aún más a sus títulos en bolsa. Ahora está presente en unos 1.200 fondos, un 6% menos que hace un año; ha perdido 275 puestos en el ranking mundial.

Mejorar el tamaño del tejido empresarial y de las cotizadas es una tarea que cada vez urge más. Precisamente en este 2024, el gestor de la bolsa española, BME, presentó un Libro Blanco de medidas para fomentar la competitividad del mercado español. Este documento recoge que "entre 2013 y 2022, el mercado de valores español medido por la capitalización de sus empresas cotizadas ha perdido relevancia en el mundo (pasando del 1,4% al 0,6% del total) y también en Europa, su área económica de referencia (del 3,3% al 3,1%), donde los principales mercados comparables de la eurozona han ganado peso".

Las grandes españolas que ganan 'adeptos'

Inditex se ha convertido en la española favorita de los gestores; hace un año era Iberdrola. La firma textil sube más de un 50% en bolsa en los últimos 12 meses, alcanzando un valor superior a los 140.000 millones de euros, y ya hay analistas que confían en que ascienda a los 50 euros por acción. En este tiempo, la compañía ha escalado nueve posiciones en el ranking mundial de las favoritas de los fondos, hasta situarse en el número 83, entre grandes firmas estadounidenses como American Tower, Walmart o Palo Alto -esta última es una de las que ha dado un mayor salto a nivel mundial-.

Solo Inditex e Iberdrola se sitúan entre las 100 primeras firmas del ranking -la segunda ha caído al puesto número 92-. Al bajar otros 100 puestos aparecen otras dos españolas: Banco Santander y BBVA, que se ha colado entre las 200 favoritas. Ambos bancos se encuentran entre los valores más alcistas del Ibex 35 en los últimos 12 meses, aunque solo BBVA consigue ganarse a más vehículos de inversión colectiva en este tiempo, en el que sube un 76% en bolsa, el doble que el sector en Europa.

La industria se ha beneficiado de un contexto de tipos de interés más altos que en algún momento del año debería empezar a cambiar el Banco Central Europeo (BCE). Pero aunque los tipos empiecen a bajar, "BBVA debería seguir generando un crecimiento positivo del BPA [beneficio por acción] dado su apalancamiento de los mercados emergentes, su exposición a mercados de mayor crecimiento, su fuerte apalancamiento operativo y las nuevas recompras de acciones", considera JP Morgan en un informe reciente.

En las bolsas, no obstante, no siempre se refleja cuando hay entrada de dinero de nuevos fondos de inversión. Un ejemplo de ello es Amadeus, que no acaba de despegar este año a pesar de que muchos gestores ven valor en ella; ha crecido más de un 10% el número de productos que la incluyen. Su capacidad de acumular caja, con opciones de repartirla, es de nuevo uno de sus puntos fuertes. "El beneficio de Amadeus podría aumentar gracias a la mayor demanda de viajes y a su posición dominante y nuevos productos, lo que ayudará a los pagos en efectivo a los accionistas. Amadeus podría acumular 200 millones de euros adicionales en 2024 para distribuir a los accionistas a través de recompras de acciones o para utilizar en otra adquisición sin emitir nueva deuda", destacan los analistas de la industria de Bloomberg Intelligence.

Los principales 'saltos' mundiales

Estados Unidos es el país que sigue acaparando el mayor peso en los fondos de inversión mundiales. Para hacerse una idea, 72 de las 100 mayores posiciones de estos productos son valores estadounidenses. En cabeza se encuentran Microsoft -que este año recuperaba el trono de empresa con más valor bursátil del mundo-, Amazon y Apple. Estas dos últimas intercambian sus posiciones respecto a hace un año, y siguen muy alejadas de Microsoft, que está en la cartera de más de 12.000 fondos (en las otras dos la cifra no llega a 9.000).

Otras de las protagonistas son Nvidia y Meta, que ascienden tres y seis puestos respectivamente en el ranking mundial, situándose como la quinta y octava empresa con más presencia en fondos. En la primera el número de vehículos de inversión que la incluyen ha crecido un 30%, uno de los mayores aumentos entre las 100 primeras solo superado por la mejora de Palo Alto, que en apenas 12 meses ha pasado del puesto número 206 al 85.

En Europa, la favorita continúa siendo ASML, aunque haya perdido un puesto en el último año, hasta caer a la séptima posición. Le siguen LVMH y Novo Nordisk, que ha adelantado a Nestlé y Schneider Electric en estos 12 meses.